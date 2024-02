Ne ratez pas le combat explosif entre Hermansson et Pyfer à l’UFC Fight Night le 10 février à l’UFC Apex de Las Vegas. Découvrez comment regarder UFC Fight Night : Hermansson vs. Pyfer gratuitement.

Le 10 février, ne manquez pas l’UFC Fight Night avec son combat explosif entre Jack Hermansson et Joe Pyfer. Pyfer, talent montant chez les poids moyens, rêve de créer la surprise face au redoutable Hermansson, habitué des mains events. Ce duel au sommet met en avant deux combattants au style contrasté : Hermansson, aguerri et expérimenté, contre la fougue et les ambitions dévorantes de Pyfer.

Les amateurs de MMA ne peuvent pas manquer cette confrontation intense entre deux talents prometteurs. Cependant, comment pouvez-vous regarder ce choc excitant sans débourser un sou ? Suivez le guide pour regarder UFC Fight Night : Hermansson vs. Pyfer gratuitement.

Hermansson vs. Pyfer : l’affrontement explosif entre expérience et ambition dans l’UFC

Le 10 février prochain, Jack Hermansson et Joe Pyfer s’affronteront dans l’Octogone de l’UFC Apex à Las Vegas, pour un combat explosif entre expérience et ambition.

À 35 ans, Hermansson est un vétéran aguerri des arts martiaux mixtes, fort d’un impressionnant bilan de 23 victoires et 7 défaites en UFC. Actuel 8ᵉ au classement des poids moyens, le combattant suédois impressionne par sa maîtrise technique, sa capacité d’adaptation et sa résistance physique. Spécialiste du grappling et du ground and pound, Hermansson excelle dans le contrôle au sol de ses adversaires, les épuisant progressivement avant de les achever. S’il n’est plus tout jeune, Hermansson reste néanmoins un adversaire redoutable. D’ailleurs, son expérience et sa science du combat pallient largement son âge avancé.

Face à lui, Joe Pyfer, 27 ans, représente la relève montante de la catégorie. Bien que son palmarès soit moins fourni avec 2 victoires et 1 défaite, le jeune américain compense par une fougue et une ambition dévorantes. Rapide, puissant et précis, Pyfer est un excellent striker. S’il est dominé au sol, le natif de l’Iowa n’en reste pas moins redoutable debout. En effet, sa vivacité et sa force de frappe peuvent mettre K.O. n’importe quel adversaire.

Puissance contre précision, contrôle contre explosivité : ce duel s’annonce palpitant entre deux styles radicalement opposés. Hermansson tentera d’imposer son rythme en amenant Pyfer au sol. Pyfer visera le K.O. debout en utilisant sa rapidité. Vous êtes un amateur de MMA ? Ne ratez pas de voir qui sortira vainqueur de cet affrontement prometteur.

Regarder UFC Fight Night : Hermansson vs. Pyfer en direct et gratuit sur les chaînes étrangères

Si vous ne voulez pas manquer le duel Hermansson vs Pyfer, sachez que vous pouvez le suivre gratuitement le 10 février sur la chaîne Match TV (https://matchtv.ru/channel/matchtv). Cette plateforme sportive de premier plan en Russie diffuse en direct de nombreux événements de la MMA, dont l’UFC Fight Night.

En vous connectant à Match TV via un VPN fiable comme NordVPN, vous contournez ainsi les restrictions géographiques. Vous accédez alors à toutes les fonctionnalités de la chaîne, notamment la diffusion en direct des combats. Le recours à un VPN sécurisé vous assure également une connexion privée en cryptant vos données.

Grâce à NordVPN, choisissez simplement un serveur situé en Russie. Vous apparaissez alors comme un utilisateur russe aux yeux de Match TV. De cette manière, la chaîne ouvrira sa porte à son contenu sans limitation. Ainsi, profitez pleinement du combat explosif entre le vétéran Hermansson et le jeune espoir Pyfer, qui s’annonce riche en rebondissements.

Avec Match TV et NordVPN, vous avez accès au spectacle gratuitement, pour une expérience de qualité. Le 10 février, connectez-vous simplement à un serveur russe, et appréciez le show !

Regarder UFC Fight Night: Hermansson vs. Pyfer gratuitement FAQ

Quand aura lieu le duel entre Hermansson vs. Pyfer ?

La nuit de combat débutera à l’UFC APEX, Las Vegas, NEVADA, le samedi 10 février à 22 h pour les matchs préliminaires et le dimanche 11 février à 01 h du matin pour les matchs principaux.

Quels sont les combats prévus ?

Voici la carte de l’événement :

Matchs principaux :

J. Hermansson (Suède) vs. J. Pyfer (États-Unis) – Poids moyens

D. Ige (États-Unis) vs. L. Murphy (Angleterre) – Poids plumes

B. Tavares (États-Unis) vs. G. Rodrigues (Brésil) – Poids moyens

D. Hadzovic (Bosnie-Herzégovine) vs. B. Oki (Belgique) – Poids légers

M. Johnson (États-Unis) vs. D. Flowers (États-Unis) – Poids légers

R. Vieira (Brésil) vs. A. Petrosyan (Russie) – Poids moyens

Matchs préliminaires :