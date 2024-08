Voici les 10 gadgets secrets des athlètes olympiques qui peuvent améliorer votre vie !

Les écouteurs Beats Fit Pro pour les sportifs

Ensuite parmi les gadgets favoris des athlètes olympiques, les écouteurs Os Beats Fit Pro sont spécialement conçus pour les personnes actives. Ils offrent une combinaison de confort, de stabilité et de qualité sonore supérieure. Ils sont dotés d'un rabat flexible qui s'adapte à la forme de l'oreille, pour un maintien sûr et confortable pendant l'exercice.

Équipés de la technologie sonore Apple, les Beats Fit Pro offrent une bonne qualité audio avec des basses profondes et des aigus clairs. Ils sont aussi pourvus d'une fonction annulation active du bruit (ANC) et un mode transparence. L'ANC permet aux utilisateurs de se concentrer sur leur musique ou leurs appels sans distraction extérieure. Le mode Transparence leur permet d'entendre leur environnement lorsque c'est nécessaire.

Puis, ces écouteurs sont résistants à la sueur et à l'eau avec un indice IPX4, et les Beats Fit Pro utilisent la puce H1 d'Apple. Cela garantit une connexion Bluetooth stable et efficace. Sans compter qu'ils ont une compatibilité parfaite avec les appareils iOS grâce à l'application Beats. Ensuite, l'autonomie de la batterie est un autre point fort, avec jusqu'à 6 heures de lecture continue avec ANC activé et 18 heures supplémentaires avec l'étui de chargement.

La Balance intelligente Withings Body Scan

Pour suivre, il est intéressant d'avoir un pèse-personne intelligent Withings Body Scan à domicile. C'est un appareil conçu pour fournir une analyse détaillée du corps au-delà du simple poids. Vous avez des mesures de la masse musculaire, de la masse grasse et de l'eau dans le corps.

C'est donc un gadget essentiel pour les athlètes olympiques. Il permet de suivre avec précision les changements survenus dans le corps au fil du temps. Cette balance électronique utilise des capteurs pour effectuer des électrocardiogrammes (ECG) et mesurer la fréquence cardiaque. Cela fournit des données qui peuvent aider à détecter des arythmies et d'autres problèmes cardiaques.

Cette fonction peut s'avérer très intéressante pour les personnes ayant des antécédents de problèmes cardiaques. La balance s'intègre à l'application Health mate de Withings. Cela synchronise automatiquement les données par Wi-Fi ou Bluetooth. Cela permet aux utilisateurs de suivre leurs mesures au fil du temps et de se fixer des objectifs. Elle est aussi compatible avec Apple Health et Google Fit.

Les lunettes de natation avec écran FORM Smart Swim 2 AR

Le quatrième gadget que les nageurs olympiques ont affectionné lors des JO de Paris 2024, ce sont les lunettes de natation FORM Smart Swim 2 AR. Elles sont dotées d'un dispositif qui intègre la réalité augmentée. Cela offre aux nageurs une expérience d'entraînement améliorée et interactive.

Ces lunettes sont conçues pour fournir des informations en temps réel. Et ces informations apparaissent directement dans le champ de vision de l'utilisateur. Cela permet de surveiller et d'améliorer efficacement ses performances.

Vous avez le temps par tour, la distance parcourue, le rythme, les calories brûlées et la fréquence cardiaque. L'écran est intégré de manière à ne pas interférer avec la vision du nageur.

Les lunettes se connectent à l'application FORM Swim. Celle-ci synchronise et stocke toutes les données de natation. En outre, elles sont compatibles avec des cardiofréquencemètres Polar, Garmin et Apple Watch, pour une analyse encore plus complète.

Ensuite, ce gadget pour athlètes olympiques offre une connectivité Bluetooth. Vous pouvez donc les associer à des appareils mobiles pour le transfert de données. Et leur batterie est rechargeable. Elle offre jusqu'à 16 heures d'utilisation sur une seule charge.

Des Ray-Ban Meta avec caméra et IA

En cinquième position, si vous êtes à la recherche d'un gadget vraiment impressionnant, les Ray-Ban Meta Smart Glasses sont des lunettes intelligentes incroyables. Développées en partenariat avec Essilor Luxottica, elles sont dotées d'un appareil photo, d'un assistant IA, et de plusieurs fonctionnalités mains libres. Ces fonctions sont pratiques et le design de ces lunettes est discret.

L'appareil photo ultra-large a une capacité de 12 MP, ce qui permet de prendre des photos de haute qualité et d'enregistrer des vidéos en 1080p 60 i/s. La fonction de diffusion en direct permet de partager des moments sur Facebook et Instagram.

Et le tout peut être contrôlé par pavé tactile amélioré ou des commandes vocales via l'assistant Meta AI. Cet assistant peut répondre à des questions sur l'environnement qui vous entoure. Cela rend l'expérience encore plus interactive et informative. Et en termes d'autonomie, elles garantissent jusqu'à 36 heures d'utilisation.

Le 23L NH Escape 500 Rolltop Trail Backpack, le sac à dos de randonnée ultime

Ensuite, pour emmener vos gadgets, le sac à dos de randonnée NH Escape 500 Rolltop est un choix polyvalent et fonctionnel. C'est le summum de la praticité et du confort lors de tout déplacement.

Il a une capacité de 23 litres. Et son côté roll top permet d'ajuster le volume du sac à dos en fonction du nombre d'articles transportés. Cela permet de garder les articles bien scellés et protégés contre les éléments.

Et vu qu'il est résistant à l'eau, vos effets personnels resteront au sec. Ce sac à dos est doté de plusieurs poches et compartiments pour une organisation efficace des articles. Et ses coutures sont renforcées ce qui augmente sa durabilité. Cela le rend adapté aux conditions exigeantes des sentiers.

