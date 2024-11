Comment une simple trottinette électrique A4 pourrait révolutionner vos déplacements ?

La start-up japonaise Shimizu révolutionne la micromobilité avec une trottinette électrique pas plus grande qu’une feuille A4. Pensée pour faciliter les déplacements en ville, elle promet une solution légère, compacte et ultra-pratique.

Une innovation au format minimaliste

Shimizu a dévoilé l’Arma, une trottinette électrique qui redéfinit la portabilité. Avec un poids de seulement 4,5 kg, elle se présente comme le modèle pliable le plus léger au monde. Pour les trajets courts, elle offre une alternative imbattable aux transports traditionnels, et son format ultra-compact permet de la ranger facilement. Imaginez : il suffit de glisser l’Arma dans un sac à dos ou une sacoche d’ordinateur.

https://twitter.com/Kvkavey/status/1853844260019187882

Sa conception intelligente repose sur des articulations multiples qui permettent de la plier en moins de 30 secondes. Les repose-pieds se rabattent sur la roue arrière, et le guidon se replie pour former un ensemble compact, transportable via une poignée intégrée. Une solution parfaite pour les citadins, même ceux peu familiers avec les efforts physiques, puisqu’elle supporte jusqu’à 100 kg.

Une trottinette idéale pour le dernier kilomètre

Cette trottinette électrique n’est pas qu’un gadget stylé ; elle s’avère très fonctionnelle. L’Arma atteint une vitesse maximale de 24 km/h grâce à son moteur de 250 W. Mais elle se distingue aussi par sa batterie amovible, qui améliore l’expérience utilisateur. En quelques secondes, on peut remplacer la batterie vide par une autre chargée. Cette possibilité élimine ainsi l’angoisse de l’autonomie limitée.

Avec une seule charge, l’Arma offre jusqu’à 15 km d’autonomie, ce qui la rend idéale pour les trajets quotidiens. Elle se positionne comme une solution de premier et dernier kilomètre, parfaite pour ceux qui cherchent à compléter leurs trajets en transport public ou à éviter les embouteillages. Cette approche en fait un outil de choix pour la mobilité urbaine.

Vers un lancement mondial ambitieux

Bien que l’Arma en soit au stade de prototype final, Shimizu a des plans ambitieux. La start-up prévoit une campagne de crowdfunding pour financer la production des premières 300 unités. Si cette collecte de fonds réussit, ces mini-trottinettes électriques pourraient bientôt envahir les rues des grandes villes du monde entier.

https://twitter.com/Ligne7_RATP/status/1857418338927829447

Shimizu promet un produit qui transforme vos trajets fastidieux en déplacements fluides et invite les citadins à découvrir une nouvelle liberté. Avec un design ingénieux et des fonctionnalités pensées pour les déplacements modernes, cette trottinette électrique pliable pourrait bien devenir la solution incontournable pour les citadins en quête de simplicité et de praticité.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.