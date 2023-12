Shiftbikes redéfinit le vélotaf avec confort et innovation

Shiftbikes, le pionnier français du vélo électrique, continue d’innover avec le lancement du Shift 2. Ce dernier répond à la demande croissante de vélos de qualité pour le vélotaf. Assemblé en France à la Manufacture Française du Cycle (MFC), ce bijou de deux roues combine simplicité, fiabilité et confort. Il reste accessible avec un prix de précommande de 1990 euros.

Un nouveau standard pour le vélotaf haut de gamme

Des caractéristiques inédites

Le Shift 2 s’impose avec sa transmission par courroie qui offre un pédalage fluide et silencieux. Son moteur puissant de 45nm, situé dans la roue arrière, garantit une assistance efficace sur une autonomie de 70 à 80 km. L’éclairage avant et arrière, connecté à une batterie amovible intégrée dans le cadre, assure une visibilité accrue. Les freins à disque hydraulique et les gros pneus ballons anti-crevaison garantissent un contrôle optimal et un confort de conduite inégalé.

Léger avec un cadre en aluminium de 23,5 kg, le vélo électrique Shift 2 convient à une large gamme de cyclistes, de 1m70 à 1m90. De plus, cet élégant vélo est équipé d’un antivol AXA intégré dans la roue arrière, offrant une sécurité accrue aux utilisateurs soucieux de la protection de leur investissement.

Engagement envers la qualité, la sécurité et le service client

Shiftbikes propose également des avantages uniques pour ses clients. Pour 1990 euros en précommande, les cyclistes bénéficieront d’une garantie de deux ans, d’une assurance contre le vol à 11 euros par mois et d’un accès privilégié à une plateforme en ligne regroupant 320 ateliers partenaires en France. De plus, Shiftbikes encourage les essais avant l’achat en proposant des rendez-vous d’essai à Paris, Bordeaux, Nantes, Rennes et Strasbourg.

Une mise à jour tendance pour un classique indémodable

Pour ceux qui ont déjà succombé au charme du vélo électrique Shift 1, Shiftbikes propose des améliorations notables pour 2024. Avec un guide chaine, des freins Shimano, des pneus renforcés gros volume et d’autres améliorations, le Shift 1 reste un choix indémodable pour les amateurs de vélotaf.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.