300 km à vélo pour casser les idées reçues sur l’autisme

Baptiste, un adolescent de 16 ans atteint du syndrome d'Asperger, a défié Cédric Tassan, réalisateur et explorateur, de l'emmener dans une aventure à VTT de la Drôme à Chamonix.

À 16 ans, Baptiste n'est pas un adolescent comme les autres. Atteint du syndrome d'Asperger, une forme d'autisme, il a longtemps souffert d'incompréhension et de moqueries. Pourtant, ce jeune homme déborde d'ambition et de persévérance. Son rêve ? Suivre les traces de Cédric Tassan, un explorateur qui sillonne les chemins à vélo. Et contre toute attente, son projet s'est concrétisé.

Un périple pour bousculer les préjugés

« Si demain, on te dit que tu dois partir avec un autiste, est-ce que tu serais partant ? ». C'est par cette question pour le moins directe que Baptiste a interpellé Cédric Tassan. Intrigué par la détermination de cet adolescent hors norme, l'aventurier a décidé d'accepter et de franchir le pas. Ensemble, ils vont donc parcourir près de 300 kilomètres à VTT, de la Drôme à Chamonix, dans un périple que Cédric, qui est aussi réalisateur, compte immortaliser à travers un documentaire.

« J‘ai envie de rester dans la position de méconnaissant« , confie le réalisateur. Une plongée assumée dans l'inconnu, sans a priori ni préparation excessive. L'objectif ? Mettre en lumière les défis quotidiens auxquels font face les personnes autistes et les préjugés tenaces qui entourent encore ce handicap.

Semer les graines du changement

Pour Émilie, la mère de Baptiste, ce voyage prend des allures de revanche. « On leur donne tort aujourd'hui« , lâche-t-elle avec fierté. Après des années de souffrance à l'école, son fils prouve enfin qu'il peut, lui aussi, réaliser ses rêves les plus fous. Une preuve supplémentaire que l'autisme, loin d'être une fatalité, n'entrave en rien les aspirations de bonheur et d'épanouissement personnel.

À travers ce défi sportif et humain hors norme, Cédric Tassan espère « apporter des clefs de compréhension« . Les familles, mais aussi le grand public, seront amenés à réfléchir à leur perception de l'autisme. Une belle opportunité de déconstruire les idées reçues, et d'ouvrir la voie vers plus d'inclusion.

En suivant les péripéties de ce duo aussi courageux qu'attachant, nul doute que de nombreux esprits seront bousculés… dans le bon sens.