Le meilleur appareil photo hybride produit des photos d’une qualité voisine de celle que produisent les reflex numériques. Focus sur ces appareils compacts à objectifs interchangeables.

Les derniers nés des appareils photos numériques revêtent une qualité exceptionnelle. Au juste milieu entre les reflex numériques et les appareils photos compacts, ils ressemblent à un réflex enveloppé d’un boîtier compact. Actuellement, ce type d’appareil connaît un franc succès sur le monde de la photographie et de la vidéo. Photographe professionnel, néophyte ou vloggeur, voici la liste des meilleurs modèles hybrides à acquérir en ce moment :

SÉLECTION DES 3 MEILLEURS MODÈLES Sony Alpha A7 IV Note : 9,6/10 Découvrir Panasonic Lumix S5M2 Note : 9,3/10 Découvrir Fujifilm X-H2 Note : 9,1/10 Découvrir

Sony Alpha A7 IV : le meilleur appareil photo hybride au bon rapport qualité/prix

Caractéristiques techniques Capteur : plein format 33 mm

Résolution fixe effective : 33 MP

Taille de l’écran : 3 pouces

Vitesse de rafale : 10 ips

Résolution vidéo : 4K à 60p

Connectivité : USB

Parmi les 7 modèles sélectionnés dans notre comparatif, le Sony Alpha A7 IV rafle le prix du meilleur qualité/prix. Cet appareil polyvalent est aussi adapté aux débutants qu’aux professionnels malgré son prix qui peut s’avérer exagéré pour les novices. Sa résolution vidéo 4K à 60p ajoute une touche de modernité à la résolution fixe effective de 33 MP.

En outre, le processeur Bionz XR marque une autre mise à niveau par rapport aux modèles précédents. Ce qui contribue au perfectionnement de son capteur Exmor R rétro-éclairé plein format. De la sorte, une luminosité plus faible ne suffit pas à altérer la qualité des images capturées.

Meilleur autofocus de sa catégorie

Ecran arrière orientable

Live streaming limité à 15ips en 4K

Prix élevé

Panasonic Lumix S5M2 : un double ISO natif dans un capteur plein format

Caractéristiques techniques Capteur : plein format 35 mm

Résolution fixe effective : 24,2 MP

Taille de l’écran : 3 pouces

Vitesse de rafale : 30 ips

Résolution vidéo : 6K à 30p

Connectivité : Bluetooth, Wi-Fi

Doté d’un capteur plein format avec double ISO natif, le Lumix S5M2 de Panasonic fournit des images époustouflantes même si la lumière est faible. Il permet aussi d’obtenir des images en RAW et JPEG hautement enrichies via son mode Haute Résolution 96 MP. Il doit sa double stabilisation à la nouvelle technologie Active I.S, lui permettant de capturer des images plus stables.

Son mode rafale peut capturer jusqu’à 30 images en une seconde. Ce qui lui vaut le prix du meilleur appareil photo hybride pour photographier les athlètes en pleine course ainsi que les animaux en mouvement dans le parc. Agréable à utiliser pour la photographie professionnelle, ce modèle permet également d’enregistrer des vidéos en 6K à 30p.

Capture vidéo 6K à 30p

Rafale jusqu’à 30 images par seconde

Lourd

La batterie n’est pas optimale pour l’enregistrement vidéo

Fujifilm X-H2 : quand le deep learning s’incruste dans la photographie

Caractéristiques techniques Capteur : X-Trans CMOS 5 HR

Résolution fixe effective : 40,2 MP

Taille de l’écran : 3 pouces

Vitesse de rafale : 20 ips

Résolution vidéo : 8K à 30p

Connectivité : Wi-Fi, Bluetooth

Pour un appareil photo à capteur APS-C, le Fujifilm X-H2 présente la meilleure résolution d’images. Son capteur de 40 MP va au-delà de la résolution maximale qu’un meilleur appareil photo hybride plein format peut offrir. Il dispose aussi d’un stabilisateur d’images sur 5 axes en vue de capturer des scènes de sport et animalières sans difficulté.

Ce modèle est de loin le meilleur appareil photo hybride pour les professionnels si on considère l’ISO 125, ainsi que la vitesse d’obturation de 1/180.000 s. Par ailleurs, il dispose d’une technologie de deep learning dans son autofocus à reconnaissance de scène. Ce qui lui permet de détecter un grand nombre de sujets tels que les animaux et les véhicules.

