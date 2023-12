AKUMA : l’expérience du gaming inspirée des mangas

Paris, Île-de-France, le 4 décembre 2023. La marque révolutionnaire d’accessoires de gaming, AKUMA, annonce son entrée sur le marché français.

La fusion de l’univers « manga » et « gaming »

En partenariat avec Innov8, leader de la distribution de produits connectés et du gaming, AKUMA dévoile une gamme exclusive de périphériques et d’accessoires de jeu, mariant l’esthétique envoûtante des mangas à l’excellence du jeu.

L’engouement massif pour les mangas en France, représentant 25% des ventes de livres en 2022, a inspiré les créateurs d’AKUMA. Convaincus de l’affinité naturelle entre les gamers et les fans de mangas, ils ont fusionné ces deux univers pour créer une gamme unique. Les mangas, phénomène culturel mondial en constante évolution, captivent et inspirent un large public, faisant d’eux une source d’inspiration idéale pour les accessoires de gaming.

Accessoires conçus pour l’excellence

Chaque produit AKUMA, méticuleusement conçu, offre une expérience de jeu immersive et optimale. Les joueurs peuvent désormais plonger dans leurs mondes virtuels préférés avec style et confort. Les gammes AKUMA portent des noms évocateurs, tels que Shonen, Seinen, Sentai et la gamme de souris Otaku, reflétant la passion inégalée pour le gaming et le mode de vie associé.

Innov8 et AKUMA, un partenariat pour une expérience de gaming inégalée

Le porte-parole d’AKUMA exprime son enthousiasme pour le partenariat avec Innov8 : “Nous aspirons à fournir aux gamers des produits de qualité supérieure, rehaussant leur expérience de jeu tout en célébrant leur passion pour l’univers du manga.”

L’introduction d’AKUMA sur le marché français marque une étape importante dans l’évolution des accessoires de gaming, en offrant aux joueurs une expérience visuelle et tactile inédite, fusionnant l’imagination vibrante des mangas avec l’excitation immersive du gaming.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.