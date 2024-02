[BON PLAN] – Profitez de -8% sur la machine a café De’Longhi PrimaDonna Soul

Savourez l’excellence du café avec la De’Longhi PrimaDonna Soul, une machine à espresso révolutionnaire dotée de fonctionnalités innovantes. Découvrez le plaisir d’un café fraîchement moulu et d’une simplicité d’utilisation. Profitez d’une promotion, et offrez-vous le luxe d’une expérience café exceptionnelle à un prix irrésistible.

Découvrez la promotion avec une facilité de paiement!

En ce moment, profitez d’une réduction exceptionnelle de 8%. Le prix de la PrimaDonna Soul est à seulement 1099,00 euros au lieu de 1199,00 euros. Ce qui signifie une économie considérable de 100 euros.

De plus, facilitez votre achat avec l’option de paiement en 4 fois, à seulement 274,75 euros par versement, sans frais supplémentaires. Offrez-vous le luxe du café parfait avec la PrimaDonna Soul, à un prix avantageux. Ainsi, ne tardez pas à profiter de cette opportunité unique.

Les aspects distinctifs de la De’Longhi PrimaDonna Soul ECAM612.55.SB

La promesse d’un expresso parfait

Plongez dans l’univers raffiné de la PrimaDonna Soul de De’Longhi, une machine à espresso conçue pour répondre aux attentes des amateurs de café les plus exigeants. Avec son moulin à café intégré, elle garantit une fraîcheur inégalée en moulant chaque grain de café uniquement au moment de la préparation. L’innovante technologie Bean Adapt ajuste automatiquement la finesse de mouture en fonction du café en grain utilisé.

Simplicité d’utilisation et choix de recettes variées

La PrimaDonna Soul ne se contente pas de créer un café exceptionnel, elle le fait avec une simplicité d’utilisation remarquable. Grâce à son panneau de commande tactile, réalisez vos boissons préférées d’une simple touche. Avec 18 recettes disponibles, dont la nouvelle et délicieuse recette du Cortado, cette machine offre un large éventail de possibilités pour satisfaire tous les amateurs de café.

Grande capacité et fonctionnalités avancées

Dotée d’un réservoir à grains généreux de 500g et d’un réservoir d’eau amovible de 2,2L, la PrimaDonna Soul assure une autonomie appréciable. La fonction One Touch permet un accès instantané aux boissons et aux réglages. Cela simplifie davantage l’expérience. En plus, cette machine utilise la technologie Coffee Link App qui permet un contrôle total. Cette technologie vous permet de personnaliser les paramètres de la machine selon vos préférences.

Système LatteCrema pour une mousse de lait parfaite

La PrimaDonna Soul élève l’expérience café avec le système LatteCrema. Un système qui assure une mousse de lait parfaite grâce à la carafe dédiée. D’une simple touche, créez des boissons dignes d’un barista directement chez vous. L’extraction du café est parfaite grâce à la technologie Bean Adapt. En utilisant cette machine, on vous garantit une dégustation incomparable.