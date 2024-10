Titan Smart dévoile la Crown Collection : Des montres connectées élégantes qui font tourner les têtes

Cette marque n’est peut-être pas bien connue en Europe, mais Titan Smart ne sort habituellement que des montres connectées haut de gamme. Et parmi celles-ci figurent maintenant la série Crown Collection.

C’est une gamme de montres connectées qui allient harmonieusement la technologie et l’artisanat contemporain.

Les montres connectées Titan Smart, une fusion audacieuse de style et d’innovation

La collection Crown marque une étape importante dans l’évolution de Titan Smart vers des montres connectées surpassant les Huawei Ultimate. C’est une fusion d’acier inoxydable avec des designs contemporains et une technologie avancée.

C’est un ensemble d’appareils offrant à la fois un style et des informations sur la santé. La collection s’attache à proposer des produits conçus avec soin pour s’adapter à la mode, aux occasions et aux tenues des personnes qui les porteront. Par exemple, pour le segment féminin, si Garmin a sorti la Lily 2 Active, la marque propose deux produits très différents : Elixir et Valerie.

Les montres connectées féminines Elixir & Valerie

Dans la Crown Collection élaborée par Titan Smart, le modèle Elixir est doté d’un design en verre facetté taillé en diamant et de bracelets en céramique. Quant au modèle Valerie, la montre est dotée d’un design serti de cristaux, d’une maille de 18 mm et d’un bracelet en silicone supplémentaire.

Sinon, les deux smartwatch ont des fonctions telles que l’appel SOS, la surveillance de la tension artérielle et de la température de la peau avec un écran AMOLED de qualité supérieure.

Les smartwatch pour homme Titan Maestro & Titan Heritage

Pour suivre, dans cette collection il y a aussi des modèles spécialement dédiés aux hommes. Il s’agit de la Titan Maestro et de la Titan Heritage.

La Titan Maestro a une construction entièrement en acier inoxydable. Elle présente une lunette en métal de qualité chirurgicale ainsi que des styles de menu en 3D. Son interface utilisateur est personnalisable et un écran Super AMOLED. Dotée d’un bracelet en silicone et d’une autonomie de 10 jours.

Puis, Titan Heritage est un véritable chef-d’œuvre. Je pense que son nom n’a pas été choisi au hasard puisqu’il représente les 40 ans d’héritage de la marque. C’est également une montre dont le boîtier est en acier inoxydable, mais ce garde-temps respire vraiment la classe. Son écran AMOLED est cristallin, personnalisable selon la thématique de votre choix et son interface utilisateur est dynamique.

Des montres au look luxueux, accessibles ?

L’ensemble des montres connectées de la nouvelle collection de chez Titan Smart allie l’intemporalité du métal aux tendances modernes.

Et avec le lancement de la collection Crown à l’occasion des fêtes de fin d’année, Titan Smart établit une nouvelle norme. Leurs montres connectées semblent très luxueuses mais également accessibles. Du verre facetté taillé en diamant et du bracelet infusé de céramique pour les femmes à l’acier inoxydable haut de gamme et à la technologie avancée pour les hommes, chaque détail témoigne d’une qualité et d’une innovation inégalées.

Il est dit que la collection de montres connectées Titan Smart Crown sera disponible chez Titan World. Puis, elles sont ausi chez Shopper Stop, Lifestyle et dans d’autres points de vente multimarques agréés. Mais pour les acheteurs en ligne, elle sera uniquement disponible sur www.titan.co.in.

