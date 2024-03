Google a une très mauvaise surprise pour les possesseurs de ses téléphones Pixel !

Est-ce que la mise à jour pour les téléphones Pixel de Google est enfin disponible ? La réponse qui fâche dans ce qui suit !

Les smartphones les plus récents et les plus performants, tels que le Google Pixel 8 et la série Samsung Galaxy S24, sont censés bénéficier de mise à jour septennale. Sauf que, Google manque déjà à ses promesses. Du coup, ce qui devrait être un argument de vente majeur suscite l'inquiétude des utilisateurs.

Alors, est-ce que la mise à jour à long terme de Google Pixel est disponible ? Est-ce que vous pouvez vous fier aux fonctionnalités et à une sécurité accrue de la série Pixel ? Découvrez les réponses ci-dessous !

Des fonctionnalités manquantes pour le Pixel 8 après la mise à jour de Google

Malgré des spécifications similaires au Pixel 8 Pro, le Pixel 8 ne bénéficiera pas de toutes les fonctionnalités prévues pour les sept prochaines années. Par exemple, le modèle de base ne recevra ni Gemini Nano ni le modèle compact de Google pour l'IA. Ces fonctions seront uniquement disponibles sur le Pixel 8 Pro. On se demande donc si Google aurait manqué à la mise à jour de ses téléphones Pixel?

Ce qui est sûr c'est que les utilisateurs du Pixel 8 ne pourront pas profiter de certaines fonctionnalités intelligentes sans se connecter au Cloud. De plus, d'autres fonctionnalités d'IA, telles que Video Boost, sont également absentes. Cette différence de fonctionnalités et l'absence de mise à jour pour cette version de Google Pixel vont engendrer des frustrations auprès des utilisateurs !

Le retrait de certaines fonctionnalités pour la série Pixel 8 remarqué

Google a également retiré une fonctionnalité de la série Pixel 8. La fonction de statistiques de batterie Android 14, qui affiche le nombre de cycles de charge et la date de fabrication de la batterie, ne sera disponible que sur les futurs modèles Pixel 8a et bien au-delà.

Ce retrait sur certains appareils montre que les téléphones Pixel actuels ne pourront pas recevoir de nouvelles mises à jour. Cela est aussi le cas pour la prise en charge des nouvelles fonctionnalités prévues à court terme.

Google : lorsque sa mise à jour a manqué le Pixel Fold

Même le Pixel Fold, un produit ultra-premium avec une promesse de cinq ans de mises à jour, semble être laissé pour compte. On ne sait pas quand il recevra des fonctionnalités telles :

Video Boost

Night Sight avec Time Lapse

Summarize in Recorder

Gemini Nano

Il est surprenant que Google ne mette pas en avant la mise à jour du Pixel Fold, qui fait partie de ses produits haut de gamme. Du coup, ce retard suscite des inquiétudes quant à son engagement envers ses clients.

Contrairement à Google, Samsung semble plus engagé envers ses clients en matière de mises à jour à long terme. La série Galaxy S24 bénéficie des mêmes capacités Galaxy AI sur tous les modèles, malgré les variations régionales des puces.

De plus, Samsung prévoit de rétablir rapidement plusieurs fonctionnalités sur ses modèles précédents. Cela concerne entre autres la série Galaxy S23, le Galaxy Z Fold 5, le Galaxy Z Flip 5 et le Galaxy Tab S9. Cette approche de Samsung montre un engagement plus fort envers ses produits et ses clients. De quoi vous aider à prendre du recul avant de choisir un nouveau smartphone pour les jours à venir !