Vida V1 : ce scooter 125 électrique a un prix incroyablement bas !

Hero Motocorp compte bien s’accaparer le secteur des véhicules électriques avec son nouveau scooter électrique Vida V1. Voici tout ce qu’il y a à savoir sur ce deux-roues.

Hero Motocorp est une référence mondiale dans le domaine des deux-roues. Ce fabricant se lance actuellement à l’assaut du secteur des scooters électriques en lançant Vida V1. Ce deux-roues est prévu pour le marché indien. Il est le fruit d’une collaboration entre Hero Tech Center Germany à Munich et le Centre for Innovation and Technology de Jaipur.

Vida V1, un scooter électrique 125

Hero Motocorp propose son nouveau véhicule en deux déclinaisons : le V1 Pro et le V1 Plus. Ces deux versions du scooter électrique Vida V1 ont toutes les deux le même design avec leurs lignes sinueuses.

Elles arborent chacune un tableau de bord à écran TFT tactile de 7 pouces, un GPS, un antivol, un régulateur de vitesse et un éclairage Full-LED. Ces deux modèles prennent tous les deux en charge la connexion 4G et le WiFi. Ils proposent aussi quatre modes de conduite.

Ce scooter électrique Vida V1 permet aussi le démarrage sans clé. Il est propulsé par une batterie amovible de 3,94 kWh et de 3,44 kWh pour respectivement le V1 Pro et le V1 Plus. Hero Motocorp annonce une autonomie de 165 km et de 143 km pour respectivement la première et la deuxième version.

Le Vida V1 est propulsé par un moteur fournissant jusqu’à 3,9 kW de puissance nominale et une vitesse maximale de 80 km/h. Il peut ainsi passer de 0 à 40 km/h en un peu plus de 3 secondes.

Disponibilité du scooter électrique Vida V1

Ce deux-roues de Hero Motocorp est accessible à moins de 2 000 euros. Vous pouvez d’ores et déjà les commander jusqu’au 31 octobre. Prévoyez 1 980 euros pour réserver le V1 Pro et dans les 1 805 euros pour le V1 Plus. Ces deux scooters électriques se déclinent tous les deux en blanc, rouge, noir et orange.