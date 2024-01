[BON PLAN] – Économisez 6% sur la machine à expresso Black & Decker

Découvrez l’expérience ultime du café avec la machine à expresso Black & Decker. Dotée de caractéristiques exceptionnelles, elle réunit performance, praticité et qualité pour offrir une expérience de caféinomania inégalée.

Transformez vos matinées et vos moments café avec l’expresso Black & Decker et saisissez immédiatement cette offre. Que vous préfériez le café moulu ou les dosettes en papier, cette machine s’adapte à toutes vos préférences. Son design complet inclut un chauffe-tasses, un cadran lumineux intuitif et un bac d’égouttage amovible pour un nettoyage facile.

Profitez d’une remise exceptionnelle

En ce moment, bénéficiez d’une réduction de 6% sur le prix initial, soit 121,38 euros au lieu de 129,72 euros. Profitez également d’une facilité de paiement en 4 fois pour seulement 31,04 euros par paiement, avec des frais inclus à seulement 2,3%.

Tout ce que vous devez savoir sur l’expresso Black & Decker

Un café de qualité professionnelle chez vous

Plongez dans l’univers du café avec l’expresso BXCO1200E de Black & Decker. Cette machine combine un design élégant, une technologie avancée et une facilité d’utilisation pour vous offrir un café digne des meilleurs cafés professionnels.

Performances exceptionnelles

La machine dispose d’une pompe puissante de 15 bars. Cela garantit une extraction parfaite des arômes de votre café. Avec ses 15 bars de pression et une puissance de 1200 W, cette machine expresso vous offre une expérience caféinée de qualité. C’est certain, elle rivalise avec les meilleures cafetières professionnelles.

Le panneau de commande éclairé simplifie le choix entre les fonctions café et vapeur pour vous offrir une polyvalence exceptionnelle.

Préparations personnalisées

Avec une buse vapeur en acier inoxydable et un accessoire cappuccino, créez une mousse de lait riche pour vos boissons préférées. Le porte-filtre adaptable vous permet de préparer simultanément 1 ou 2 cafés.

Praticité au quotidien

La machine offre un plateau chauffe-tasses en acier inoxydable pour des tasses toujours prêtes et préchauffées. Elle s’arrête automatiquement pour une économie d’énergie optimale. Le système de chauffe rapide par unité thermique permet également une mise en marche en quelques secondes.