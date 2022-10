Les Anneaux de Pouvoir : tout sur le Balrog et a-t-on vu celui qui va tuer Gandalf ?

Dans les Anneaux de Pouvoir, le Balrog semble relever du mythe jusqu’à ce qu’il se révèle aux nains et qu’il ne finisse par affronter Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux.

Le Balrog a fait sa première apparition durant le Second Age, dans la série Les Anneaux de Pouvoir de Prime Video. Cela perturbe un peu la chronologie de Tolkien, mais c’est une partie essentielle de l’histoire des nains de Khazad-dûm lors de leur quête de mithril. Voyons donc ce qu’il en est de ce fameux Balrog.

Le Seigneur des Anneaux : qu’est-ce qu’un Balrog ?

Les Balrogs peuvent être assimilés à des Maiar, les personnages comme Gandalf et les autres sorciers des Anneaux de Pouvoir. Ce sont des esprits conçus lors de la conception du monde par les Valar.

Morgoth, le Seigneur des Ténèbres originel a cependant transformé ces Balrogs en démons. Ces derniers combattirent à ses côtés avec les orcs contre les elfes durant le Premier Âge. Après la défaite de Morgoth qui annonce le Second Âge, les Balrogs restants ont fui et se sont cachés au plus profond de la Terre.

Les Anneaux de Pouvoir : où sont passés les Balrogs ?

Les Balrogs étaient si bien cachés qu’ils ont été considérés comme un mythe durant le Second Âge. Toutefois, au Troisième Âge, les nains de Khazad-dûm ont réveillé par inadvertance un de ces Balrogs lors de l’extraction du mithril. Sous l’influence de Disa, les elfes et les nains ont repris la quête du mithril malgré l’interdiction par le roi Durin III. Ils ont en effet vu que ce minerai ravive la lumière des Eldar en ramenant la feuille à la vie. Cette lumière garantit l’immortalité des elfes.

Connu sous le nom de Durin’s Bane, ce Balrog de la Moria avait une épée et un fouet enflammé. Il a fait fuir les nains et tué le roi Durin VI. Plus d’un siècle après, la communauté de l’anneau rencontra ce démon en pénétrant dans ces mines.

Le fameux combat entre Gandalf et le Balrog

Dans les Anneaux de Pouvoir, cette bataille commença sur le pont de Khazam-dûm et se termina dix jours plus tard. Gandalf empêche le Balrog de poursuivre la communauté. Son bâton s’est brisé et il a utilisé sa lame elfique Glamdring pour combattre ce démon pour finalement en venir à bout. Gandalf le Gris décéda également dans cette bataille, mais il ressuscita en Gandalf le Blanc.

