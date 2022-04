Square Enix annonce deux nouveaux jeux Kingdom Hearts

Square Enix vient de profiter du 20e anniversaire de la franchise pour présenter deux nouveaux jeux Kingdom Hearts.

Le 20e anniversaire a été célébré en grande pompe à Tokyo avec de la musique en live, des présentations d’œuvres d’art… Tetsuya Nomura, le directeur de la série et d’autres développeurs sont même montés sur scène. Mais les plus grandes annonces de l’évènement étaient celles des nouveaux jeux Kingdom Hearts : Kingdom Hearts IV et celui sur mobile.

La bande-annonce annonçant ces nouveaux jeux Kingdom Hearts

Le clip contient trois vidéos reliées de bout à bout dont les deux dernières présentent les deux nouveaux jeux Kingdom Hearts. Il commence par une courte séquence sur la dernière mise à jour de l’histoire de Kingdom Hearts Dark Road. Kingdom Hearts Missing-Link, le premier nouveau jeu est présenté entre 1:53 et 4:05. Sa version bêta fermée sera disponible sur iOS et Android plus tard cette année dans des régions précises.

Kingdom Hearts IV, l’un des nouveaux jeux Kingdom Hearts en développement, est immédiatement présenté à partir de 4:09. Vous verrez Sora se réveiller dans un appartement. Au même moment, un géant sans cœur met les pieds dans la ville. Sora sort alors sa Keyblade et se fraye un chemin vers l’ennemi. A la fin de la bande-annonce, vous apercevrez Dingo et Donald Duck errer dans l’obscurité. Ces derniers vont se retrouver face à face avec une menace inconnue.

Les informations disponibles sur ces nouveaux jeux de Square Enix

Il semble que cette fois-ci, le style artistique est beaucoup plus réaliste. Notez toutefois que Square Enix précise que la bande-annonce contient des images de développement qui sont « sujets à changement ».

L’éditeur a également consenti à lâcher quelques autres informations sur ses nouveaux jeux. Kingdom Hearts IV se déroulerait ainsi dans la ville de Quadratum. Strelitzia, un nouveau personnage fera aussi son apparition dans ce jeu.

Quant à Kingdom Hearts Missing-Link, il permettra aux joueurs de se lancer dans des aventures du royaume de Scala ad Caelum. Ils pourront ainsi s’engager dans des batailles exaltantes contre les Sans-cœur et découvrir une nouvelle histoire originale.