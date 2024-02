L’UFC pose ses valises à Mexico pour un combat de titans. Brandon Moreno, champion local, défie le redoutable Amir Albazi lors de l’UFC Fight Night. Découvrez comment regarder UFC Moreno vs. Albazi gratuitement.

L’Octogone pose à nouveau ses valises au pays de la lucha libre ! Samedi 24 février, tous les aficionados de MMA auront les yeux rivés sur l’Arena CDMX de Mexico pour un UFC Fight Night au sommet. Dans un combat en 5 rounds explosif, la superstar locale Brandon Moreno tentera de renouer avec la victoire face au redoutable prétendant irakien Amir Albazi. Un duel au sommet entre ces deux experts en arts martiaux mixtes, aux styles radicalement opposés.

Puissance contre technique et expérience contre fougue, ce face-à-face très attendu promet des étincelles et un spectacle haletant. Alors, prêts à vivre une nuit de MMA d’anthologie ? Suivez le guide pour regarder UFC Moreno vs. Albazi gratuitement.

Comment regarder UFC Fight Night : Moreno vs. Albazi gratuitement ? Saisissez cette chance unique de vivre l’intensité du combat UFC Fight Night : Moreno vs Abazi, retransmis en direct et gratuitement sur MatchTV. Voici comment faire : Installez un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé en Russe

Visionner librement le match sur https://matchtv.ru/channel/matchtv Essayer NordVPN gratuitement 30j

Moreno vs. Albazi : une bataille d’agilité et de résilience

Le 24 février, Brandon Moreno et Amir Albazi vont enfin pouvoir régler leurs comptes dans l’octogone. Un combat en 5 rounds explosifs entre ces deux experts en arts martiaux mixtes, qui nourrissent de grandes ambitions chez les poids mouches de l’UFC.

Pour le Mexicain Moreno, ancien champion de la catégorie, il s’agit ni plus ni moins que d’un tremplin vers une nouvelle chance de décrocher la ceinture. Face à lui, le redoutable Albazi compte bien jouer les trouble-fêtes. Invaincu depuis ses débuts à l’UFC en 2020, l’Irakien vient de signer le plus beau succès de sa carrière face à Kai Kara-France. Il est à savoir que cette victoire de prestige lui permet aujourd’hui de défier une des stars de la division.

Alors, que faut-il attendre de cet affrontement au sommet ? D’un côté, il y a la technique et la finesse de Moreno, capable de multiplier les frappes avec une précision diabolique. De l’autre, la force brute et la puissance d’Albazi, dont le striking ravageur a déjà fait des dégâts. Il s’agit en effet de deux styles radicalement opposés pour un face-à-face explosif. D’ailleurs, au-delà des qualités athlétiques, ces deux combattants partagent un mental d’acier et une résilience hors norme. Des qualités qui leur ont permis de rebondir après chaque défaite, pour revenir encore plus forts.

Rendez-vous le 24 février à l’Arena CDMX de Mexico pour ce duel au sommet. C’est l’occasion pour les fans de MMA d’assister à un match mémorable.

Vivez l’action en direct de l’UFC Fight Night : Moreno vs. Albazi sur les chaînes étrangères !

Passionnés de MMA, préparez-vous à vivre une nuit d’anthologie ! Samedi 24 février, l’UFC Fight Night fait escale à Mexico pour un combat explosif entre la superstar Brandon Moreno et le redoutable Amir Albazi. Un duel au sommet retransmis en direct sur MatchTV. Premier diffuseur de MMA en Russie, la chaîne propose une couverture de haute volée, avec des experts de renom aux commentaires. Seul hic : MatchTV est soumise à des restrictions géographiques et n’est accessible qu’avec une adresse IP locale.

Heureusement, il est possible de lever ces blocages géographiques grâce à un VPN pour le streaming comme NordVPN. Ses serveurs ultra-rapides déployés aux quatre coins du monde permettent d’obtenir une IP russe en un clic. Ainsi, vous pouvez accéder à MatchTV et profiter du combat Moreno vs Albazi sans limites, avec en prime une confidentialité renforcée lors de vos connexions.

Cerise sur le gâteau, NordVPN offre actuellement 30 jours d’essai gratuit ! L’occasion rêvée de tester le service avant de plonger dans le grand bain de l’UFC.

Regarder l’UFC Fight Night: Moreno vs Albazi gratuitement : FAQ

Quand aura lieu le duel entre Moreno vs. Albazi ?

La nuit de combat débutera à l’Arena CDMX de Mexico, le samedi 24 février à 23 h pour les matchs préliminaires et le dimanche 25 février à 02 h du matin pour les matchs principaux.

Quels sont les combats prévus ?

Voici la carte de l’événement :

Matchs principaux :

B. Moreno (Mexique) vs. A. Albazi (Irak) – Poids mouches

B. Ortega (États-Unis) vs. Y. Rodriguez (Mexique) – Poids plumes

Y. Jauregui (Mexique) vs. S. Hughes (États-Unis) – Poids pailles

É. Cháirez (Mexique) vs. D. Lacerda (Brésil) – Poids mouches

R. Rosas Jr. (Mexique) vs. Ricky Turcios (États-Unis) – Poids coqs

Matchs préliminaires :

V. Altamirano (Mexique) vs. F. Dos Santos (Brésil) – Poids mouches

J. Aguilar (Mexique) vs. M. Mendonca (Brésil) – Poids mouches

M. Torres (Mexique) vs. C. Duncan (Ecosse) – Poids légers

