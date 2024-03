Harley-Davidson lance une nouvelle moto 100% électrique au look déstabilisant !

Les amateurs de motos sont aux anges avec la dernière annonce de Harley-Davidson : la sortie imminente d'une nouvelle moto électrique au look absolument déstabilisant. Cette nouvelle révélation, baptisée « LiveWire S2 Mulholland », promet une expérience de conduite électrisante et un style qui ne laissera personne indifférent.

Avec la S2 Mulholland, Harley-Davidson ouvre la voie à une ère électrique révolutionnaire, sans compromis sur le style et la puissance. D'ailleurs, l'aspect le plus frappant de cette nouveauté est son design audacieux et déstabilisant. Ce dernier rompt avec les codes traditionnels des cruisers de la marque. Ce nouveau modèle de cruiser sera initialement disponible uniquement aux États-Unis et au Canada. Leur stocks sont disponibles et prêts pour une livraison immédiate en 2024. Les livraisons vers d'autres marchés sont prévues pour 2025.

Dites adieu aux conventions avec la nouvelle moto électrique d'Harley-Davidson

Harley-Davidson frappe fort avec la LiveWire S2 Mulholland, une moto électrique qui bouscule toutes les conventions. Fini les gros moteurs V2 rugissants et les réservoirs d'essence imposants, place à une esthétique futuriste qui fait vibrer les sensations fortes. Avec son design audacieux, cette nouvelle venue de Harley-Davidson ouvre la voie à une ère électrique sans précédent. Et ce, sans sacrifier le style et la puissance qui font la renommée de la marque.

Ce n'est pas seulement un changement esthétique radical qui définit la S2 Mulholland, mais aussi une évolution technique significative. Bien que cette moto reprend la plateforme Arrow du S2 Del Mar, l'expérience de conduite a été entièrement récompensée avec un triangle de conduite différent et des fonctionnalités standard améliorées.

Les guidons ont été relevés et reculés à l'aide d'un élévateur de six pouces, permettant une position de conduite plus droite. Cela renforce le style cruiser et améliore les performances par rapport à la conception de piste plate de Del Mar. Le Mulholland est également équipé de roues de 19 pouces à l'avant et de 17 pouces à l'arrière. Ces dernières sont parfaites pour exploiter les impressionnants angles d'inclinaison de 55°/50° gauche et droite de la moto.

Performances électrisantes

Parlons de ses performances maintenant. Au-delà de son look spectaculaire et de ses matériaux innovants, la LiveWire S2 Mulholland ne fait aucun compromis sur les performances. Son moteur développe une puissance impressionnante de 62 kW et une batterie de 10,5 kWh. Ainsi, la moto électrique délivre une expérience de conduite électrisante.

Grâce à une recharge complète en seulement 78 minutes, vous pourrez parcourir jusqu'à 194 km en ville ou 117 km sur autoroute à une vitesse proche de 90 km/h. Des performances qui rivalisent avec les meilleurs modèles à essence du marché.

Mais ce n'est pas tout ! Harley-Davidson a également mis l'accent sur la durabilité et l'innovation des matériaux dans la conception de cette moto révolutionnaire. Adieu le cuir, les chromes traditionnels ainsi que le vinyle. La S2 Mulholland mise sur des matériaux modernes comme les filets de pêche recyclés et le chanvre. Cela témoigne ainsi de l'engagement de la marque envers l'environnement.

La LiveWire S2 Mulholland est initialement lancée sur le marché américain et canadien au prix attractif de 15 999 dollars.