Pièce par pièce, cette smartwatch est 100 % réparable et personnalisable pour vous faire économiser

Si vous êtes à la recherche d’une montre connectée que vous voulez garder longtemps, Spectra est la solution. C’est un appareil extraordinaire étant qu’il s’agit d’une smartwatch 100% réparable et personnalisable.

C’est une invention de Pocuter. Construite avec des matériaux de première qualité, la Spectra peut devenir la prochaine norme permettant aux amateurs de montre de ne plus avoir à racheter une nouvelle montre en entier.

Spectra, une montre connectée qui met l’accent sur le droit à la réparation

Entièrement réparable par l’utilisateur, Spectra est un appareil à faible consommation d’énergie. Cette montre connectée est dotée de fonctions avancées.

Que vous soyez un passionné de technologie ou un créateur chevronné, ce produit vous permettra d’explorer l’intérieur d’une montre connectée afin de la personnaliser et créer un produit qui vous correspond.

Chaque pièce est modulable et s’adapte avec précision. Cela garantit que les réparations sont possibles et simples à faire. Chaque composant est méticuleusement conçu pour qu’il soit facile d’accès. Ce qui fait qu’on peut remplacer une pièce sans souci. Composé de seulement 7 vis, une montre connectée Spectra est donc aisée à ouvrir. Le seul outil dont vous avez besoin est un simple tournevis.

Une montre connectée réalisée à partir de matériaux de qualité

Pour ceux qui souhaitent bénéficier d’un boîtier haut de gamme, Pocuter propose une variante de sa montre connectée Spectra en acier inoxydable. Cela ajoute de la solidité et de l’attrait à l’appareil. Ensuite, en ce qui concerne les composants internes de la smartwatch, il s’avère qu’elle fonctionne sur un ESP32-S3.

Elle est dotée de 8 Mo de RAM et de 32 Mo de stockage flash. Elle a un coprocesseur NRF52832 qui permet d’augmenter la durée de vie de la batterie. Et selon Pocuter, elle peut durer plusieurs semaines. En termes de connectivité, tout va bien et l’appareil est également pourvu d’une option Bluetooth.

Pour suivre, les utilisateurs ne sont pas limités aux 32 Mo de mémoire flash. En effet, la montre est équipée d’un emplacement pour carte micro SD qui permet d’étendre la capacité de stockage jusqu’à 512 Go. Chargez-y des vidéos, des photos, de la musique ou d’autres fichiers.

Un très bel écran et des options très avancées

Après ces éléments, il est bon de noter que l’écran de la montre connectée Spectra est spécifique. Sur les appareils de ce type, c’est un composant très important. Doté de la technologie OLED, sa résolution est de 368 x 448 pixels pour offrir une expérience visuelle riche à l’utilisateur.

En outre, cette configuration permet à Spectra de stocker et de lancer instantanément des dizaines d’applications. Cela se fait à partir de la mémoire du programme exécutable, éliminant ainsi les temps de chargement frustrants. Ces applications n’ont plus besoin d’être chargées à partir de la mémoire externe.

Sinon, les autres éléments de cette smartwatch sont tout aussi intéressants. Elle est munie d’un microphone, d’un haut-parleur, d’une couronne à encodeurs magnétique et de 4 boutons programmables. C’est ce qui est visible en externe.

En interne, elle a été pourvue d’un magnétomètre, d’un capteur PPG, d’un Gyro et d’un accéléromètre. Vous avez aussi une antenne NFC et un moteur de vibration.

Une montre dotée d’un système bien pensé

Enfin, la montre connectée fonctionnera sous SpectraOS de Pocuter. Ce système polyvalent qui permet à la montre d’être compatible avec les nouvelles versions à venir. Avec un tel niveau d’anticipation, il est clair que son concepteur est en train de développer une montre immortelle. Même si la Spectra est actuellement en cours de développement, elle intéresse déjà beaucoup de monde.