Résolution fixe effective de 40 MP

Enregistrement vidéo à 8K/30p

Cher pour un modèle à capteur APS-C

Absence de zoom optique

Nikon Z5 : le modèle parfait pour les débutants

Caractéristiques techniques Capteur : CMOS plein format 35 mm

Résolution fixe effective : 24,3 MP

Taille de l’écran : 3,2 pouces

Vitesse de rafale : 4,5 ips

Résolution vidéo : 4K UHD

Connectivité : Bluetooth, Wi-Fi

En concevant le modèle Z5, Nikon a su jouer sur la performance d’un plein format en y associant un prix attractif. Outre la stabilisation sur 5 axes, ce meilleur appareil photo hybride enregistre également des vidéos en 4K UHD. A cela s’ajoute un viseur électronique et un autofocus à 273 points destiné à gâter les amateurs de plein format sans dépenser une somme élevée.

Certes, la vitesse maximale pour les prises de vue en continue est limitée à 4,5 images par seconde. Cependant, son capteur CMOS plein format de 24,3 MP et son processeur EXPEED 6 lui permettent de fournir des images époustouflantes.

Deux emplacements pour cartes SD

Prix abordable pour un appareil plein format

Vitesse de rafale limitée à 4,5 ips

La batterie s’épuise vite

Sony Alpha 6400 : le meilleur appareil photo hybride pour capturer des vidéos 4K UHD

Caractéristiques techniques Capteur : plein format

Résolution fixe effective : 24,2 MP

Taille de l’écran : 2,95 pouces

Vitesse de rafale : 11 ips

Résolution vidéo : 4K HDR

Connectivité : Bluetooth

Un autre modèle de la marque Sony s’est glissé dans notre comparatif. Il s’agit du Sony Alpha 6400 qui embarque un capteur plein format avec un autofocus aussi rapide que précis. Avec un mode rafale pouvant capturer 11 images en une seule seconde, vous n’allez rater aucun des moments précieux à immortaliser.

Son capteur vidéo enregistre des images à une résolution 4K HDR. Ce qui accroît la qualité des images fournies. A part cela, vous pouvez facilement incliner son écran arrière afin de prendre des scènes au-dessus de la tête sans difficulté. Vous pouvez aussi activer le retardateur pour sublimer vos selfies à tout moment.

Ecran selfie inclinable à 180°

Reconnaissance de visage

Absence de stabilisation d’images

Menus difficiles à comprendre

Canon EOS R7 : le meilleur appareil photo hybride d’entrée de gamme

Caractéristiques techniques Capteur : APS-C

Résolution fixe effective : 32,5 MP

Taille de l’écran : 2,95 pouces

Vitesse de rafale : 15 ips

Résolution vidéo : 4K à 30p

Connectivité : USB, HDMI, Wi-Fi

Le Canon EOS R7 ressemble à un modèle plein format, sauf qu’il dispose d’un capteur APS-C plus petit. Malgré cela, c’est le meilleur appareil photo hybride qu’on peut utiliser pour capturer des scènes en mouvement. Les photographes professionnels peuvent très bien se servir de ses 15 images par seconde dans la jungle ou sur les terrains de sport.

Par ailleurs, il intègre un système de reconnaissance de visage. Le seul handicap qu’on lui reproche est que Canon ne dispose jusqu’à ce jour que deux objectifs natifs pour son capteur. Néanmoins, il peut recevoir un autre objectif en bricolant à partir d’un reflex numérique de la même marque en version plus ancienne.

Bon rapport qualité/prix

Un étonnant autofocus

Choix d’objectifs limité

Vidéo 4K à 30p uniquement

Nikon Z 6 II : le meilleur appareil photo hybride de milieu de gamme supérieur

Caractéristiques techniques Capteur : plein format

Résolution fixe effective : 24,5 MP

Taille de l’écran : 3,2 pouces

Vitesse de rafale : 14 ips

Résolution vidéo : 4K à 30p

Connectivité : Bluetooth, Wi-Fi, USB

Le Nikon Z6 II est un fier successeur du Z6. Le deuxième processeur EXPEED 6 contribue sans équivoque à la prise de vue en rafale de 14 images par seconde. De plus, Nikon a aussi amélioré son autofocus par rapport à son prédécesseur. Cela se concrétise plus précisément par le suivi des yeux et des visages d’animaux.

Pour stocker les contenus capturés, le Z6 II dispose de deux emplacements distincts. L’un est destiné à insérer une carte SD UHS-II tandis que l’autre sert d’emplacement pour XQD/CFexpress. De la sorte, en dépit de sa résolution vidéo légèrement plus faible, le Nikon Z6 II mérite sa place dans le présent comparatif.

