Nouvelle sortie ! Voici la Huawei Watch Ultimate Green Edition !

Si comme nous, vous aimez les montres connectées Huawei Watch, sachez que la marque a lancé une variante de la sa série de montres Ultimate en édition Green.

C’est un modèle qui est grandement adapté à la pratique du golf. Voici ce qu’il en est.

Un design toujours aussi magnifié

Comme sur les autres Huawei Watch Ultimate, la marque a combiné l’utilisation de matériaux haut de gamme et un travail artisanal méticuleux pour construire la Green Edition. Cette montre est un amalgame de luxe que l’on ne trouve nulle part ailleurs sur les autres montres connectées.

La finition est sublime. Sans compter qu’il s’agit d’un modèle durable et solide. Après tout, quoi de plus normal vu que cette série de montres a un boîtier métallique fait à base de zirconium. Son écran LTPO AMOLED de 1,5 pouce est en verre saphir très résistant. Et il garantit une excellente expérience visuelle, quelle que soit la lumière ou l’environnement.

L’affichage est si bon que les images haute définition permettent de voir clairement l’écran sous l’eau et pendant la nuit. Puis, la Golf Edition possède une lunette bicolore en céramique Nano-Tech. Ce modèle est également livré avec deux bracelets en bonus. Il y a un bracelet HNBR vert foncé et un bracelet Premium en titane.

La Huawei Watch Ultimate Green Edition : une montre de golf pas comme les autres

En faisant du golf, il est important de pouvoir analyser ses performances pour améliorer son swing. Et désormais, les golfeurs peuvent enregistrer leurs statistiques facilement grâce à la Huawei Watch Ultimate Green Edition.

Vos scores sont inscrits sur une carte. Ce qui permet de ne pas perdre le compte des trous accomplis. Et la montre a une fonction de rapport de demi-score. Elle est accessible après neuf trous pour vérifier l’aperçu de votre score à mi-parcours.

Parmi les nouvelles fonctionnalités de golf, on trouve aussi le premier mode parcours de golf de Huawei. Il permet d’accéder aux cartes de plus de 15 000 parcours dans le monde, dont 3 000 au Royaume-Uni.

Ensuite, s’il faut que vous prévisualisez un trou avant de jouer, c’est la montre à mettre au poignet. Elle est capable de montrer un parcours en 3D optimisé. Ce qui offre une vue claire et panoramique de la disposition des tees, des fairways, des bunkers, de l’eau et des greens.

Une montre connectée faisant office de coach

Tous les golfeurs sont obsédés par les distances. Et la nouvelle Huawei Watch Ultimate Green Edition offre justement ce genre de données en temps réel. C’est grâce au GNSS de précision à double fréquence et à cinq systèmes que cela est possible. Les distances à l’avant, à l’arrière et au centre du green s’affichent sur l’écran pour faciliter le choix du club.

D’ailleurs, cette montre de golf Huawei offre également un caddie personnel. Un caddie IA pour être précis. Il donne des recommandations sur le club à sélectionner en fonction de la distance indiquée. Ce qui fait que vous saurez où viser après avoir analysé la position actuelle du trou, les obstacles, le terrain et la trajectoire.

D’autant plus qu’elle a un mode « driving range ». Il est conçu pour aider les golfeurs à trouver leur vitesse idéale. Cela passe par le fait de détecter le temps de backswing, le temps de downswing, le tempo du swing et la vitesse du swing. C’est un mode de perfectionnement des séances d’entraînement.

