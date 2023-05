Le meilleur gimbal stabilise l’appareil photo et la caméra en vue d’éviter les images floues et d’offrir des prises de vue panoramiques. Un tel système permet aux photographes et aux vidéastes de suivre les différents mouvements sans altérer la qualité d’images.

A part les objectifs, le gimbal s’avère d’une nécessité absolue pour les professionnels de la photographie et du cinéma. Assurer la stabilité de l’appareil pendant les déplacements permet de suivre l’action sans dégrader la qualité des images obtenues. De nombreux appareils photos sont aujourd’hui livrés avec un système de stabilisation intégré. Seulement, celui-ci ne peut pas couvrir tous les besoins pendant les prises de vue comme lisser les mouvements et suivre les oscillations de la caméra. C’est pour cela que vous devez adopter le meilleur gimbal pour compléter le tout. Voici donc notre liste des modèles les plus prisés du marché :

SÉLECTION DES 3 MEILLEURS MODÈLES DJI RSC 2 Note : 9,5/10 Découvrir DJI RS 3 Pro Combo Note : 9,3/10 Découvrir DJI Ronin SC Note : 9/10 Découvrir

DJI RSC 2 : le meilleur gimbal du moment

Caractéristiques techniques Poids : 1,2 kg

Charge utile : 3 kg

Stabilisation : 3 axes

Compatibilité : reflex numérique, appareil photo sans miroir

Autonomie : 14 heures

Malgré son poids, le DJI RSC 2 est capable de supporter un appareil photo de 3 kg. Son design compact et pliable rend le transport plus facile, surtout quand vous parcourez des sentiers tumultueux pour vos prises de vue. Son algorithme de stabilisation Titan de seconde génération offre un mode Supersmooth pour rendre les images plus fluides.

Que vous utilisiez un reflex numérique ou un appareil photo sans miroir, vous pouvez compter sur le DJI RSC 2 pendant plus de 10 heures. Avec son écran OLED, vous pouvez tout voir sans l’aide de l’application compagnon. L’appli DJI Ronin étant compatible avec iOS 11 ou Android 7 et les versions ultérieures.

Design compact et pliable

Algorithme de stabilisation 2ème génération

Pas l’idéal pour les débutants

Application prise en charge par iOS 11 ou Android 7 et les versions ultérieures

DJI RS 3 Pro Combo : le meilleur gimbal pour les professionnels

Caractéristiques techniques Poids : 1,5 kg

Charge utile : 4,5 kg

Stabilisation : 3 axes

Compatibilité : reflex numérique, appareil photo sans miroir

Autonomie : 12 heures

Aussi performant que le DJI RSC 2, le RS 3 Pro Combo semble le meilleur modèle pour les professionnels. Compatible avec une large gamme d’appareils photos, il peut supporter un plus nettement plus élevé (4,5 kg). On y trouve quelques nouveautés telles que le bouton de réglage fin pour obtenir un équilibre d’inclinaison et le commutateur de mode physique.

Par ailleurs, son écran couleur OLED de 1.8 pouces dégage plus de lumière par rapport à son prédécesseur. A cela s’ajoute l’algorithme de stabilisation de 3ème génération qui permet d’éviter des scènes floues. A moins que le prix ne soit un obstacle, le DJI RSC 3 Pro Combo est le modèle parfait pour les professionnels.

Commutateur de mode physique

Verrous d’axes automatisés

Cher

L’équilibrage nécessite du travail

DJI Ronin SC : le gimbal parfait pour les petits appareils photo sans miroir

Caractéristiques techniques Poids : 1,1 kg

Charge utile : 2 kg

Stabilisation : 3 axes

Compatibilité : caméras sans miroir

Autonomie : 11 heures

En dessous de son design compact, le DJI Ronin SC cache des fonctionnalités intéressantes pour les petits appareils photos sans miroir. Tout d’abord, l’amélioration au niveau du moteur a permis de supporter une charge maximale jusqu’à 2 kg. Ensuite, il y a l’algorithme de stabilisation qui empêche la caméra d’enregistrer des scènes floues. Sans oublier la technologie ActiveTrack 3.0 via laquelle vous pouvez capturer des scènes en mouvement sans difficulté.

Le Ronin-SC intègre également d’autres fonctionnalités à ne pas négliger telles que le 3D Roll 360 et la Force Mobile. Avec lui, la seule limite est votre imagination. En effet, vous pouvez opter pour des modes de prises de vue créatifs tels que Time-lapse, Motion-lapse ou Panorama.