Facile à manipuler

Une qualité d’images époustouflantes

Ecran non rotatif

Prix élevé

FAQ sur l’appareil photo hybride

Qu’est-ce qu’un appareil photo hybride ?

Un hybride est un appareil photo dont les objectifs sont interchangeables. Au début, il revêtait le nom d’appareil photo compact à objectif interchangeable ou COI en abrégé. Le fait d’être appelé compact venait de sa taille réduite.

Au fil des années, de nombreux appareils photos disposaient d’un grand capteur 24×36 ou plein format. De la sorte, nombreux sont les hybrides dont la taille devient de plus en plus imposante. Ainsi, on a eu du mal à distinguer le reflex numérique d’un appareil photo hybride. La différence réside notamment sur la visée.

Les reflex numériques disposent d’une visée optique conçue à partir des miroirs. Ce qui permet de cadrer le sujet à photographier. En revanche, les hybrides ne disposent pas de visée optique, mais plutôt d’une visée électronique.

Peut-on débuter avec un appareil photo hybride ?

L’appareil photo hybride est un excellent choix pour débuter. En effet, il permet une prise de vue en mode manuel qui est particulièrement facile. Chaque changement d’exposition sur l’image à capturer est visible sur son écran et sur le viseur électronique. Il faut également mentionner les commandes sur l’écran qui s’apparentent à celles d’un smartphone.

En termes de prix, le meilleur appareil photo hybride s’achète sans doute à un prix plus élevé qu’un smartphone. Toutefois, il peut exécuter de nombreuses tâches pour pouvoir débuter sans difficulté dans le métier de photographe ou de vidéaste.

Quelle est la différence entre un hybride et un reflex numérique ?

Comme on l’a mentionné plus haut, la différence entre l’hybride et le reflex réside dans la visée. Pour un reflex, la visée est optique. Dans ce cas, la transmission de l’image s’effectue via un jeu de miroirs situé devant le capteur.

Pour un appareil photo hybride, aussi appelé sans miroir, il n’y a pas de bloc optique. A la place, il y a un petit écran LCD ou Oled qui se charge d’afficher l’image enregistrée directement par le capteur. On l’appelle viseur électronique.

Quels avantages procure la visée électronique ?

Ce n’est pas pour rien que les appareils photos hybrides deviennent de plus en plus prisés actuellement. En fait, la visée électronique procure divers avantages notoires. Tout d’abord, l’affichage de l’image sur l’écran permet de modifier le rendu final. Cela accède également à l’observation des changements en direct (exposition, couleurs, etc.).

Ensuite, avec un hybride, afficher ou masquer les informations pratiques devient plus facile. De plus, la mise au point peut s’effectuer sur une grande partie de l’image en utilisant des collimateurs.

En quoi consiste le changement de la taille du capteur d’un appareil photo hybride ?

En tout, il existe trois principales tailles de capteurs numériques : 4/3, APS-C et plein format. Le capteur plein format ou 24×36 équivaut à la pellicule 35 mm standard qu’on a toujours utilisée depuis des lustres en photographie. Le capteur plein format dispose de la plus grande taille.

Le changement de taille apporte une différence nette quant à la qualité d’images capturées. En d’autres termes, en photographie, plus la taille du capteur est grande, et plus il est en mesure d’absorber de la lumière. Ainsi, ce type de capteur contribue à l’amélioration de la qualité d’image, même en basse lumière.

Qu’est-ce que la stabilisation d’images ?

La stabilisation d’images est, comme son nom l’indique, une technologie permettant de stabiliser les images enregistrées. La stabilisation d’images se décline en trois types dont la stabilisation optique dans les capteurs, la stabilisation du capteur dans l’appareil photo et le logiciel de stabilisation numérique. Son rôle consiste à limiter, voire éliminer le flou dans les scènes enregistrées. La plupart des appareils photos hybrides intègrent la stabilisation du capteur.

Un appareil photo hybride peut-il servir pour faire de la vidéo ?

Oui ! De nombreux modèles intègrent la vidéo en tant que fonction annexe. Chez le meilleur appareil photo hybride, la vidéo est bien plus que cela. En effet, il y a des modèles plus sophistiqués qui peuvent enregistrer des vidéos 4K UHD. Aujourd’hui, certains peuvent même filmer en 6K et 8K.

Qu’est-ce qu’on entend par autofocus ?

L’autofocus définit le système de mise au point automatique chez l’appareil photo. C’est avec ce système qu’on peut déterminer la zone où les images capturées sont plus nettes. Chez certains modèles d’appareils photos hybrides, le système peut intégrer la fonction de suivi du sujet ainsi que la reconnaissance des corps, des yeux et des visages humains ou animaux.

