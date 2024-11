Découvrez les nouveaux accessoires AKUMA pour PS5 !

in

AKUMA, la marque visionnaire d’accessoires gaming, dévoile trois nouveaux produits conçus pour les amateurs de PlayStation 5. Avec cette nouvelle gamme, AKUMA s’impose comme un acteur incontournable sur le marché des accessoires gaming. La marque combine performance technique, design inspiré des mangas et prix accessibles. Ainsi, elle redéfinit les standards de l’équipement pour PlayStation 5.

Une immersion totale avec le casque SEINEN H03

La première innovation d’AKUMA, le casque SEINEN H03, offre une expérience sonore immersive grâce à son système Deep Bass, pensé pour enrichir chaque session de jeu. Ce modèle stéréo filaire se distingue par son micro détachable, idéal pour les parties en solo, et son câble tressé de 180 cm qui garantit liberté de mouvement et durabilité.

Avec un design épuré et des coloris parfaitement assortis à la PlayStation 5, ce casque répond aux besoins des joueurs exigeants, sans nécessiter de configuration complexe. Il suffit de brancher la prise jack 3,5 mm pour plonger instantanément dans l’action. Le SEINEN H03 est déjà disponible à un prix attractif de 24,99 €, une proposition accessible pour des performances professionnelles.

CYBER A01 : le support multifonction par excellence

Pour améliorer l’expérience des joueurs, AKUMA a développé le stand multifonction CYBER A01, une solution complète qui combine rangement, refroidissement et recharge. Conçu pour être compatible avec tous les modèles de PlayStation 5, cet accessoire intègre un ventilateur intelligent à trois vitesses, ajustant automatiquement sa puissance en fonction de la température de la console. Il offre également un espace de rangement pratique pouvant accueillir jusqu’à 15 jeux, garantissant une organisation optimale. En outre, un chargeur intégré permet de recharger simultanément deux manettes DualSense™, répondant ainsi aux besoins des joueurs les plus exigeants.

Le CYBER A01 se démarque également par son éclairage RVB personnalisable. Il crée ainsi une ambiance unique pour chaque session. Avec cette solution, AKUMA répond aux attentes des gamers qui souhaitent combiner esthétisme et praticité. Proposé à 39,99 €, cet accessoire devient un allié indispensable pour une organisation optimale et des performances prolongées.

CYBER V01 : une recharge rapide et sécurisée

AKUMA présente le chargeur ultra-rapide CYBER V01, spécialement pensé pour les manettes DualSense™ et DualSense Edge™. Capable de recharger deux manettes en seulement trois heures, il séduit par sa rapidité et son design fonctionnel. Ce chargeur ne se contente pas d’être performant. Il intègre une lumière RVB évolutive qui informe sur le niveau de charge et crée une atmosphère visuelle immersive. Équipé d’une puce de protection avancée, le CYBER V01 garantit une sécurité maximale contre les risques de surchauffe ou de surcharge. Disponible au prix compétitif de 19,99 €, il offre un excellent rapport qualité-prix pour les joueurs avertis.

Ces accessoires sont d’ores et déjà disponibles. Ils offrent aux gamers une occasion parfaite de renouveler ou de compléter leur set-up avant les fêtes de fin d’année. Une chose est certaine : AKUMA ne laisse rien au hasard pour séduire les joueurs les plus exigeants.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

