Test du Cyclodebout : que vaut ce tricycle électrique made in France ?

Voici notre test du Cyclodebout, un tricycle à assistance électrique exceptionnel pour un usage quotidien. Conçu en grande partie en France, découvrez à travers ce test ce que cet appareil peut offrir.

Le concept de Cyclodebout naît de la volonté d’un ancien banquier qui souhaite se rendre au travail sans froisser son costume ni transpirer. À la base, le vélo se compose d’une fourche à suspension reliée aux deux bras qui soutiennent les roues arrière. Pas de siège, juste des pads (repose-pieds) attachés à ces bras. Si le premier prototype comportait des pédales, notre modèle ne comportait pas.

Caractéristiques techniques Moteur : 500 W

Couple : 45 Nm

Vitesse : 25 km/h

Poids : 30 kg

Test du Cyclodebout : le moyen de déplacement du futur

Avez-vous déjà imaginé à quoi ressemblerait la micro-mobilité de demain ? À première vue, ce n’est certainement pas un skateboard volant. Pourtant, on pourrait imaginer un engin à mi-chemin entre le vélo et la trottinette électrique. Une machine plutôt légère à faible consommation énergétique. En fait, au lieu de l’imaginer, Olivier Joux l’a créé.

Le Cyclodebout constitue un vélo à assistance électrique à trois roues dépourvu de siège. Totalement articulé, sa prise en main ne demande que quelques minutes. Le tricycle se décline en différents modèles, parmi lesquels celui qui a été dévoilé au salon Iode. Ce dernier comporte une batterie positionnée vers le bas, une potence pliable.

Par ailleurs, ce tricycle est idéal pour des voyages rapides, mais convient également aux activités récréatives. Le Cyclo s’adresse à tous ceux qui souhaitent se déplacer avec style, même aux ados de 12 ans. Ils peuvent circuler en ville, le long des trottoirs ou au milieu des voitures, ou encore à la campagne, au beau milieu des champs et des sentiers.

Un tricycle fabriqué à 98% en France

Olivier Joux affirme que ce véhicule a été conçu à 98 % en France. En effet, c’est dans la Loire du côté de Balbigny que son cadre a été fabriqué. Pour les composants, ils ont été piochés dans la Loire voisine tandis que les batteries proviennent de Saint-Julien-Chapteuil. Seuls les moteurs ont été importés d’Asie. Pour le montage, il a été effectué dans l’atelier situé à Saint-Germain-Laprade.

L’idée originale derrière cette mobilité était de réaliser un véhicule hybride qui soit un intermédiaire entre le scooter, la bicyclette et la voiture. Ce qui explique sa capacité à transporter jusqu’à 120 kg

Test de la prise en main du Cyclodebout

Le Cyclo debout, le modèle de notre test, utilise un puissant moteur de 500W, développe un couple de 45Nm. Sur le plat, ce moteur permet de rouler à 25 km/h. En revanche, en côte, lorsque le dénivelé se révèle important, la monture pesant 30 kg a du mal à suivre le rythme.

Le modèle « off-road » présenté dans ce test s’équipe de pneus à crampons, beaucoup plus larges que ceux de la version urbaine. Un peu trop larges peut-être, car parfois ils frôlent le cadre. Mais rassurez-vous, ce tricycle est très facile à piloter, et ce, grâce à sa fourche à suspension et à ses bras indépendants.

Pour changer de direction, il faut faire comme en ski. En fait, les genoux doivent se plier et fléchir. Effectivement, il n’est pas facile de passer le cap des premières minutes. En fait, la plupart du temps, on tend à poser le pied au sol sur le côté, un peu comme sur un vélo.

Cet appareil conserve sa stabilité même en position debout. De fait, les personnes qui ont des difficultés à se déplacer ne sont pas obligées de poser leurs jambes tout de suite. Aussi, même en cas de perte d’équilibre ou de secousses lors de la mise en marche, la personne ne tombe pas.

Grâce à ses pneus de 20 pouces et sa suspension, il assure un confort de conduite exceptionnel et permet de franchir les obstacles en toute sérénité.

Prix du tricycle

Depuis son lancement, Cyclodebout a vendu plusieurs milliers de machines. Le prix du modèle tout-terrain VX 450 muni d’une batterie de 17,5 Ah s’élève à 3.490 €.

En moyenne, il faut compter 3000 € par véhicule. Quel est l’avantage de ce tricycle par rapport à une trottinette électrique abordable ? Selon Olivier Joux, bien qu’une trottinette électrique présente divers avantages, elle a aussi des inconvénients.

Par exemple, une trottinette électrique Xiaomi étant souvent pliable, elle se transporte aisément dans le métro, lorsqu’il faut faire le tour de la ville. Cependant, en cas de dénivelé, elle se révèle moins performante. C’est la raison pour lesquelles certaines personnes renoncent à son utilisation.

Or le tricycle électrique Cyclodebout permet de surmonter aisément les obstacles avec ses grandes roues. Autre point positif, il bénéficie d’une autonomie importante de 60 km, chose rare pour un E scooter.

Notre verdict

Après notre test, on peut affirmer que cette machine a été bien fabriquée, même si elle présente quelques petites imperfections. Bien sûr, l’ajout d’un contrôleur de vitesse aurait été apprécié, pour pouvoir relâcher l’accélérateur sur les longs trajets. Aussi, une motorisation plus puissante pour escalader les montagnes serait intéressante. Pour la lumière, ils sont plus compliqués à allumer que d’autres.

Mais à la différence d’un tricycle standard, il est plutôt compact, ce qui le rend idéal pour les couloirs et les pistes cyclables. Il peut également être rangé dans le coffre de la voiture ou à la maison étant donné qu’il est possible de plier la potence. Pour finir ce test, le Cyclodebout test rime avec excellence. Pourquoi ? Même debout, il offre une stabilité à toute épreuve.

Stable

Assez puissant

Pas facile à manier

Maniabilité - 8 Confort - 7 Autonomie - 9 Rapport qualité/prix - 6.5 7.6 Maniabilité : facile à prendre en main. Confort : un tricycle stable. Autonomie : autonomie importante de 60 km. Rapport Qualité / Prix : assez cher. User Rating: Be the first one !