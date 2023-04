Comment regarder l’UFC 287 Pereira vs. Adesanya gratuitement ?

UFC 287 est le prochain grand événement organisé par la promotion Ultimate Fighting Championship (UFC). Ce sera l’occasion de voir le combat entre Pereira et Adesanya, deux des plus grands challengers des combats MMA. Découvrez dans ce guide comment regarder UFC 287 gratuitement et sans abonnement.

Les fans de MMA sont impatients de voir le combat tant attendu entre Alex Pereira et Israel Adesanya à l’occasion de l’UFC 287 qui aura lieu le 8 avril prochain. Pour rappel, les deux combattants s’étaient déjà rencontrés le 12 novembre 2022, lors de l’UFC 281. C’est le Brésilien Alex Pereira qui avait remporté la victoire par TKO au cinquième round malgré la domination de Israel Adesanya durant la majorité du combat. L’UFC 287 marquera ainsi la revanche entre le Brésilien et le Nigérian pour le titre des poids moyens. Suivez le guide pour regarder l’UFC 287 gratuitement.

Comment regarder UFC 287 gratuitement ? Vous pouvez suivre toutes les rencontres de l’UFC ainsi que le combat entre Pereira vs. Adesanya sur MatchTV. Voici comment y accéder sans aucune restriction : Installer un VPN comme NordVPN

Lancer le VPN

Sélectionner un serveur situé en Russie

Visionner librement le match sur https://matchtv.ru/channel/matchtv Essayer NordVPN gratuitement

L’UFC 287 Pereira vs. Adesanya : une revanche à ne pas rater

©UFC

Les deux poids moyens de l’UFC, Alex Pereira et Israel Adesanya, s’affrontent pour la troisième fois à l’occasion du main event de l’UFC 287. Après leur récent affrontement en novembre dernier, lors duquel Alex Pereira a infligé un TKO à Israel Adesanya au 5e round pour décrocher la ceinture UFC des poids moyens, de nombreux fans sont impatients de voir le dénouement de cette folle rivalité.

En effet, si Dana White, le président de l’Ultimate Fighting Championship, est particulièrement ravi de ce nouveau combat entre les deux challengers, ce sont les fans qui sont le plus excités par cette revanche. D’autant plus que c’est l’occasion pour les amateurs de MMA de voir si le Stylebenderva pourra enfin décrocher son premier succès face au brésilien.

Pour cette rencontre, Adesanya va ainsi avoir l’opportunité de se venger et de se placer dans la cour des grands. Bien sûr, son adversaire donnera également tout pour défendre son titre. D’ailleurs, si Pereira remporte ce duel, il va pouvoir affronter Jamahal Hill, l’actuel détenteur du titre chez les light-heavyweights.

Regarder L’UFC regarder UFC 287 gratuitement sur MatchTV ?

Si vous êtes un fan de MMA et que vous voulez regarder les combats UFC gratuitement, vous pouvez le faire gratuitement sur la chaîne russe MatchTV (https://matchtv.ru/channel/matchtv). Il s’agit d’une chaîne nationale qui diffuse en streaming toutes les rencontres de l’UFC ainsi que d’autres événements phares comme l’UFC Fight Night en direct ou en replay.

Il est à noter que MatchTV fait également partie de l’une des plus grandes chaînes de sport de Russie. Entre autres, elle diffuse en direct de nombreux événements sportifs internationaux, tels que les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde de Football ou encore la Ligue des champions.

Toutefois, MatchTV peut bloquer votre accès à sa plateforme si vous ne disposez pas d’une adresse IP russe. Pour contourner ces restrictions, vous pouvez utiliser un VPN comme NordVPN qui vous permet de vous connecter à un serveur se trouvant en Russie et ainsi débloquer l’ensemble des contenus de la chaîne depuis la France.

Pourquoi utiliser un VPN ?

Les réseaux virtuels privés sont un outil particulièrement efficace pour contourner les limitations géographiques imposées par les chaînes étrangères et regarder UFC 287 gratuitement. Un VPN vous permet de masquer votre adresse IP réelle et de vous connecter à un serveur distant situé dans un pays étranger qui dispose des droits de diffusion des évènements sportifs auxquels vous souhaitez accéder.

Bien sûr, regarder l’UFC 287 Pereira vs. Adesanya peut s’avérer compliqué si l’on ne dispose pas des bons outils. Heureusement, NordVPN offre une solution fiable et sécurisée pour suivre ce grand évènement en vous permettant de disposer d’une adresse IP russe pour accéder à la chaîne MatchTV.

Ce service propose des protocoles de chiffrement et des algorithmes de niveau militaire pour protéger votre trafic web. De plus, il garantit une politique no-logs pour vous garantir un anonymat à toute épreuve. Ainsi, avec NordVPN, vous pouvez profiter de l’UFC 287 Pereira vs. Adesanya en toute sécurité et confidentialité.

UFC 287 Pereira vs. Adesanya : FAQ sur le combat

Quand aura lieu l’UFC 287 Pereira vs. Adesanya ?

L’UFC 287 Pereira vs. Adesanya aura lieu le samedi 8 avril aux États-Unis, soit dans la soirée du 8 au 9 avril en France.

Où se déroulera le combat entre Pereira et Adesanya ?

Le combat de l’UFC 287 entre Pereira et Adesanya se déroulera à Miami-Dade ARENA en Floride.