Regarder UFC 297 : Strickland vs. Du Plessis gratuitement

Le 21 janvier 2024, la Scotiabank Arena de Toronto accueillera un combat de MMA immanquable entre Sean Strickland et Dricus Du Plessis pour le titre des poids moyens de l’UFC. Ce duel promet d’être un spectacle haletant entre deux athlètes au sommet de leur art. Suivez le guide pour regarder l’UFC 297 gratuitement.

Strickland, numéro 4 mondial, va tenter de confirmer son statut de prétendant au titre face au redoutable Du Plessis, une véritable machine à KO. Ce combat de titans promet des échanges violents et un spectacle digne des plus grands combats de l’histoire de l’UFC. Une chose est sûre : l’UFC 297 s’annonce déjà légendaire.

Comment regarder l’UFC 297 gratuitement ? Accrochez-vous à votre siège, le combat du siècle arrive sur MatchTV ! Lorsque Strickland et Du Plessis entreront dans l’octogone, le sol tremblera sous la fureur de leurs coups. Chaque seconde sera électrique alors que ces deux guerriers s’entre-déchireront sans merci. Préparez-vous à des moments d’anthologie, à des échanges bestiaux qui resteront gravés à jamais dans l’histoire de l’UFC. Voici comment profiter du combat sans aucune restriction : Installez un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé en Russie

Visionner librement le match sur https://matchtv.ru/channel/matchtv Essayer NordVPN gratuitement

Strickland vs Du Plessis : bataille épique à Toronto !

Le 21 janvier 2024, l’octogone de l’UFC résonnera des cris assourdissants de la foule alors que Sean « Tarzan » Strickland défendra sa ceinture des poids moyens contre son rival Dricus « Stillknocks » Du Plessis. Ces deux titans s’étaient déjà croisés lors de l’UFC 296, où une violente altercation avait éclaté entre eux. Depuis, la tension n’a fait que monter et leur affrontement dans l’octogone promet des étincelles !

Strickland, le champion actuel, est une bête féroce dans l’octogone, un combattant primal assoiffé de domination. Avec son style explosif et impitoyable, il a terrorisé tous ses adversaires, les écrasant de sa puissance phénoménale. Invaincu depuis 28 combats, sa ceinture lui est aussi précieuse que sa propre vie.

De l’autre côté de l’octogone, Du Plessis ne craint pas sa fureur. Spécialiste acharné du kickboxing, ses jambes sont des armes mortelles, fauchant ses ennemis avec la précision d’un faucon. Ses 20 victoires par KO témoignent de sa soif ardente de triomphe. Son esprit est aiguisé comme une lame, prêt à saisir la moindre faille. Pour lui, ce combat est plus qu’une question d’honneur, c’est sa destinée.

C’est un duel sans merci qui s’annonce entre ces deux fauves assoiffés de domination. Ce face à face promet d’entrer dans la légende comme un combat d’anthologie entre deux titans du MMA. Le public retiendra son souffle à chaque échange, attendant le coup fatal. Chaque seconde sera électrique ! L’adrénaline satura l’atmosphère tandis que la tension atteint son paroxysme.

L’UFC 297 entrera dans la légende comme l’un des combats les plus féroces de tous les temps. Le Scotiabank Arena tremblera sous les coups et les cris des fans en délire ! C’est un rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte pour les amateurs de sensations fortes. Le spectacle sera dantesque !

Préparez-vous à vivre un tourbillon de sensations fortes et d’action pure sur les chaînes étrangères

Ne ratez pas le combat épique entre Strickland et Du Plessis diffusé gratuitement le 21 janvier sur Match TV ! Considérée comme la chaîne sportive majeure en Russie, elle propose un large éventail de retransmissions en direct des plus grands événements sportifs internationaux. On cite notamment les Jeux Olympiques, la Formule 1 et l’UFC. Avec plus de 20 millions d’abonnés, ses programmes incluent également des talk-shows, documentaires et magazines dédiés au sport.

Pour accéder à ces contenus exclusifs depuis n’importe où dans le monde, il vous suffit de vous connecter via un VPN pour le streaming comme NordVPN. Il dispose de milliers de serveurs ultra-rapides en Russie qui vous permettront de vous connecter instantanément à la chaîne. Votre trafic est crypté et votre adresse IP masquée, garantissant anonymat total et confidentialité.

Avec NordVPN, profitez de Match TV en HD sans restriction géographique. Regardez tous les directs et replays quand vous le souhaitez pour une expérience de streaming optimale.

Le 21 janvier, connectez-vous à un serveur russe et appréciez le combat de l’année ! L’action sera au rendez-vous.

Regarder l’UFC 297 gratuitement : FAQ

Quand aura lieu le duel entre Strickland et Du Plessis ?

Le combat débutera à la Scotiabank Arena de Toronto, le dimanche 21 janvier à 02 h du matin pour les matchs préliminaires et le dimanche 21 février à 04 h du matin pour les matchs principaux.

Quels sont les combats prévus ?

Voici la carte de l’événement :

Matchs principaux :

S. Strickland (États-Unis) vs. D. Du Plessis (Afrique du Sud) – Poids moyens

R. Pennington (États-Unis) vs. M.B. Silva (Brésil) – Poids coqs

N. Magny (États-Unis) vs. M. Malott (Canada) – Poids mi-moyens

A. Allen (Royaume-Uni) vs. M. Evloev (Russie) – Poids plumes

D. Reyes (États-Unis) vs C. Ulberg (Nouvelle-Zélande) – Poids mi-lourds

Matchs préliminaires :