Guide comparatif des meilleurs routeurs pour une expérience VPN optimale

À l’ère numérique actuelle, le routeur VPN devient un atout essentiel, assurant la protection de votre connexion Internet et de toutes vos activités en ligne. En éliminant la nécessité de gérer des applications VPN individuelles, ces routeurs garantissent un anonymat et une sécurité améliorées pour tous les appareils connectés à votre réseau domestique. Découvrez notre top des meilleurs routeurs VPN pour une expérience optimale.

De plus en plus de personnes utilisent des VPN renommés pour renforcer la sécurité en ligne, protégeant leurs informations et leur emplacement de manière efficace. Que vous optiez pour des solutions professionnelles ou des alternatives gratuites, intégrer un VPN sur un routeur dédié offre une autre couche de sécurité pour votre réseau domestique.

Notre guide plusieurs aspects tels que la conception, la connectivité, la vitesse, la couverture et des fonctionnalités comme le contrôle parental. Explorez notre sélection complète de routeurs VPN adaptés à divers besoins et budgets pour une expérience en ligne sécurisée et fluide.

SÉLECTION DES 3 MEILLEURS MODÈLES Asus RT-AX58U Note : 9,7/10 Découvrir ExpressVPN Aircove Note : 9,5/10 Découvrir Asus RT-AC86U Note : 9,2/10 Découvrir

Asus RT-AX58U : performance Wi-Fi 6 à prix avantageux

Caractéristiques techniques Vitesse : jusqu’à 3 000 Mbps

Connectivité : 1x Gigabit WAN, 4x Gigabit Ethernet, 1x USB 3.1

Autres caractéristiques : application de routeur, MU-MIMO, analyseur de trafic, QoS adaptative, AiProtection Pro, contrôle parental

L’Asus RT-AX58U, équipé de la technologie Wi-Fi 6, offre des performances avancées à un prix avantageux. Doté de fonctionnalités puissantes, ce routeur garantit des vitesses rapides, une large couverture et une gestion efficace de plusieurs connexions simultanées.

Comparé à des concurrents Wi-Fi 6 haut de gamme, il offre des caractéristiques de base, mais sans la complexité tri-bande. Bien que son processeur soit triple et sans port 2,5 Gbit/s, il répond aux besoins de nombreux foyers.

Idéal pour les foyers standard, il se distingue dans la prise en charge VPN. En effet, Asus RT6ax58u intègre une connexion sécurisée via un fournisseur VPN et un serveur VPN intégré. Son tableau de bord complet permet une personnalisation approfondie pour répondre aux besoins spécifiques de chaque utilisateur.

Performances Wi-Fi 6

Prise en charge VPN intégrée

Fonctionnalités de sécurité avancées

Une seule connexion USB

Pas de Wi-Fi tri-bande

Promo -7% ASUS RT-AX58U V2 - Routeur WiFi 6 AX3000, Double Bande, ODMA, MU-MIMO, Client et Serveur VPN, Mode Point accès, Répéteur & Nœud Aimesh, Connexion mobi Standard Wi-Fi nouvelle généra...

Débit Wi-Fi ultrarapide : band...

Plus d'efficacité : technologi...

Sécurité de niveau professionn... 117.88 € 109.77 € Voir l'offre

ExpressVPN Aircove : connexion, simplicité et puissance réunies

Caractéristiques techniques Vitesse : jusqu’à 1 200 Mbps

Connectivité : 4x Gigabit Ethernet, 1x USB 3.0

Autres caractéristiques : processeur Quad-Core 64 bits 1,2 GHz, 512 Mo de RAM, 128 Mo de stockage flash, ExpressVPN préinstallé

Aircove est le routeur VPN le plus facile à configurer et à utiliser. Même les novices en VPN peuvent l’installer en moins de 10 minutes. De plus, il offre des performances VPN solides, avec des vitesses allant jusqu’à 1 200 Mbps. En effet, ce dispositif prend en charge les protocoles VPN les plus courants, notamment OpenVPN, WireGuard et IKEv2.

