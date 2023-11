Jusqu’à 110 km d’autonomie pour ce scooter électrique pas cher !

Présenté au salon EICMA 2023, le scooter électrique se démarque par son autonomie XXL, jusqu’à 110 km. En fait, il est livré avec un moteur monté sur bras oscillant à entraînement direct et deux batteries amovibles.

Lors du célèbre salon EICMA de Milan, Hero MotoCorp a pris le devant de la scène en dévoilant le Hero Vida V1 Pro, un scooter électrique conçu pour faire tourner les têtes et susciter l’enthousiasme. Ce scooter électrique est unique en raison de sa conception créative qui comprend un moteur à entraînement direct installé sur le bras oscillant. Il dispose de deux batteries amovibles, ce qui augmente la commodité pour les cyclistes qui souhaitent continuer à voyager.

Un scooter électrique à grande autonomie et à forte puissance

Le Vida V1 Pro a également établi un record du monde Guinness pour la plus longue distance parcourue par un scooter électrique. En fait, ce scooter électrique a une autonomie réelle de 110 km.

Ce scooter électrique dispose d’une batterie robuste de 3,94 kWh, garantissant une autonomie et une fiabilité étendues. Le moteur électrique qui anime ce scooter ne déçoit pas non plus, délivrant une formidable puissance de 6 kW ainsi qu’un couple substantiel de 25 Nm. Ces performances puissantes et efficaces garantissent que le Vida V1 Pro offre une conduite réactive et passionnante. Il peut effectuer un sprint de 0 à 40 km/h en 3,2 secondes et faire le plein à 80 km/h.

Le Vida V1 Pro comprend un régulateur de vitesse, un mode boost, un accélérateur bidirectionnel. Sur le plan de la sécurité, le V1 Pro comprend un système d’alarme antivol ainsi qu’une géolocalisation pour la surveillance de la localisation et les alertes de limites. Il prend également en charge l’immobilisation à distance et le diagnostic du véhicule, ainsi qu’un bouton d’alerte SOS en cas d’urgence. Le V1 Pro comprend également une navigation étape par étape, des lumières de suivi et un accès sans clé pour améliorer l’expérience utilisateur.

La polyvalence avant tout

Outre son autonomie exceptionnelle de 110 km, l’une des caractéristiques les plus intrigantes du scooter électrique Vida V1 Pro est sa disposition des sièges convertibles. Avec l’ajout d’un accessoire unique, les conducteurs peuvent facilement transformer ce scooter électrique de biplace à monoplace et vice versa. Cela offre au pilote la flexibilité nécessaire pour répondre à ses besoins et à son style. Hero affirme que cette conception garantit la fonctionnalité tout en permettant des expériences personnalisées.

Connectivité haute technologie

Le Vida V1 Pro dispose d’un impressionnant cluster numérique à écran tactile TFT de 7 pouces. L’écran numérique sympa du scooter n’affiche pas seulement des éléments importants. Il peut également parler à votre téléphone via Bluetooth. Cela signifie que vous pouvez faire des choses sympas avec et rester en contact avec vos amis lorsque vous roulez.