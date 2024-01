Voitures connectées, technologie robotique, nanotechnologie… les évolutions à venir en 2024

Au fil des années, la technologie n’a cessé d’évoluer et de prendre une place de plus en plus importante dans notre quotidien.

Bien que ce ne soit pas encore pour demain, Elon Musk affirme avec certitude qu’une colonie sera envoyée et placée sur Mars. Pourtant, vous n’avez pas besoin d’attendre aussi longtemps, et d’aller aussi loin pour vous rendre compte que la technologie dépasse déjà l’entendement. Voici quelques preuves qui démontrent que l’évolution technologique fait déjà, et fera encore plus en 2024, partie intégrante de votre vie.

Ces inventions qui révolutionnent votre quotidien

Conduire différemment avec une automobile High Tech

Si le monde de l’automobile a toujours fait partie des priorités en termes de progrès, on peut dire que la technologie n’a pas été mise de côté dans ce domaine. Grâce à l’invention des systèmes électroniques embarqués, de nouvelles fonctionnalités risquent de vous surprendre cette année.

La conduite autonome ou semi-autonome :

Cette nouvelle technologie vous offre la possibilité d’avoir un véhicule avec un pilotage automatique, ou assisté. Cela signifie que vous ne serez pas toujours obligé de garder les mains sur le volant en tout temps. Dans les embouteillages, ou encore sur les longues routes, cette nouveauté peut vraiment faire la différence. Malheureusement, l’utilisation d’un tel système n’est pas encore autorisée dans certains pays.

La technologie anti-somnolence :

L’un des plus grands problèmes lorsqu’on est au volant est la fatigue. À force de sillonner les routes, l’épuisement peut souvent s’inviter et causer de graves accidents. Pour y remédier, différents constructeurs ont eu la merveilleuse idée d’inventer un système anti-somnolence. Dès que le véhicule détecte une conduite irrégulière, un déplacement en zigzag ou ce qui peut mener à une sortie de route, un signal sonore ou lumineux est alors lancé pour mettre le conducteur en alerte.

Les commandes à gestes :

Plus question de pousser des boutons pour lancer des commandes dans votre voiture. Avec quelques gestes simples, l’ordinateur de bord sera en mesure de comprendre ce que vous souhaitez faire. Malheureusement, cette option n’est encore disponible que sur des véhicules de haut de gamme.

Se faciliter la vie grâce à la domotique et à la maison connectée

Au même titre que la voiture, votre habitation pourrait aussi avoir un véritable upgrade. Dans un premier temps, l’intégration d’un système intelligent pour un domicile a permis de renforcer la sécurité.

Grâce à la fonction d’alerte, la domotique est aujourd’hui en mesure de vous alerter, vous ou la police, en cas d’intrusion. Et cela, de manière automatique.

Avec la fonction de protection, il vous est possible de verrouiller toutes les entrées de votre maison depuis votre Smartphone, peu importe où vous vous trouvez.

En termes de confort, la domotique a encore bien plus à offrir. Dorénavant, la majeure partie de l’entretien de votre maison ne vous prendra plus un temps fou. Puis, vivre dans une habitation en domotique vous aidera aussi à mieux gérer et à mieux réduire votre consommation d’énergie.

Ces applications révolutionnaires qui changent votre quotidien

S’il y a bien des gadgets qui symbolisent le High Tech, ce sont bien évidemment les smartphones et les tablettes. Il n’est donc pas étonnant donc que ces derniers aient aussi droit à quelques applications révolutionnaires. Parmi les applications qui allègent votre quotidien, on peut citer celles qui vous aident à booster votre productivité, à simplifier vos tâches ou encore à améliorer votre bien-être.

Mais plus surprenant encore, il existe des applications qui vous permettent de transformer votre tablette en véritable outil de travail. À titre d’exemple, il existe des sites qui vous permettent d’acheter des applications de caisse enregistreuse. À la place d’une caisse physique donc, votre

tablette (qu’elle soit dotée d’un système Android ou iOS) vous permettra donc d’enregistrer

des transactions, de suivre vos ventes et l’écoulement de votre stock et de

faire des analyses concernant votre établissement.

Et dans les autres domaines, que propose la technologie ?

Dans les autres domaines, la technologie tâtonne encore, mais propose déjà quelques innovations dignes d’un film de science-fiction.

Technologie et médecine : plus de vies sauvées

Bien que la technologie fasse déjà partie intégrante de ce domaine, elle ne cesse pourtant de repousser ses limites. D’après le MIT, l’application des révolutions technologiques à la médecine génétique permettra d’ici peu de traiter des maladies jugées autrefois incurables. En effet, les progrès rapides du séquençage ainsi que de l’édition génétique ont permis de mettre en place des analyses approfondies du génome et donc de mettre en place une médecine hyper personnalisée. N’oublions pas non plus les différentes applications qui facilitent le suivi médical de chacun.

L’une des plus grandes attentes pour cette année reste aussi l’application de la nanotechnologie, plus précisément dans le domaine médical. Grâce aux maîtrises de « l’infiniment petit », il sera dorénavant possible d’analyser et de traiter à un niveau jamais exploré auparavant.

2024 marquera aussi l’expansion de la robotique

À l’aube de 2030, la technologie robotique est sur le point de s’inviter en masse dans notre quotidien. Si la technologie robotique a toujours été attachée au secteur de l’industrie, ce ne sera plus le cas d’ici quelque temps. Avec l’essor de la nanotechnologie, la robotique pourra bénéficier de matériaux de construction largement plus légers et plus résistants. En combinant cela à l’apparition des puces intégrant des algorithmes d’apprentissage ou puces « neuromorphiques », les possibilités avec la robotique sont décuplées. De 2024 à 2025, les robots seront donc de plus en plus généralisés et banalisés.