Tenways AGO Air : L’élégance au service de la performance

J’ai roulé plusieurs semaines avec le Tenways AGO Air, un vélo électrique taillé pour la ville et bien plus. Entre design raffiné, motorisation puissante et confort soigné, ce vélo redéfinit la mobilité électrique avec style et efficacité.

Le Tenways AGO Air se positionne comme un vélo électrique hybride, conçu pour les déplacements quotidiens en ville et les aventures sur routes de campagne. Avec son design soigné et ses composants de qualité, ce véhicule promet une expérience de conduite agréable et performante.

Caractéristiques techniques

Électronique

Moteur : Moteur central TENWAYS Puissance : 250 W Couple : 80 Nm

: Moteur central TENWAYS Capteur : Capteur de couple intégré

: Capteur de couple intégré Batterie : Lithium-ion 561,6 Wh (36 V, 15,6 Ah) Autonomie jusqu’à 100 km (variable selon l’usage)

: Lithium-ion 561,6 Wh (36 V, 15,6 Ah) Écran : Écran couleur TFT Connectivité Bluetooth Compatible avec l’application TENWAYS Multilingue : EN, DE, NL, FR, IT, ES, DA Fonction de verrouillage par mot de passe

: Écran couleur TFT

Transmission & Freinage

Transmission : Shimano CUES 9 vitesses Plage de rapports : 100 % à 373 %

: Shimano CUES 9 vitesses Freins : Freins à disque hydrauliques Shimano

Cadre & Confort

Cadre : Léger, robuste, avec câblage interne

: Léger, robuste, avec câblage interne Fourche : Suspension avant pour absorption des chocs

: Suspension avant pour absorption des chocs Selle : Selle ergonomique « Selle Royal »

: Selle ergonomique « Selle Royal » Potence : Réglable en hauteur et en angle

Éclairage & Sécurité

Phare avant : 60 Lux (conforme à la norme StVZO)

: 60 Lux (conforme à la norme StVZO) Feu arrière : Intégré

: Intégré Système de sécurité : Déverrouillage via Bluetooth ou mot de passe

Porte-bagages & Charge

Porte-bagages arrière : Charge maximale de 25 kg

: Charge maximale de 25 kg Poids du vélo : 24,85 kg (sans accessoires)

: 24,85 kg (sans accessoires) Charge maximale autorisée : 145 kg

Géométrie & Gabarit

Taille du cadre : Taille unique

: Taille unique Longueur du tube de selle : 432 mm

: 432 mm Taille cycliste recommandée : de 160 cm à 195 cm (5’3″ à 6’5″)

Couleurs disponibles

Noir Minuit

Gris Arctique

Rouge Velours

Plus de détails sur les spécificités du vélo Tenways AGO Air

Design et qualité de fabrication

Dès le premier regard, j’ai été séduit par le style du AGO Air. Il ne cherche pas à ressembler à un vélo de route ni à un VTT électrique. Il assume une silhouette moderne, avec un cadre fin et épuré où tous les câbles sont parfaitement intégrés. La batterie aussi est discrètement insérée dans le tube diagonal : rien ne dépasse, tout est clean.

J’ai pu tester le modèle Rouge Velours, et il faut l’avouer : il attire les regards. Mais les teintes Gris Arctique et Noir Minuit sont tout aussi réussies, selon le style que l’on veut afficher. Le poids, environ 25 kg, reste raisonnable pour un vélo avec moteur central. Je l’ai trouvé plutôt facile à manipuler à l’arrêt ou pour le stationner, même si je ne le porterais pas dans trois étages sans ascenseur.

Confort et ergonomie

Sur les trajets quotidiens comme sur les longues balades, j’ai trouvé le AGO Air extrêmement confortable. La position de conduite est relevée, détendue. J’ai pu ajuster la hauteur et l’angle du guidon à ma morphologie sans difficulté.

Sur les pavés, la fourche suspendue amortit très bien les chocs. Et la selle ergonomique Selle Royal m’a permis de rouler plus de 50 km en une journée sans avoir mal. Franchement, c’est rare. La taille unique m’allait parfaitement (je mesure 1,80 m), mais je pense qu’elle conviendrait sans problème aux cyclistes entre 1,60 m et 1,95 m. Une belle polyvalence.

Motorisation et transmission

Là, j’ai été bluffé. Le moteur central Tenways délivre 250 W et 80 Nm de couple. Sur le papier, c’est bien. En pratique, c’est mieux. Même en montée, avec quelques kilos de bagages, je n’ai jamais eu à forcer. Le capteur de couple fait un super boulot pour fournir une assistance douce, mais immédiate. Ça change tout par rapport à un capteur de pédalage classique.

