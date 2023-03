Cette moto électrique a battu tous les records de vitesse!

Lors du SMA qui a eu lieu à Årsunda, le RGNT Aurora est entré dans l’histoire avec sa nouvelle moto électrique explosant le record mondial de la vitesse sur glace. Cet exploit marque une étape impressionnante pour RGNT Motorcycles.

Cela fait un moment que le fabricant suédois n’a pas fait parler de lui. Mais cela ne veut pas dire qu’elle n’a pas été occupée. En plus de construire sa gamme de vélos électriques pour ses clients, l’équipe a également fixé un nouvel objectif : battre le record du monde de vitesse sur glace. Comment l’équipe RGNT compte-t-elle y parvenir ? Avec sa moto électrique nommée Project Aurora.

RGNT Aurora bat le record mondial de vitesse sur glace avec sa moto électrique

Le Projet Aurora de RGNT a remporté le titre officiel de moto électrique la plus rapide sur glace, avec une vitesse de 155,14 km/h. Cette dernière est propulsée par un moteur électrique de 30 kW, équivaut à une puissance d’environ 40 chevaux. Elle jouit d’un carénage aérodynamique léger complet, conçu et fabriqué en interne, ainsi que d’un écran de course HMI. Cette moto électrique pèse à peine 160 kg. De plus, ses pneus à crampons sont prêts à affronter n’importe quel terrain glacé.

Pour accomplir cet exploit, la marque avait choisi un lac gelé du pays comme cadre de ses ambitieuses tentatives de record du monde. La glace représente un défi de taille, différent de celui du sel, de l’asphalte ou de toute autre surface. Elle présente une variété de difficultés à surmonter pour les équipes. Il faut évidemment tenir compte de la traction, sans oublier les effets négatifs du froid sur l’efficacité des batteries.

Le pilote doit également avoir suffisamment chaud pour être fonctionnel et faire preuve de vigilance. De plus, même ce qui peut sembler être des inconvénients relativement mineurs, comme la réaction des différents matériaux au froid, peut entraîner des difficultés imprévues. Néanmoins, malgré les difficultés que l’équipe a pu rencontrer lors de la mise au point de la moto, l’ingénieur RGNT Timmy Eriksson a réussi à établir un nouveau record mondial.

Il faut souligner que RNGT a réussi à battre trois records du monde. Le constructeur a établi une «nouvelle référence» pour les motos électriques de niveau A1, avec une vitesse de 135,03 km/h. De même, la série Nº 1 a atteint 114,3 km/h.

Fruit d’un effort collectif

L’établissement de ce record du monde de vitesse sur glace a été le fruit d’un effort commun de toute l’entreprise. En fait, l’ambitieux projet RGNT Ice Racer a été lancé par un petit groupe d’employés passionnés de RGNT. Ils ont travaillé tard et ont consacré leurs week-ends à cette cause.

L’équipe cherchait à offrir une moto performante, mais qui est également élégante et puissante. Mais ce qui a commencé comme un petit effort que certains membres de l’équipe ont décidé de poursuivre en dehors des heures de travail s’est finalement transformé en quelque chose de plus grand. En effet, au fur et à mesure que ce projet se développait, il a été soutenu par les 40 employés de l’entreprise. Tout le monde s’est finalement impliqué, des ingénieurs aux spécialistes du marketing et au-delà.

Le projet a été soutenu par des sponsors et des partenaires tels que :

Hedon Helmets, Petrol Industries, Etteplan, Qt Group, NIRA Dynamics, Sigma, Jjuan brake systems et HERE Technologies.