Comment regarder UFC Fight Night : Ankalaev vs. Walker 2 gratuitement ?

L’UFC nous réserve une affiche de rêve pour ce début d’année 2024 ! Magomed Ankalaev et Johnny Walker 2 sont prêts pour une revanche qui s’annonce mémorable. Leur premier combat s’était soldé par un match nul controversé, mais cette fois-ci ils comptent bien en finir et nous offrir un spectacle digne des plus grands duels de l’histoire de l’UFC. Tous les ingrédients sont réunis pour un combat au sommet ! Suivez le guide pour regarder UFC Ankalaev vs. Walker 2 gratuitement.

L’Octogone tremblera à nouveau le dimanche 14 janvier à l’UFC APEX, Las Vegas ! Magomed Ankalaev et Johnny Walker 2 s’apprêtent à se livrer une bataille sans merci dans la cage de l’UFC. Leur premier combat controversé n’avait pas permis de départager ces deux fauves. Mais cette revanche sera décisive !

D’un côté, le daghestanais Ankalaev, spécialiste du sambo, compte bien utiliser sa force de frappe dévastatrice pour terrasser Walker. Mais le brésilien, reconnu pour son style spectaculaire, a soif de revanche et fera tout pour l’emporter avec fracas. Que le meilleur gagne ! Cette revanche tant attendue entre deux combattants au style détonnant promet des échanges mémorables et un sacre définitif ! C’est parti pour 5 rounds de folie !

Comment regarder l’UFC Ankalaev vs. Walker 2 gratuitement ? Préparez-vous à des moments d’anthologie, à des échanges brutaux ce dimanche 14 janvier sur MatchTV ! Lorsque Magomed Ankalaev et Johnny Walker pénétreront dans la cage, le sol tremblera sous la puissance de leurs frappes. Chaque seconde sera électrique alors que ces deux titans s’entre-déchireront sans pitié. L’Octogone sera en fusion pour ce combat du siècle ! Voici comment profiter de ce face à face en toute liberté : Installez un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé en Russie

Profiter pleinement du match sur https://matchtv.ru/channel/matchtv Essayer NordVPN gratuitement

Regarder UFC Ankalaev vs. Walker 2 : un match spectaculaire à ne pas manquer

L’Octogone sera en ébullition le 14 janvier prochain à Las Vegas. Magomed Ankalaev et Johnny Walker s’apprêtent à livrer une bataille épique pour ce deuxième round tant attendu. Leur premier affrontement s’était soldé sur un « no contest » frustrant. Mais cette fois-ci, ils vont se déchaîner sans retenue pour offrir un spectacle de haut vol.

Ankalaev, le combattant daghestanais, est en mission. Spécialiste du sambo, sa puissance de frappe a déjà terrassé tous ses adversaires. Lors de ses 9 derniers combats, il a enchaîné les victoires avec une domination implacable. Sa détermination est sans faille. Ankalaev a la ceinture de champion dans son viseur et ne reculera devant rien pour atteindre son objectif ultime.

En face, Walker brûle de prendre sa revanche. Le brésilien au style détonnant veut à tout prix laver l’affront du premier combat. Sa boxe anglaise explosive et sa vivacité hors normes font de lui un adversaire imprévisible et dangereux. Walker a soif de victoire et il vendra chèrement sa peau.

Ces deux combattants vont jeter toutes leurs forces dans la bataille dès la première seconde. Leur détermination et leur esprit de guerrier vont garantir des échanges brutaux et intenses. Chaque coup porté résonnera comme un coup de tonnerre, chaque corps-à-corps sera une lutte sans merci.

Au fil des rounds qui s’annoncent mémorables, la sueur et le sang vont couler, les cris de rage vont retentir. Les experts prédisent une victoire d’Ankalaev grâce à sa technique et sa force mentale inébranlable. Toutefois, Walker pourrait bien créer la surprise avec ses coups dévastateurs.

Une chose est certaine : ce combat entrera dans la légende de l’UFC et sacrera un futur challenger pour le titre tant convoité des poids mi-lourds.

Vivez gratuitement toute l’intensité du combat Ankalaev vs Walker 2. sur les chaînes étrangères

Les fans de MMA pourront vivre toute l’excitation du face à face entre Ankalaev et Walker 2 sur MatchTV. La chaîne sportive numéro 1 en Russie diffuse les plus grands événements sportifs internationaux et locaux. Elle propose une large couverture des arts martiaux mixtes et de l’UFC. MatchTV détient les droits exclusifs de diffusion de l’UFC en Russie. Le 14 janvier, elle retransmettra en direct et gratuitement l’intégralité de la soirée UFC Fight Night, avec le combat tant attendu entre Ankalaev et Walker en prime time.

Cependant, le canal n’est accessible qu’en Russie. Pour contourner les restrictions géographiques et accéder à la diffusion gratuite depuis l’étranger, il est nécessaire d’utiliser un VPN pour le streaming. A ce titre, NordVPN se présente comme une solution à privilégier.

Leader mondial du VPN, le service panaméen met à la disposition de ses utilisateurs près de 6 000 serveurs ultra-rapides dans 61 pays. En quelques clics, il permet de se connecter à un serveur russe et d’accéder ainsi à MatchTV partout dans le monde.

Grâce à la vitesse fulgurante des serveurs NordVPN et sa bande passante illimitée, les vous pourrez streamer le combat en HD sans latence. La navigation sera sécurisée et l’adresse IP masquée, pour un streaming 100 % anonyme.

En outre, NordVPN propose une interface fluide, compatible avec tous les appareils. Ses applications dédiées pour Windows, iOS, Android et Smart TV facilitent l’accès à MatchTV sur grand écran.

Regarder l’UFC Ankalaev vs. Walker 2 gratuitement : FAQ

Quand aura lieu le duel entre Ankalaev vs. Walker 2 ?

La nuit de combat débutera à l’UFC APEX, Las Vegas, NEVADA, le samedi 13 janvier à 22 h pour les matchs préliminaires et le dimanche 14 janvier à 01 h du matin pour les matchs principaux.

Quels sont les combats prévus ?

Voici la carte de l’événement :

Matchs principaux :

M. Ankalaev (Russie) vs. J. Walker (Brésil) – Poids mi-lourds

M. Kape (Congo) vs. M. Nicolau (Brésil) – Poids mouches

J. Miller (États-Unis) vs. G. Benitez (Mexique) – Poids légers

R. Simon (États-Unis) vs. M. Bautista (Mexique) – Poids coqs

P. Hawes (États-Unis) vs. B. Ferreira (Brésil) – Poids moyens

Matchs préliminaires :