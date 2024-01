[BON PLAN] – Krups Essential YY8135FD, l’excellence du café à domicile

Entrez dans l’univers du café de spécialité avec la Krups Essential YY8135FD, une machine à café à grain révolutionnaire qui transforme chaque tasse en une expérience exceptionnelle.

La perfection à portée de main – 16% de remise

Amateurs de café, réjouissez-vous ! La machine à café Krups Essential YY8135FD, réputée pour sa qualité et sa performance, est maintenant disponible à un prix incroyable. Avec une réduction de 16%, son prix passe de 355,99 euros à seulement 299,99 euros. C’est une économie de 56 euros sur un appareil qui révolutionnera votre expérience caféinée quotidienne.

Et pour un confort maximal, profitez de notre option de paiement en quatre fois de 75 euros, frais inclus.

Description de la Krups Essential YY8135FD

Design élégant, café exquis

Le modèle Krups Essential YY8135FD se distingue non seulement par son élégance en noir, mais aussi par sa capacité à préparer deux expressos simultanément. Son design compact (33 x 35 x 36,5 cm) en fait un appareil idéal pour toute cuisine, sans sacrifier la qualité du café. L’écran LCD facilite son utilisation. Ce qui rend l’expérience utilisateur à la fois intuitive et agréable.

Technologie avancée pour un café de qualité

Cette machine à café à grain automatique est dotée d’un broyeur intégré. Cela vous garantit un café frais et de qualité professionnelle à chaque utilisation. Elle vous offre un contrôle total sur le broyage et la température, pour un expresso ou un café allongé selon vos goûts. De plus, sa buse vapeur intégrée vous permet de préparer de délicieux cappuccinos facilement.

Entretien facile pour une durabilité maximale

La Krups Essential YY8135FD est conçue pour être facile à entretenir. Un système de nettoyage complet et automatique assure la propreté de votre machine sans effort de votre part.

Grâce à son programme de nettoyage automatisé, vous n’avez pas à vous soucier de l’entretien interne de l’appareil. Ajoutez à cela une garantie de réparabilité de 15 ans au juste prix, et vous avez une machine fiable et durable.

Personnalisation et mémoire

Ce n’est pas seulement une machine à café, c’est votre barista personnel. Avec le mode memog, personnalisez et enregistrez vos boissons préférées pour qu’elles soient toujours prêtes en un clic. Que vous préfériez un expresso fort le matin ou un cappuccino onctueux l’après-midi, la Krups Essential YY8135FD est prête à répondre à tous vos désirs caféinés.

Saisissez l’opportunité !

Ne manquez pas cette offre promotionnelle. Faites de la Krups Essential YY8135FD le cœur de votre routine matinale et vivez une expérience caféinée inégalée. Commandez maintenant et commencez à savourer des cafés de qualité professionnelle dans le confort de votre foyer. Votre tasse parfaite vous attend !