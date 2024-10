Fuite : Voici les premières images du Xiaomi Smart Band 9 Pro !

Il semblerait que Xiaomi se prépare à sortir le Smart Band 9 Pro prochainement. Les premières images de la future montre connectée ont fait l’objet d’une fuite en ligne. Cependant, il faut avoir de très bons yeux afin de distinguer ce modèle du Xiaomi Smart Band 8 Pro.

Il s’avère que des modifications ont été effectuées au niveau du design. Mais voici ce qu’il en est.

Une montre qui ressemble trait pour trait à son prédécesseur

Les premières images de la future Xiaomi Smart Band 9 Pro ont été divulguées par GadgetAndWearables. On y voit une montre connectée au design rectangulaire, presque totalement similaire au Xiaomi Smart Band 8 Pro.

Il est cependant dit que ses bordures sont plus fines, car elles ont été rabotées et que son écran est légèrement plus grand. Puis, il semble qu’il est également plus incurvé que la version de l’année dernière. Mais très franchement, il est très difficile de faire la différence.

Sur les photos, le cadre présente une texture de surface mate. Cela s’éloigne de la finition métallique brillante du modèle précédent. Cela pourrait permettre une meilleure prise en main et une sensation plus confortable. Mais c’est bien peu, en considérant le fait que c’est un simple changement esthétique.

Le Xiaomi Smart Band 9 Pro a un nouveau panel de couleurs

Pour suivre, le Smart Band 9 Pro semble également être doté d’un bracelet TPU amélioré. On peut considérer que cela le rapproche de la célèbre Apple Watch. Puis, cette nouveauté devrait se décliner en au moins en 3 couleurs différentes : noir mat, gris argenté et rose gold.

Ce sont des couleurs assez standards que l’on retrouve chez de nombreux concurrents. De ce fait, notre but n’est pas de dénigrer la sortie prochaine de cette smartwatch. Mais il faut bien avouer qu’elle ne présente rien de véritablement spécial.

Une nouveauté encore mystérieuse

Bien que les mises à jour visuelles soient intéressantes, le Smart Band 9 Pro devrait néanmoins conserver une différence fonctionnelle essentielle. Par rapport au modèle Band 9 standard, elle a un GPS intégré. C’est une fonction toujours pratique pour les personnes désirant s’orienter dans un environnement inconnu.

Ensuite, sur une note positive, il est compliqué de savoir quelles sont les spécifications techniques concrètes de cette montre. De ce fait, tout ce mystère autour de ce nouveau peut présager quelque chose de bien. Après tout, ce produit n’est pas encore sur le marché, ce qui fait que le public peut encore être surpris.

Une sortie attendue…mais pas trop ?

Il convient de noter que le Xiaomi Smart Band 9 a été initialement commercialisé en Chine au début du printemps. Toutefois, il n’est disponible que depuis peu sur les marchés internationaux.

Compte tenu de la date de ces fuites d’images et de l’approche des fêtes de fin d’année, il est fort possible que nous assistons au lancement mondial du Smart Band 9 Pro d’ici un mois environ. Mais il est impossible de savoir si cela est vrai.