Prix abordable

Technologie ActiveTrack 3.0

Compatible uniquement aux appareils photos sans miroir

Ne peut supporter un appareil pesant plus de 2 kg

DJI RS 2 Pro Combo : la qualité professionnelle au coût réduit

Caractéristiques techniques Poids : 1,3 kg

Charge utile : 4,5 kg

Stabilisation : 3 axes

Compatibilité : reflex numérique, appareil photo sans miroir, téléphone portable

Autonomie : 12 heures

Pour un gimbal professionnel, le DJI RS 2 Pro Combo peut très bien faire l’affaire. La fibre de carbone monocoque avec laquelle il a été fabriqué le rend aussi léger et résistant. Ainsi, la charge maximale de 4,5 kg n’est pas si difficile à supporter pour aboutir à une fluidité d’images impressionnante.

En outre, vous pouvez facilement le contrôler à l’aide de son écran tactile LCD couleur. De la sorte, vous pouvez vous passer de son appli mobile pour le paramétrage. Cela se conjugue avec l’algorithme Titan pour fournir un mode Supersmooth en vue de minimiser les micro-gigues quand vous utilisez des objectifs plus longs.

Compatible avec une large gamme de caméras (reflex et sans miroir)

Un magnifique écran tactile LCD pour le paramétrage

Prix élevé

Un peu lourd malgré sa conception en fibre

Zhiyun Crane 3S : le gimbal ultime pour tourner des films

Caractéristiques techniques Poids : 2,5 kg

Charge utile : 6,5 kg

Stabilisation : 3 axes

Compatibilité : caméras de cinéma lourdes, appareils photos reflex numériques

Autonomie : 12 heures avec charge rapide

Pour les vidéastes, il est préférable d’opter pour un gimbal plus puissant qui peut supporter les grandes caméras professionnelles. Voici le modèle idéal pour cela : la Zhiyun Crane 3S. Ce modèle a été conçu spécifiquement pour les caméras plus exigeantes avec une taille imposante.

Le Crane 3S est justement le modèle à opter pour si vous prévoyez l’utilisation de plusieurs caméscopes en un seul tournage. Il dispose d’une plaque de fixation rapide Manfrotto et son système de verrouillage a été perfectionné. Par ailleurs, pour un confort d’utilisation, vous pouvez détacher son bras extensible. Cela facilite l’équilibrage lorsque vous utilisez une caméra plus robuste avec une configuration plus sophistiquée.

Equipement indispensable pour les cinéastes

Charge utile élevé de 6,5 kg

Ne convient pas à l’utilisation manuelle

Incompatible avec les appareils sans miroir

Gudsen MOZA Air 2 : le modèle idéal pour supporter les appareils photos plus lourds

Caractéristiques techniques Poids : 1,6 kg

Charge utile : 4,2 kg

Stabilisation : 3 axes

Compatibilité : reflex numérique, appareil photo sans miroir

Autonomie : 16 heures

Le Gudsen Moza Air 2 est le meilleur gimbal pour les appareils photos les plus lourds (jusqu’à 4,5 kg). Avec un tel gimbal, les reflex numériques et les caméscopes plus imposants deviennent plus faciles à configurer. Ses 8 modes de suivi, ainsi que son système de stabilisation à 3 axes offrent des images nettes et des scènes en mouvement plus fluides.

Ses 4 batteries interchangeables fournissent une autonomie totale de 16 heures, suffisante pour effectuer un tournage du matin au soir. Mieux encore, il se manipule facilement grâce à une roue rotative et un joystick.

Moteur léger et silencieux

Ecran large

Un temps de charge plus long

Système de stabilisation difficile à cerner

Zhiyun Weebill 2 : le meilleur modèle économique

Caractéristiques techniques Poids : 1,5 kg

Charge utile : 3,3 kg

Stabilisation : 3 axes

Compatibilité : appareil photo compact et hybride

Autonomie : 9 heures avec charge rapide

La mise à jour du Weebill S a abouti au Weebill 2. Ce dernier intègre un écran LCD couleur de 2,8 pouces via lequel vous pouvez configurer facilement le gimbal. A souligner que l’écran est rabattable. Principalement, ce meilleur gimbal économique fonctionne avec les appareils photos de type compact. Cependant, il est aussi compatible avec les modèles hybrides plein format.

On reproche surtout son autonomie qui ne peut dépasser les 9 heures de prises de vue. De surcroît, il ne dispose pas de batterie rechargeable. Une fois à plat, vous devez le brancher sur le secteur. Le montage peut aussi être un parcours du combattant avec le Zhyiun Weebill 2.

