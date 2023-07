Vous attendez le Google Pixel 8 Pro ? Voici les premières photos !

Google n’a pas beaucoup de chance pour garder ses smartphones ou tablette Pixel non commercialisés secrets, et le Pixel 8 Pro ne fait pas exception. Deux photos du Google Pixel 8 Pro ont été publiées sur Reddit lundi.

Elles nous offrent un premier aperçu de l’avant et de l’arrière de ce qui semble être la dernière version de ce fleuron. Ces photos originales ont rapidement été supprimées de Reddit, mais heureusement, Droidlife a pu en faire une copie. Que faut-il savoir du futur meilleur smartphone pour la photo ?

Un design Pixel reconnaissable avec quelques différences notables

Le design est clairement celui d’un appareil Pixel. Cependant, il y a quelques différences notables par rapport à son prédécesseur, le Pixel 7 Pro. La photo de l’arrière du Pixel 8 Pro nous donne une vue dégagée du nouveau module de triple caméra.

Ce module est maintenant entièrement logé dans un seul emplacement ovale en verre, contrairement à l’objectif téléobjectif séparé du 7 Pro. Un nouveau capteur capable de mesurer la température corporelle de l’utilisateur peut également être vu sous le flash.

Spécifications de la caméra et détails supplémentaires

Photos : Josh Quiñonez/YouTube

Aucune information supplémentaire n’est disponible concernant les spécifications de la caméra. Cependant, selon des fuites antérieures, la caméra sera équipée d’un capteur principal de 50 mégapixels.

De plus, elle comprendra un ultra grand-angle de 64 mégapixels et un téléobjectif de 48 mégapixels. Il y a également un autocollant à l’arrière qui identifie le téléphone comme un prototype de test. Cet autocollant est marqué « Zuma », qui est le nom de code du processeur Tensor G3 de Google.

Un motif de lignes est visible sur la moitié inférieure du téléphone. Cependant, il n’est pas tout à fait clair de quoi il s’agit. De plus, il n’est pas certain s’il sera intégré dans la conception finale plus tard cette année.

Nouveautés du Pixel 8 Pro : écran plat et spécifications internes

Les photos affichant l’avant du Pixel 8 Pro montre l’écran de démarrage rapide du téléphone. Celui-ci mentionne « Husky » (le nom de code présumé du Pixel 8 Pro). De plus, il indique 12 Go de RAM LPDDR5 Samsung et 128 Go de stockage interne. Il semble également que Google ait abandonné l’écran courbé au profit d’un écran plat.

Confirmations des fuites précédentes

Ce n’est pas la première fois que nous apercevons le téléphone. Des photos du Google Pixel 8 Pro dépeignant un design similaire sont apparues en mars. Le téléphone a également fait sa première apparition non officielle dans une vidéo interne de Google divulguée en mai.

La plupart de ce que nous voyons dans ces nouvelles images réelles confirment les changements identifiés dans ces fuites précédentes. Ces changements ont été remarqués avant l’annonce officielle prévue plus tard cette année.