Zéro friction sur les pistes cyclables : les clés d’une conduite apaisée

Sur les pistes cyclables, en famille ou entre collègues, le vélo est un plaisir à partager. Mais attention à ne pas gâcher ce bonheur à coup de mauvaises habitudes ! Tour d'horizon des problèmes et agissements les plus irritants des cavaliers de la petite reine, avec les remèdes pour corriger le tir.

Problèmes d'équipement

Le fléau du casque trop grand ou trop petit persiste, offrant une protection insuffisante. Le sésame ? Un tour de tête précis pour choisir la bonne taille et un réglage optimal une fois enfilé. Les bambins sans coiffe ne sont pas en reste : la réglementation l'exige pourtant jusqu'à 12 ans.

Un autre problème d'équipement concerne les vélos mal attachés. Au lieu d'un antivol léger autour d'une roue seulement, utilisez un cadenas solide pour fixer le cadre à un point d'ancrage fixe et sécurisé comme un réverbère ou une barre d'attache. Assurez-vous également que ce point d'ancrage est bien scellé au sol.

Mauvais entretien

Les transmissions bruyantes et grinçantes sont une véritable nuisance sonore. Pour leur redonner un second souffle, un simple entretien régulier avec nettoyage et graissage est nécessaire. Un kit d'entretien à 20 euros permet de remettre les pièces en bon état.

Même rigueur pour les pneus : pas de chemin de ronde avec une gomme lisse ! Changez-les dès que les témoins d'usure le signalent. Et n'oubliez pas de les regonfler avant chaque sortie pour un roulage optimal.

Indisciplines sur piste

D'autres travers ont la dent dure comme celui de doubler par la droite sur les pistes cyclables. Une aberration qui met en danger les autres usagers : chez les cyclistes, on double toujours par la gauche !

Surfeurs du bitume, on lâche nos smartphones. Outre l'interdit légal, leur utilisation est peu compatible avec une conduite apaisée. Plutôt qu'utiliser votre téléphone à vélo, fixez-le sur un support pour l'utiliser en mode GPS.

Enfin, clignotez sans flash avant pour ne pas aveugler la meute ! Les modes dynamiques, moins agressifs, sont une alternative savoureuse pour être vu sans éblouir. Avec ces règles de conduite, la promenade à vélo sera un vrai régal !