Prix compétitif

Ecran large

Montage difficile

Modèle non pliable

FAQ sur le gimbal

Qu’est-ce qu’un gimbal ?

Comme on l’a dit plus haut, les fabricants essaient d’intégrer la fonction de stabilisation à l’appareil photo ou le caméscope. Bien que ces systèmes soient utiles, ils n’arrivent pas à remplir leur utilité comme les gimbals. Raison pour laquelle ce dispositif reste toujours dans le rang quand il s’agit d’obtenir des rendus nets même en présence de mouvements indésirables.

Le gimbal est plus connu sous le nom de stabilisateur de caméra. C’est un support physique externe qu’on se sert pour minimiser les secousses pendant les prises de vue. Le stabilisateur de caméra permet d’empêcher l’appareil de capturer des images et des scènes floues. Il peut revêtir de nombreuses formes comme les trépieds, les grues, les cadrans, etc. dont le fonctionnement diffère selon le modèle.

L’achat d’un cadran de caméra peut représenter un investissement conséquent, notamment pour les professionnels de la photographie et de la cinématographie. De la sorte, il convient de bien examiner les différentes fonctionnalités avant toute prise de décision. Ainsi, il faut considérer le poids, la charge utile, la compatibilité et évidemment l’autonomie. Mais il faut aussi penser à acheter un modèle qui n’est pas hors de prix pour votre budget.

En quoi le gimbal est-il utile pour les drones et les smartphones ?

La popularité des gimbals a augmenté d’année en année. Les drones deviennent, eux aussi, de plus en plus utilisés dans l’univers du cinéma et de la photographie. Ainsi, le cadran devient un must pour obtenir des images de haute qualité. Il a pour fonction de corriger les images capturées pendant les manœuvres soudaines. Le gimbal sert également à stabiliser la caméra afin que les petites vibrations n’aient de répercussion majeure sur le rendu final.

Par ailleurs, cet accessoire trouve aussi son utilité dans les prises de vue à l’aide d’un smartphone. Les derniers modèles de smartphones sont majoritairement dotés d’une technologie de stabilisation optique ou OIS. Il s’agit principalement d’un logiciel servant à corriger les images capturées. Dans ce cas, le gimbal va offrir une stabilité en sus.

Le modèle le plus répandu de gimbal est celui dont la stabilisation est à 3 axes. Ainsi, on va développer son fonctionnement en quelques mots. Il s’agit en fait d’un support capable de pivoter sur les 3 axes afin qu’il puisse servir de base de rotation pour la caméra.

Le gimbal est conçu pour pouvoir maintenir le niveau de la caméra sur les 3 axes. Il a aussi pour rôle de corriger les secousses et vibrations diverses occasionnées par les déplacements au-cours de la prise de vue. Pour assurer cette fonction, le cadran est animé de trois moteurs brushless. Il est également propulsé par une série d’algorithmes permettant de distinguer les mouvements délibérés des tremblements indésirables.

En général, la fixation d’un gimbal est similaire à celle d’un trépied. Il s’agit notamment d’une borne à vis 1/4 et 3/8 pouces. Ce qui permet de visser l’appareil photo aisément et sans danger. Il faut toutefois vérifier si la borne à vis est présente sur votre caméra.

Par ailleurs, il faut tenir compte de l’objectif. En effet, si l’objectif utilisé avec la caméra est épais, vous devez songer à un gimbal qui inclut un support d’objectif. Aujourd’hui, le marché dispose de modèles de cadran doté d’une pince de fixation. Celle-ci sert à fixer les objectifs lorsqu’ils sont plus longs.

Choisir le gimbal qui s’accommode avec votre appareil n’est pas toujours facile. Les éléments mentionnés ci-dessus doivent être pris en compte si vous souhaitez stabiliser vos enregistrements de la meilleure manière. Mais avant, il faut s’assurer de la portabilité du gimbal et de ses fonctionnalités effectives.

A part cela, demandez-vous également si le modèle choisi est facile à utiliser. Les cadrans qui intègrent une stabilisation à 3 axes sont bien meilleurs pour éliminer les différentes vibrations au-cours des prises de vue. Vous pouvez verrouiller chaque axe ou activer le suivi du sujet.

Le meilleur gimbal peut aussi s’incliner ou rouler la caméra sans difficulté. D’autres modèles plus récents intègrent le mode Inception. Avec un tel modèle, on peut faire rouler la caméra jusqu’à 360 degrés sans avoir besoin d’un joystick manuel.

