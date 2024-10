Voici les premières images du Google Pixel 9a ! Attendez-vous à un design qui ne plaira pas à tous

Les premières images du nouveau Google Pixel 9a ont filtré et suscitent un large éventail d’opinions. Ce modèle semble opter pour une refonte audacieuse du design. Voici les principales informations collectées.

Le Google Pixel 9a, un smartphone au design controversé

D’après les premières images du Google Pixel 9, ce nouveau modèle s’éloigne nettement des précédents modèles de la marque. Le leader des photophones a notamment supprimé le bloc photo caractéristique qui a fait la renommée de la série. Au lieu de la barre de caméra emblématique, les objectifs du Pixel 9 seront quasiment intégrés à la coque arrière. Ce choix de design a surpris plusieurs observateurs du secteur, et a provoqué un mélange d’éloges et de critiques.

Cette nouvelle conception permet au Google Pixel 9a de proposer un format épuré et minimaliste. Visiblement, il cherche à offrir une silhouette plus lisse et homogène. Une orientation pourrait séduire ceux qui préfèrent des lignes modernes et simplifiées. Malheureusement, elle pourrait aussi ne pas être au goût de tout le monde.

En abandonnant le bloc photo, Google veut offrir une expérience utilisateur focalisée sur la sobriété et la discrétion. Le marché des smartphones est pourtant saturé de marques proposant des designs distinctifs, qui permettent de les identifier au premier regard. Google prend ainsi le pari de se démarquer via d’autres éléments que l’apparence extérieure. Reste à savoir si cela suffira à convaincre le public.

Performance technique au rendez-vous

D’après les rumeurs, le Google Pixel 9a devrait intégrer un SoC Tensor G4. En ce qui concerne la photographie, il devrait perpétuer la réputation d’excellence de Google dans ce domaine. La caméra devrait comporter un système à double objectif, avec un objectif principal de 64 MP et un autre ultra-large de 13 MP.

En termes d’autonomie, il devrait être alimenté par une batterie de 4 492 mAh et fonctionner sous Android 15. Néanmoins, il faudra attendre pour découvrir le prochain smartphone de la gamme Pixel, qui devrait sortir en 2025.

