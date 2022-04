Kingdom Hearts 4 inclura-t-il les mondes Marvel et Star Wars ?

Après l’annonce de Kingdom Hearts 4, l’on est en droit de se demander si celui-ci inclura Marvel et Star Wars dans son univers. Sora combattra-t-il Heartless aux côtés de Captain America et Luke Skywalker ?

La franchise Kingdom Hearts divertit les joueurs depuis deux décennies en combinant les mondes disparates de Final Fantasy et de Disney. La question se pose cependant si Kingdom Hearts 4 n’intégrera pas enfin le monde de Marvel et celui de Star Wars. Certains joueurs avancent d’ailleurs déjà des théories sur ce qui va se passer avec les deux nouveaux jeux de Kingdom Hearts récemment annoncés.

Une bande-annonce riche en informations

Square Enix vient récemment de publier la bande-annonce de ces deux nouveaux jeux Kingdom Hearts qu’il vient d’ailleurs d’annonce lors de son 20e anniversaire. Ce clip présente Kingdom Hearts 4, Quadratum et le nouveau look photoréaliste de Sora. Cependant, avant que la vidéo ne passe à Quadratum et Sora, elle affiche des images d’une forêt.

Les scènes donnent une indication sur les types de graphisme que les joueurs peuvent espérer de Kingdom Hearts 4. Et ce, notamment sur la Xbox Series X et à la PlayStation 5. Certains amateurs de la franchise pensent cependant que les scènes se rapporteraient au monde de Star Wars.

Des indications sur l’intégration du monde de Star Wars dans Kingdom Hearts 4

À 4:41, on voit l’image d’un ruisseau tapissé de rochers et bordé de fougères. Un objet étrange se trouvant dans le coin supérieur droit, attire cependant le regard et titille l’intérêt. Il est certes, assez flou, mais il est certain qu’il est métallique et est en forme de dôme. On aperçoit une pièce rectangulaire derrière lui.

Les spectateurs sont quasiment unanimes sur la nature de cet objet. Ce serait le pied d’un AT-ST impérial, issu de Star Wars. Cela impliquerait que la forêt précédemment aperçue soit la lune d’Endor. Si tel est vraiment le cas, alors cela ouvre la voie à toutes les spéculations possibles. Les amateurs apprécieront, par exemple, que Sora combatte avec un sabre laser, aux côtés d’un Luke Skywalker.

L’intégration des mondes de Marvel et de Star Wars dans Kingdom Hearts 4 n’a d’ailleurs rien d’étrange. L’opus est en effet le résultat d’une collaboration entre Square Enix et Disney et ce dernier détient les clés de la galaxie Star Wars. Square Enix aurait donc enfin trouvé un terrain d’entente avec Lucasfilm et Disney.

Kingdom Hearts 4 intégrerait-il aussi le monde de Marvel ?

Cette intégration est une occasion pour Square Enix de démontrer qu’il est tout à fait capable de gérer les personnages et les mondes de Marvel. Et ce, bien au-delà des titres qui leur sont initialement consacrés.

Cependant, on pourrait craindre que ces intégrations dans Kingdom Hearts 4 privent le jeu de son identité. Ce dernier pourrait devenir une publicité glorifiée des propriétés Disney sans aucune affinité avec Final Fantasy.

Dans tous les cas, tout ce que l’on vient de dire reste de la pure spéculation. D’ailleurs, le jeu Kingdom Hearts est certes, en développement, mais aucune date de sortie n’a encore été annoncée jusqu’à maintenant.