Avec la fonction Aircove Groups, connectez jusqu’à cinq emplacements simultanément, optimisant la performance pour différents usages. Parmi ses fonctionnalités supplémentaires, vous trouverez des groupes VPN, une couverture Wi-Fi de 1 600 pieds et quatre ports Ethernet Gigabit. Ces éléments offrent une connectivité complète, garantissant une expérience utilisateur exceptionnelle.

Facilité d’utilisation

Performances VPN solides

Fonctionnalités supplémentaires utiles

Prix élevé

Les vitesses de connexion peuvent fluctuer en fonction de l’emplacement géographique de l’utilisateur.

ExpressVPN Aircove | Routeur Wi-Fi 6 ultra-rapide | Protection VPN intégrée | Couvre jusqu'à 1 600 m² et plusieurs appareils | Jusqu'à 1 200 Mbit/s | Couverture complète Wi-Fi 6 : ...

Protection VPN intégrée de cla...

Adaptez vos connexions à vos b...

Rapide et fiable : processeur ... 349.36 € Voir l'offre

Asus RT-AC86U : performances robustes et connectivité avancée à prix compétitif

Caractéristiques techniques Vitesse : 802.11ac 1 734 Mbit/s en baisse

Connectivité : 5 x Gigabit LAN, 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0

Autres caractéristiques : MU-MIMO, analyseur de trafic, réseau privé QoS adaptatif WTFast Gamers

L’Asus RT-AC86U, routeur Wi-Fi 6 double bande, délivre des vitesses atteignant 2 900 Mbps. Doté d’un processeur dual-core, de quatre ports Gigabit et de deux ports USB, il propose une solution abordable pour les adeptes de Wi-Fi avancé. De plus, son design attrayant et son ergonomie unique en font une option intéressante malgré quelques limitations.

En outre, les technologies MU-MIMO et Quad-Stream 5 GHz optimisent les performances de jeu et de streaming. Avec une couverture étendue et une sécurité renforcée, l’Asus RT-AC86U se distingue comme une option puissante et accessible sur le marché.

Performances Wi-Fi 6

Prix abordable

Fonctionnalités avancées

Pas de Wi-Fi tri-bande

Pas de processeur quad-core

ASUS RT-AC86U - Routeur Gaming Wi-Fi AC 2900 Mbps - Double Bande - MU-MIMO - Sécurité AiProtection à vie par TrendMicro - Technologie AiMesh Intuitive ASUS Router App lets...

Exclusive built-in game accele...

AiProtection with Trend Micro ...

8 Gigabit LAN ports for extens... Non disponible Voir l'offre

TP-Link Archer GX90 : un monde de performances de jeu et de connectivité évoluée

Caractéristiques techniques Vitesse : IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz, IEEE 802.11ax/n/b/g 2,4 GHz

Connectivité : 1 × WAN/LAN 2,5 Gbit/s, 1 × WAN/LAN Gigabit, 3 × LAN Gigabit, 1 × USB 3.0, 1 × USB 2.0

Autres caractéristiques : bande de jeu de 4,8 Gbit/s, accélérateur de jeu, MU-MIMO

Compact et puissant, le TP-Link Archer GX90 est un routeur gaming Wi-Fi 6 haut de gamme. Avec huit antennes pointues, il offre des performances exceptionnelles et des fonctionnalités avancées. Au-delà du Wi-Fi 6 et des vitesses tri-bandes, le GX90 peut créer un réseau Gaming Band dédié avec des vitesses atteignant 4,8 Gbit/s.

Quant aux options de connectivité, elles comprennent Ethernet 2,5 Gbit/s, ports USB, et la possibilité de configurer un réseau maillé avec d’autres routeurs TP-Link. En matière de VPN, le GX90 prend en charge la connexion aux fournisseurs via OpenVPN, L2TP, ou PPTP. De plus, il offre même un serveur VPN intégré pour un accès sécurisé au réseau domestique de n’importe où dans le monde.

Performances de jeu exceptionnelles

Fonctionnalités avancées

Prix élevé

Taille et encombrement importants

Promo -11% TP-Link TPLINK WLAN-Router WLANRouter Archer GX90 (Archer GX90) TP-LINK AX6600 ROUTER ARCHER A...

