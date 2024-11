Xiaomi dévoile deux nouvelles smartwatch, dont un rival inattendu pour Samsung !

Le mois d’octobre est presque terminé, mais Xiaomi prévoit de sortir en douce non pas un, mais deux nouvelles smartwatch avant Halloween.

Cela peut sembler un peu tard dans l’année. Mais peut-être que c’est justement un coup de marketing super bien planifié. Voici ce qu’il en est.

Des nouvelles smartwatch Xiaomi seulement pour la Chine ?

Concrètement, aucune montre connectée sortie par Xiaomi n’est restée commercialisée qu’en Chine. Mais les nouvelles smartwatch que Xiaomi prévoit de sortir en cette fin d’année le seront dans un premier temps. Ce sont de nouveaux modèles dont on ne sait encore rien. Cependant, elles font déjà couler pas mal d’encre virtuellement parlant.

Il s’agit du futur Smart Band 9 Pro et de la Xiaomi Watch S4. Et c’est le second modèle cité qui s’avère être un rival de poids pour Samsung. Quant au premier, des images du produit ont déjà fuité sur le Net. Mais on pourrait dire qu’il s’agit d’un duo réellement dynamique.

Des rumeurs disent même que ces nouveaux modèles arriveront sur d’autres marchés dans les semaines à venir. C’est ce qui ressort d’un document marketing chinois de Xiaomi, repéré par NotebookCheck.

Avant Samsung l’une de ces nouvelles smartwatch va aussi concurrencer Xiaomi

Ces dernières semaines, il y a également eu quelques fuites. Et il semble que le rival de l’Apple Watch SE fasse partie de ces nouveautés. Nous avons également vu des fuites d’une variante « Active » du Smart Band 9. Et il est dit que ce serait une option idéale pour tous ceux qui recherchent une smartwatch fantastique à petit prix. Mais le mystère reste entier.

Pourquoi est-ce que ces montres connectées semblent intéressantes ?

À bien des égards, c’est en raison du prix souvent abordable des montres connectées d’entrée de gamme de chez Xiaomi que le grand public apprécie cette marque et qu’elle vaut la peine d’être suivie. Mais il faut bien avouer que ces dernières années, l’entreprise s’est surpassée. Leurs produits sont de qualité en plus d’être vendus à des prix accessibles.

Le Smart Band 9 de base a par exemple obtenu une note de quatre étoiles dans de nombreuses évaluations. Son interface utilisateur fluide, son suivi fiable de la santé et son écran lumineux et audacieux sont excellents pour seulement 60 $ soit 55,24€.

La Watch S4 plus attendue que le Smart Band 9 Pro ?

Enfin, il semble que parmi les deux nouvelles smartwatch que Xiaomi soit sur le point de sortir, la Watch S4 pourrait se démarquer. En effet, il est suggéré qu’elle se rapproche de la Samsung Galaxy Watch 6 Classic.

Cela sous-entend donc qu’elle est pourvue d’une lunette argentée d’aspect classique. Mais cela pourrait être un infime détail puisque le reste de la smartwatch reste encore à découvrir. Le design de la lunette « interchangeable » du prédécesseur de la S4 est également inclus ici pour une personnalisation accrue.

