The Gentlemen sur Netflix : Eddie devient-il un gangster ? On vous explique la fin !

Quelle est la fin de The Gentlemen, la série phare qui nous a tenus en haleine sur Netflix depuis quelques semaines ? Un bref résumé de l'intrigue dans ce qui suit avec un risque de spoilers pour les âmes sensibles !

La série Netflix « The Gentlemen » est une adaptation du film du même nom de Guy Ritchie. Elle s'est achevée le 8 mars 2024 après une saison unique de huit épisodes. La fin, surprenante et pleine de rebondissements, a laissé les fans perplexes quant au destin d'Eddie Halstead. Ce personnage principal incarné par Theo James vous laissera sans voix. Alors, à la fin de « The Gentlemen », est-ce qu'il va se mettre à la tête du gang ? L'explication dans ce qui suit !

La fin de The Gentlemen, une finale plus qu'explosive

Le dernier épisode de « The Gentlemen », ce thriller dramatique est rempli de suspens et d'intrigues. Après une série de manipulations et de trahisons, la tension monte d'un cran lorsque Henry Collins (Henry Golding), le rival d'Eddie, s'apprête à tuer ce dernier.

Mais c'est sans compter sur Susie Glass (Kaya Scodelario), la fille du baron de la drogue Bobby Glass (Brian F. O'Byrne). Elle intervient et tire sur Collins. Il faut croire que la mort de Collins est un tournant majeur pour Eddie. En l'absence de son rival, il se retrouve face à un choix crucial : embrasser son destin de gangster ou s'éloigner définitivement du monde criminel ?

Est-ce qu'Eddie est devenu le gangster que tout le monde redoute ?

D'un côté, Eddie a goûté au pouvoir et à l'argent que procure le trafic de drogue. Il a également développé une relation étroite avec Susie, qui semble partager son ambition. De l'autre côté, il est hanté par la mort de son ami Pete (Joey Ansah) et par les dangers inhérents à la vie de gangster.

La fin de la série ne donne pas de réponse définitive à la question de savoir si Eddie devient un gangster. La scène finale est ouverte à l'interprétation. On voit Eddie et Susie se diriger vers un avenir incertain, laissant le public se demander s'ils choisiront la voie du crime ou celle de la rédemption.

« The Gentlemen » : un personnage un peu complexe qui laisse place à une suite

Eddie est un personnage complexe et fascinant. Il est à la fois intelligent et charismatique, mais il est également capable de violence et de manipulation. Sa transformation progressive en gangster est l'un des aspects les plus intéressants de cette série Netflix.

Bien que nous ne pourrons pas vous répondre à la fin de « The Gentlemen » quelle voie Eddie a décidé de suivre, ce qui est certain, c'est que cette série captivante et addictive. Elle nous offre une réflexion sur le monde du crime et sur les choix que nous faisons dans la vie…