Cet élégant scooter électrique débarque très bientôt en France

Le Ionex S7 représente le premier scooter électrique 125 cc de Kymco. Avec ce modèle, cette marque compte élargir sa gamme de scooters électriques.

Le constructeur taïwanais s’attaque désormais au segment supérieur du marché avec l’Ionex S7. En effet, après le scooter électrique sans permis Kymco i-One, il propose un équivalent 125 avec des performances beaucoup plus sportives. Les premières unités de ce modèle commenceront à arriver en Europe cet été.

Une nouvelle gamme de scooter électrique débarque en Europe

La marque taïwanaise, forte de plus de 55 ans d’histoire, Kymco a annoncé en 2018 le plan IONEX, avec une large gamme de véhicules électriques. Son lancement en Europe débutera cet été.

Ce scooter électrique de 125 cc est un modèle urbain haut de gamme, sûr et agile, tant attendu. Il se distingue par son design discret et réussi, ainsi que par ses dimensions compactes et ses éléments qui maximisent la praticité de l’ensemble.

Bien sûr, il est équipé de feux entièrement basés sur des LED. De plus, ses feux lui confèrent une identité lumineuse unique et immédiatement reconnaissable. Les finitions, la peinture, la carrosserie, le guidon et la selle ont fait l’objet d’une attention particulière.

Son équipement présente des caractéristiques remarquables. En particulier des démarrages sans clé, coffre sous la selle de 24 litres (pour un casque intégral) avec ouverture automatique depuis la poignée droite. Le coffre s’ouvre automatiquement depuis le bloc optique droit et dispose d’une prise USB à l’intérieur.

Ionex S7 de Kymco : moteur puissant combiné à des batteries puissantes

La S7 est propulsée par un moteur central haute performance de 7 600 W. Celui-ci accélère de 0 à 50 km/h en seulement 3,5 secondes. Il atteint une vitesse maximale de 92 km/h (62 mph). Il développe 7,2 kW (près de 10 ch) à 6 500 tr/min et 10,7 Nm de couple à 6 500 tr/min.

Une chaîne assure la transmission de ce scooter. Grâce à cette configuration, il est possible de transmettre plus efficacement toute la puissance de la mécanique électrifiée à la roue arrière. De plus, eElle améliore la maniabilité en réduisant considérablement le poids suspendu de l’essieu arrière.

La première IONEX à arriver sur le marché européen s’équipe de deux batteries amovibles offrant une autonomie de 77 km. Il est possible de recharger les deux batteries à bord ou par l’intermédiaire de deux socles de recharge externes montés de série.

La S7 se distingue par ses équipements de sécurité et sa maniabilité. Avec un cadre en treillis d’acier, il s’équipe de roues de 13″ à l’avant et de 12″ à l’arrière. Toutes deux sont assistées par un système de freinage ABS à double voie et des freins à disque sur les deux roues. Un frein à disque de 220 mm à l’avant et un frein à disque de 180 mm à l’arrière. Dans un souci d’efficacité, la S7 intègre un système de freinage régénératif à trois niveaux. Mais aussi, d’une marche arrière sélectionnable par bouton-poussoir.