En ville, j’ai pu rouler en toute fluidité. Et sur route, la transmission Shimano CUES à 9 vitesses s’est montrée irréprochable. Le passage des rapports est net, même en côte. J’ai apprécié cette sensation de liberté, de contrôle. Je pouvais facilement dépasser les 25 km/h sans avoir l’impression de pousser trop fort. Idéal pour les amateurs de sensations « musclées », mais sans fatigue. De plus, la combinaison « moteur et transmission » fait du AGO Air un vélo très polyvalent, aussi à l’aise pour aller au travail que pour partir en randonnée sur plusieurs dizaines de kilomètres.

Autonomie, batterie et sécurité

Tenways annonce 100 km d’autonomie. En conditions réelles (ville, campagne, dénivelé, 90 kg de charge avec les sacoches), j’ai atteint 87 km. C’est très bon. La batterie est facile à retirer et se recharge en environ 4h30. J’ai pu la ramener au bureau pour la charger pendant que je travaillais.

Côté sécurité, j’ai trouvé l’éclairage très rassurant. Le phare avant 60 Lux éclaire largement la chaussée, et le feu arrière est bien visible, même en plein jour. L’écran TFT permet de tout activer sans avoir à tripoter plusieurs boutons. Le déverrouillage via Bluetooth ou mot de passe m’a rassuré aussi : c’est un bon anti-vol d’appoint.

Connectivité et écran TFT

L’écran TFT couleur est bien conçu. Lisible, réactif, complet. Il m’affiche les informations importantes en temps réel (vitesse, autonomie, distance). L’application Tenways, elle, est bien pensée : j’ai pu suivre mes trajets, mes performances, et même retrouver le vélo sur une carte.

Le gros plus, c’est la navigation GPS intégrée à l’écran. J’ai pu m’orienter sans sortir mon téléphone. Pour les balades improvisées, c’est super pratique. Et si je devais recommencer, je prendrais toujours un modèle avec cette fonctionnalité.

Un vélo électrique hybride intelligent et séduisant

Je peux dire que c’est un vélo hybride bien pensé, taillé pour une utilisation mixte. Il est élégant, mais aussi puissant, intuitif à prendre en main, et surtout, agréable à conduire. C’est un vélo qui me donne envie de rouler plus, de m’éloigner un peu plus chaque week-end, sans perdre le confort urbain. Si vous cherchez un VAE fiable, design, et capable de vous suivre partout, c’est une option sérieuse à considérer. Pour moi, le pari est réussi : performance, confort et style sont au rendez-vous.

Avis des utilisateurs

Certains utilisateurs optent pour le Tenways AGO Air comme solution de mobilité hybride puisqu’ils ont été impressionnés. Dès la première sortie, ils ont ressenti la puissance fluide du moteur central. L’assistance est progressive, silencieuse et parfaitement synchronisée avec le pédalage, même en montée avec des sacoches.

L’autonomie annoncée est réaliste : il a été facile de dépasser les 85 km sur une seule charge, en mode mixte. Le confort de conduite est aussi à souligner, grâce à la potence réglable et à la fourche suspendue qui absorbe bien les chocs sur route dégradée. Le cadre est élégant, les finitions impeccables, et les câbles intégrés renforcent l’allure premium du vélo.

L’écran TFT est lisible en toute circonstance et très pratique avec son déverrouillage Bluetooth. Il est fréquemment utilisé pour la navigation GPS intégrée, un vrai plus pour les balades hors de la ville. Le seul bémol reste le poids du vélo qui le rend peu pratique à monter dans les escaliers. Mais dans l’ensemble, le Tenways AGO Air est un excellent choix pour ceux qui recherchent un VAE fiable, polyvalent et stylé.

Tenways AGO Air Un vélo électrique qui allie design élégant et robustesse. 2 199 € sur Tenways Verdict Le Tenways AGO Air réussit le pari de l’équilibre : performance, confort, autonomie et style. Il répond aux besoins d’un public mixte, qui souhaite un vélo fiable pour la semaine et plaisant à utiliser le week-end. Avec ses composants premium, son moteur puissant et son application bien pensée, il se place en tête des VAE polyvalents autour de 2.200 €. Si vous cherchez un vélo électrique qui ne vous limite pas dans vos usages, le AGO Air est clairement une excellente option. On aime Assistance fluide et puissante du moteur central

Autonomie jusqu’à 100 km On aime moins Poids (25 kg)

Absence de suspension arrière

