Bon plan : cette moto électrique sportive voit son prix s’écraser !

Go2roues enchaîne les bons plans avec la moto électrique Ovaobike MCR-M. En vente à 13 990 €, soit 900 € d’économies, voilà une offre record pour une meilleure moto électrique. Mais est-ce qu’il s’agit d’une bonne affaire ?

À l’approche de Noël, les promotions sur les motos électriques se multiplient chez la plupart des marques. Ovaobike, une des références dans la mobilité électrique, accorde un rabais de -900 euros sur son modèle MCR-M. Attention, les stocks étant très limités, ne tardez pas. Profitez rapidement de cette offre promotionnelle.

Ovaobike MCR-M : un roadster électrique sportif

MCR signifie « Mini City Racer », le deuxième M faisant référence au moteur central. Le nom de cette moto électrique fait clairement référence à l’usage auquel elle est destinée : la ville et les déplacements quotidiens.

Avec sa taille relativement petite, la Ovaobike MCR-M possède des caractéristiques urbaines notables. Ses performances permettent toutefois de circuler aisément sur les voies rapides. Équivalent 125 cc, ce véhicule peut être piloté avec un permis B et une formation « 125 » de 7 heures.

La MCR-M d’Ovaobike pèse 188 kg pour une hauteur de selle de 805 mm, adaptée à la plupart des gens. Cette moto électrique possède 4 différents modes de conduite. Notamment Eco, Comfort, Sport et Turbo. Son écran LCD indique les informations essentielles telles que la vitesse engagée, les modes de conduite choisis, l’odomètre, la distance partielle.

L’ovaobike est presque silencieuse, mais assez rapide. Vous obtenez une accélération douce, mais discrète grâce à l’absence de vitesse. Sa position assise sportive et ses roues de 14 pouces permettent à l’ovaobike Mini City Racer de se faufiler dans le trafic urbain à la vitesse de l’éclair.

Un moteur avec une puissance maximale de 17 kW

Comme indiqué plus haut, le MCR-Mid comprend un moteur monté en position centrale qui offre stabilité et performance dans une machine joliment emballée. Sa puissance de sortie maximale atteint 17 kW produisant un couple électrique de 35 Nm.

La roue arrière est entraînée par une courroie silencieuse et sans entretien. Quant à sa suspension, elle se compose d’une fourche UPSD de 35 mm à l’avant et d’un simple bras de 218 mm avec suspension piggyback à l’arrière. Cela permet de contrôler l’amortissement du rebond et la précharge du ressort. Les freins sont constitués d’un seul disque à l’avant et à l’arrière. Il y a également un levier de vitesse distinctif.

Par ailleurs, le MCR-M dispose de 2 batteries inamovibles d’une capacité combinée de 9,6 kWh. Le chargeur embarqué a une puissance de 1,2 kW et vous pouvez le brancher sur n’importe quelle prise de courant.

Moto électrique au design moderne, élégant et soigné

La carrosserie de cette moto électrique en plastique a été recouverte d’une sorte de peinture lumineuse de couleur anthracite. Le groupe motopropulseur compact et la batterie montée à l’avant créent un grand espace ouvert autour de la roue arrière qui donne l’impression que le siège flotte. Combiné avec le carénage et le phare bas moderne, l’Ovaobike a l’air un peu à l’envers.

Cette caractéristique, associée aux roues de 14 pouces, confère à la moto un look compact et sportif. L’ensemble a été accentué par le guidon sport bas, le tableau de bord et les jolis rétroviseurs Streetfighter aux extrémités du guidon. La MCR-M présente un magnifique bras oscillant à un seul côté et des roues moulées distinctives.

Bon plan, une moto électrique de conduite confortable à moins 14 000 euros

L’Ovaobike MCR M est un vélo compact, ce qui offre un confort de conduite inégalé. La position assise est légèrement avancée, ce qui donne une bonne sensation de contrôle sur la moto. Le siège à deux niveaux a été peu rembourré, mais n’est pas inconfortable. La visibilité du tableau de bord compact et entièrement numérique est excellente.

Le tableau de bord vous donne toutes les informations dont vous avez besoin en un coup d’œil. Vous activez le moteur sans clé. Grâce à un interrupteur situé sur le guidon droit, le tableau de bord s’anime visuellement et auditivement. Vous avez 10 secondes pour appuyer sur le bouton de démarrage, sinon le vélo s’éteint, y compris le message de bienvenue. Les commandes vous indiquent facilement le chemin à suivre grâce à une excellente ergonomie.

Ovaobike MCR-M : cette moto électrique est-elle un bon plan ?

Ce vélo de ville électrique est un bon plan non seulement en raison de sa belle finition, mais aussi parce qu’il comporte des détails intéressants. Notamment les rétroviseurs, le turbo, le capteur de lumière, le support acoustique et l’espace de chargement avec options de branchement. Mais l’ovaobike convient tout particulièrement à notre époque où tout va très vite. La qualité de conduite est très satisfaisante et particulièrement agréable. La puissance de 11 kW peut en effrayer certains au début, mais la pratique montre qu’elle suffit à l’objectif de l’utilisateur d’une conduite confortable et sûre dans le trafic.