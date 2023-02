Jusqu’à 120 km/h pour cette moto électrique Devot !

Devot a présenté sa première moto électrique lors du salon Auto Expo qui a eu lieu à New Dheli. Si en 2020, il n’y a que peu d’informations sur ce projet, le constructeur dévoile un prototype de la série.

Depuis l’annonce du gouvernement indien de son intention d’interdire les ventes de deux-roues à moteur thermique d’ici 2025, on assiste aux floraisons de projets de motos électriques de petite cylindrée. Chaque semaine, de nouvelles start-ups se lancent sur ce nouveau créneau. C’est le cas de Devot, ce constructeur Indien a affirmé le lancement de sa moto électrique cette année.

La moto électrique de Devot annonce une autonomie monstrueuse

Fondée en 2019, la startup Devot Motors avait dévoilé en 2020 le prototype de sa première moto électrique. À ce moment-là, elle n’avait communiqué que très peu d’informations. De retour au salon Auto Expo organisé à Greater Noida, de New Delhi, Devot a dévoilé, 2 ans après le modèle de pré-production de la moto électrique.

Bien que la start-up n’ait pas encore spécifié la puissance de sa batterie, elle a annoncé le recours au système LFP. Cette technologie permet à la moto de couvrir la distance de 200 km ce qui le rend adapté aussi bien aux trajets quotidiens qu’aux longues sorties. La charge est également efficace, ne prenant que 3 heures pour une charge complète.

Sur le plan mécanique, cette moto électrique Devot bénéficie d’un moteur 13 ch. Quant aux performances d’accélération, le constructeur reste discret à ce sujet, mais on peut toutefois s’attendre à une vitesse maximale de 120 km/h.

Les caractéristiques comprennent également le contrôle de la température et la recharge via la régénération d’énergie. La performance et la durabilité environnementale vont de pair avec ce vélo électrique. Les faibles émissions et la faible consommation d’énergie en font une alternative plus écologique aux motos traditionnelles.

Une moto électrique au look néo-rétro

La moto électrique Devot qui sera lancée présente un design rétro épuré, avec des options de peinture attrayantes pour le réservoir et les panneaux de couverture latéraux.

Elle arbore des lignes arrondies dans le but de marier le charme des modèles antiques à la modernité des technologies. De fait, la section centrale se montre désormais moins bombée, laissant augurer un meilleur confort de conduite avec un espace supplémentaire pour les jambes du motard. Notons également les carénages repensés, qui contribuent à embellir le look de la moto le rendant ainsi plus abouti.

Ses doubles amortisseurs sont agrémentés d’un siège qui peut accueillir deux personnes, d’un phare circulaire, un rétroviseur arrondi. Ces éléments, combinés à des angles aigus, confèrent un style néo-rétro. Le châssis semble également plus soigné avec une structure en acier tubulaire, mais également des roues de 17 pouces, un freinage à disques en pétales, des fourches inversées. Par ailleurs, la Devot hérite d’un écran couleur TFT, d’un système de démarrage sans contact et d’un dispositif antivol.