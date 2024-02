[BON PLAN] – Le prix de la plaque à induction Lacor plonge !

Profitez de cette promotion exceptionnelle et équipez votre cuisine avec la plaque à induction professionnelle Lacor 69132 ! Cette plaque est l'outil idéal pour ceux qui cherchent à allier rapidité, efficacité et sécurité dans leur cuisine.

Découvrez cette offre promotionnelle

N'ignorez pas cette chance exceptionnelle qui s'offre à vous dès maintenant. Bénéficiez d'une réduction de 6% sur la plaque à induction professionnelle Lacor 69132, désormais à seulement 285,96 euros au lieu de 303,80 euros, TVA incluse.

De plus, profitez de la possibilité de payer en quatre fois, à seulement 73,13 euros par échéance, avec 2,3% de frais inclus. C'est l'occasion parfaite d'acquérir un équipement de cuisine professionnel à un prix exceptionnel.

Nous vous conseillons donc de ne pas manquer le bon plan concernant cette plaque à induction professionnelle sous aucun prétexte. Découvrez le véritable potentiel de la cuisine de haute qualité. Commandez dès maintenant et commencez à cuisiner comme un chef professionnel !

Les détails techniques de la plaque à induction Lacor 69132

Élevez vos expériences culinaires avec cette plaque à induction professionnelle de Lacor. C'est un outil incontournable pour les chefs professionnels comme pour les amateurs de gastronomie. Reconnue pour sa construction robuste et ses fonctionnalités avancées, cette plaque transforme votre manière de cuisiner.

Fabriquée en acier inoxydable résistant et arborant un design élégant en gris, elle allie esthétique et fonctionnalité. Dotée d'une puissance de 3500 Watts et de régulateurs de température et de puissance polyvalents, ce joyau de la cuisine assure une cuisson précise et rapide.

Caractéristiques innovantes

La plaque à induction Lacor 69132 se distingue par ses caractéristiques qui répondent aux besoins des cuisiniers les plus exigeants. Avec ses 17 niveaux de puissance et ses 42 niveaux de température, elle offre une maîtrise totale de la cuisson. De plus, sa surface en verre émaillé à haute résistance garantit une durabilité exceptionnelle et un nettoyage sans effort.

Sécurité et facilité d'utilisation

La sécurité est primordiale avec la Lacor 69132. Équipée d'un système de protection IPX3 contre les projections d'eau et d'une fonction de verrouillage de sécurité pour enfants, elle assure une utilisation sûre dans tous les environnements. Les commandes tactiles intuitives et les avertissements sonores contribuent à une expérience utilisateur sans faille.

Design compact et portable

Outre ses performances impressionnantes, la plaque à induction Lacor est conçue pour la commodité. Son design compact et léger permet un rangement facile et un transport sans problème, idéal pour les professionnels en déplacement ou pour ceux qui disposent d'un espace de cuisine limité.

Découvrez d'autres offres promotionnelles ici.