Avec son téléphone pliable Mix Fold 3, Xiaomi dépasse Samsung sur son terrain

Le géant chinois Xiaomi a récemment dévoilé son tout nouveau smartphone pliable, le Xiaomi Mix Fold 3, lors d’une présentation en Chine. Ce dernier représente une avancée majeure dans la gamme Mix de la marque et pourrait bien concurrencer le célèbre Galaxy Z Fold 5 de Samsung.

Xiaomi Mix Fold 3 : Un design élégant et des fonctionnalités innovantes

Le smartphone se distingue par son design fin et élégant, qui le rend à la fois attrayant et facile à manipuler. Ses bords arrondis lui confèrent un aspect moderne et agréable au toucher, tandis que sa taille compacte en fait un compagnon idéal pour tous les jours.

Un écran pliable impressionnant

L’écran principal du smartphone Xiaomi Mix Fold 3 est un véritable chef-d’œuvre technologique. Il s’agit d’un écran pliable 8,03 pouces offrant une résolution élevée de 1,960 x 2,160px et un taux de rafraîchissement rapide (120Hz), permettant ainsi une expérience utilisateur fluide et immersive. De plus, l’écran externe offre également de nombreuses fonctionnalités pratiques telles que la gestion des notifications ou la prise de selfies.

Une quadruple caméra Leica

Pour ce modèle, Xiaomi a collaboré avec Leica afin de proposer une quadruple caméra arrière aux performances exceptionnelles. Cette configuration inclut notamment un capteur principal, un ultra grand-angle, un téléobjectif et un capteur macro, permettant ainsi aux utilisateurs de capturer des clichés d’une grande qualité et variété. Cette alliance avec Leica est un véritable atout pour le Xiaomi Mix Fold 3 face à ses concurrents.

Xiaomi Mix Fold 3 : Des performances de haut niveau

Le téléphone ne se contente pas de proposer des caractéristiques innovantes au niveau du design et de la photo, il offre également des performances exceptionnelles en matière de puissance et d’autonomie.

Un processeur et une mémoire vive impressionnants

Selon les informations révélées par Geekbench avant la présentation officielle du smartphone, le Xiaomi Mix Fold 3 serait équipé d’une quantité de RAM importante jusqu’à 16 Go et d’un processeur performant Snapdragon 8 Gen 2, offrant ainsi une expérience utilisateur fluide et rapide. Cette puissance devrait notamment permettre un multitâche efficace, même lors de l’utilisation d’applications gourmandes en ressources.

Le tout tourne sous Android 13 (surcouche MIUI 14), et est compatible avec une recharge sans fil rapide de 50W.

Une autonomie optimisée

Le Xiaomi Mix Fold 3 dispose d’une large batterie de 4,800 mAh, garantissant une autonomie confortable tout au long de la journée. De plus, le smartphone supporte la charge rapide, permettant de recharger son appareil en un temps record.

Xiaomi Mix Fold 3 : Disponibilité et concurrence sur le marché

Le Xiaomi Mix Fold 3 a été dévoilé officiellement en Chine, mais il reste à voir si ce smartphone sera disponible sur d’autres marchés internationaux. Néanmoins, la marque chinoise a prouvé par le passé qu’elle est capable de rivaliser avec les géants du secteur tels que Samsung, Apple ou Huawei.

Le défi face au Galaxy Z Fold 5

Le téléphone de Xiaomi se positionne comme un sérieux concurrent face au célèbre Galaxy Z Fold 5 de Samsung. Les deux appareils proposent des innovations intéressantes et des performances de haut niveau, rendant ainsi le choix difficile pour les consommateurs.

Toutefois, l’association entre Xiaomi et Leica pour la caméra du Mix Fold 3 pourrait bien être un argument décisif pour certains acheteurs.

Au niveau du prix, le Mix Fold 3 se décline en 2 versions :

1136 euros (8999 yuans) pour 12 Go de RAM et 256 Go de stockage

1262 euros (9999 yuans) pour 16Go de RAM et /512 Go de stockage