TP-LINK AX6600 ROUTER ARCHER A...

TP-LINK AX6600 ROUTER ARCHER A...

TP-LINK AX6600 ROUTER ARCHER A... 290.86 € 257.78 € Voir l'offre

Asus RT-AX86U : des performances sans compromis

Caractéristiques techniques V itesse : 802.11ax jusqu’à 5 700 Mbit/s en aval

Connectivité : 4 x Gigabit LAN, Gigabit Wan, 2,5G Wan, 2x USB 3.2

Autres caractéristiques : MU-MIMO, analyseur de trafic, QoS adaptative, contrôle parental, optimisation NVIDIA Geforce Now Cloud Gaming

L’Asus RT-AX86U, routeur Wi-Fi 6 double bande, allie performances solides et excellent rapport qualité-prix. Équipé d’un processeur dual-core, quatre ports Gigabit, et deux ports USB, il offre une configuration et une utilisation aisées. Prise en charge VPN, protection antivirus Trend Micro et contrôles parentaux étendus ajoutent à ses fonctionnalités.

Malgré son prix, l’Asus RT-AX86U excelle avec des performances Wi-Fi 6, port filaire 2,5 Gbit/s, deux ports USB 3.2 et une optimisation pour GeForce Now. Sa configuration se fait via un tableau de bord basé sur navigateur ou une application dédiée. Elle offre un contrôle approfondi, simplifié grâce à une interface utilisateur exceptionnelle.

Prix abordable

Facilité d’utilisation

Performances Wi-Fi 6

Pas de Wi-Fi tri-bande

Pas de processeur quad-core

Promo -6% ASUS RT-AX86U - Routeur Gaming AX5700 Wi-Fi 6, Double bande, Mode Gaming Mobile, AiProtection Pro gratuit à vie, AiMesh, Port 2.5G, Port Gaming, Adapt Wi-Fi 6 nouvelle génération : ...

Mode Gaming Mobile : réduction...

Vitesses filaires/sans fil à 2...

Compatibilité ASUS AiMesh : cr... 319.99 € 299.87 € Voir l'offre

Synology RT6600ax : l’alliance parfaite de la puissance Wi-Fi 6 et de la sécurité avancée

Caractéristiques techniques Vitesse : Wi-Fi tri-bande ; jusqu’à 6600 Mbit/s

Connectivité : WAN/LAN 2,5 Gb, 3x LAN/WAN Gigabit Ethernet ; 1x USB 3.2 génération 1

Autres caractéristiques : Wi-Fi 6, prise en charge 5,9 GHz, tri-bande, client VPN, segmentation réseau, contrôle parental

Le Synology RT6600ax est un routeur Wi-Fi 6 tri-bande qui allie performances, sécurité et configurabilité exceptionnelles. Idéal pour les petites entreprises et les besoins complexes, il excelle avec une vitesse tri-bande de 6 600 Mbps. Configurable avec plusieurs réseaux Wi-Fi personnalisables, il offre un niveau de sécurité élevé, un pare-feu complet, un filtrage de contenu exceptionnel et une détection des menaces et d’intrusions.

Par ailleurs, les fonctionnalités VPN dépassent la norme. En effet, elles offrent un accès à distance et la possibilité pour les PME d’exploiter à distance des PC et des serveurs. Dans tous les cas, ce routeur propose un ensemble phénoménal de fonctionnalités à un prix avantageux.

Performances exceptionnelles

Configurabilité complète

Peut être complexe à configurer

Plus ou moins encombrant

Synology Routeur sans Fil TriBand RT6600ax Noir Synology RT6600ax Ultra-fast a... 367.97 € Voir l'offre

Caractéristiques techniques Vitesse : AC3200

Connectivité : 1 x Gigabit WAN, 4 x Gigabit LAN, 1 x USB 3.0, 1 x eSATA/USB 2.0

Autres fonctionnalités : Moteur de priorisation tueur, micrologiciel personnalisé, processeur double cœur 1,8 GHZ, MU-MIMO

Le Linksys WRT32X, routeur axé sur les jeux, optimise automatiquement le trafic de jeu pour réduire la latence et améliorer les performances. De plus, il est équipé d’une double bande, d’un processeur double cœur, de quatre ports Gigabit, d’un port USB 3.0 et d’un port USB 2.0 eSATA pour le stockage réseau. Son firmware offre des réglages de performances pratiques, bien présentés et facilement accessibles.

Pour les amateurs de VPN, l’installation d’un micrologiciel open source offre des fonctionnalités supplémentaires et la compatibilité avec les meilleurs fournisseurs.

Performances de jeu exceptionnelles

Firmware riche en fonctionnalités

Pas de prise en charge native du VPN

Matériel standard

FAQ

Après avoir découvert les routeurs VPN les plus populaires, voici quelques conseils pour vous guider dans votre choix.

Routeur VPN : de quoi il s’agit ?

Un routeur VPN ressemble à celui que vous utilisez déjà. Toutefois, il intègre un service VPN. En plus de fournir un accès Internet, il sécurise l’ensemble de votre foyer. La configuration d’un VPN sur la plupart des routeurs est simple, offrant une protection intégrée. En alternative, vous pouvez opter pour l’achat d’un routeur pré-installé avec un service VPN pour une mise en place aisée.

Comment choisir le meilleur routeur VPN ?

Lors du choix de votre routeur VPN idéal, commencez par scruter son processus d’installation avec beaucoup d’attention. Optez pour une configuration simple et rapide si vous n’êtes pas familier avec les rouages des routeurs.

Considérez le nombre de bandes prises en charge. Pour concilier anciens et nouveaux appareils, optez pour plusieurs bandes couvrant 2,4 GHz et 5 GHz. Cela maximisera la répartition du trafic Internet, assurant des vitesses optimales pour tous vos appareils.

Évaluez avec soin la vitesse et la connectivité du routeur, en mettant l’accent sur des fonctionnalités supplémentaires telles que le contrôle parental, l’optimisation des jeux et la commande vocale.

Enfin, n’oubliez pas d’examiner l’architecture, la couverture et le coût global du routeur avant de faire votre choix.

Pourquoi utiliser un routeur VPN ?

Il existe de nombreuses raisons d’utiliser un routeur VPN. En voici quelques-uns parmi les plus fréquents :

Sécurité et confidentialité : Un routeur VPN chiffre toutes les données transitant par votre réseau, couvrant le trafic Internet, Wi-Fi et de jeu. Cela renforce la protection de votre vie privée et de vos données contre les pirates, les espions et votre FAI.

Un routeur VPN chiffre toutes les données transitant par votre réseau, couvrant le trafic Internet, Wi-Fi et de jeu. Cela renforce la protection de votre vie privée et de vos données contre les pirates, les espions et votre FAI. Accessibilité à des contenus géo-bloqués : Ce type d’outil facilite la connexion à un serveur VPN dans un autre pays. Cette caractéristique permet de contourner les restrictions géographiques. Elle débloque ainsi les contenus tels que des sites Web, des services de streaming et les applications.

Ce type d’outil facilite la connexion à un serveur VPN dans un autre pays. Cette caractéristique permet de contourner les restrictions géographiques. Elle débloque ainsi les contenus tels que des sites Web, des services de streaming et les applications. Protection des appareils connectés : Un routeur VPN sécurise tous les appareils connectés à votre réseau, notamment smartphones, tablettes, ordinateurs et consoles de jeux. Cela garantit une défense efficace contre les cyberattaques. Il protège ainsi vos données et vos appareils.

Est-ce indispensable d’avoir un routeur spécifique pour utiliser un VPN ?

Non, il n’est pas indispensable d’avoir un routeur spécifique pour utiliser un VPN. Vous pouvez utiliser n’importe quel routeur qui prend en charge les connexions VPN. Cependant, certains routeurs sont mieux adaptés à l’utilisation d’un VPN que d’autres.

Les routeurs VPN dédiés offrent généralement les avantages suivants :