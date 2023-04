Real Madrid/Chelsea : Comment regarder le match gratuitement ?

L’appréciation générale pour le Real et Chelsea ne peut être qualifiée que de « spectaculaire ». Chaque action, tous les buts et même les sanctions envoûtent les supporters, les laissant avec des frissons. Ce mercredi 12 mai à 21 heures, l’ UEFA nous offre une nouvelle chance de voir ces deux géants s’affronter en quart de finale, ce qui promet d’être un moment mémorable. Suivez le guide pour regarder Real Madrid/Chelsea gratuitement.

Il ne fait aucun doute que Real Madrid et Chelsea ont su acquérir leur renommée dans le monde du football. Ils ont toujours été des concurrents remarquables. Et cela, que ce soit dans leur propre Ligue ou en Ligue des champions, ces vingt dernières années. Ainsi, les fans attendent avec impatience le quart de finale de l’UEFA, qui aura lieu ce mercredi 12 mai à 21 h, pour voir ces deux équipes s’affronter. Ce sera un événement à ne pas manquer sous aucun prétexte pour tous les amateurs du ballon rond.

Real Madrid vs Chelsea : le choc des titans

Depuis l’année 2016, le Real Madrid et Chelsea ont croisé le fer à cinq reprises. Au fil de ces rencontres, les supporters ont assisté à des résultats serrés. Notamment avec quelques matchs nuls et des victoires remportées avec une faible différence de buts.

Toutefois, ce qui marque le plus l’esprit, c’est les moments inoubliables qu’ils ont eu la chance de voir sur le terrain et devant leur petit écran. En effet, depuis toujours, la confrontation de ces deux équipes fait rêver plus d’un amateur de foot.

Pour rappel, le Real Madrid a remporté le quart de finale de la précédente saison face à Chelsea avec un score cumulé de 5-4. Une victoire qu’elle doit en grande partie à la performance éblouissante du 66ᵉ ballon d’or Karim Benzema. Ce dernier a inscrit 90 % des buts.

Ce qui est intéressant, c’est que les deux équipes ont perdu sur leur terrain pour finalement raflé la victoire en jouant à l’extérieur. Cette tendance étrange peut être attribuée à la pression que les supporters de chaque équipe exercent sur leurs joueurs.

Pour ce match, les experts prédisent une victoire pour le Real Madrid. Et cela, même si les côtes ne soient pas particulièrement élevées. Néanmoins, la présence d’un entraîneur de renom comme Frank Lampard dans les rangs de Chelsea laisse supposer que cette équipe pourrait réserver une véritable surprise. Et si un entraîneur de prestige comme Ancelotti supporte les anglais, c’est sûrement pour une bonne raison.

De plus, le match se déroule à Santiago Bernabéu. Il s’agit de l’antre des espagnols qui devront une fois de plus faire face à leurs fervents supporters. On ne peut donc pas exclure un retournement de situation au cours de cette rencontre.

Real Madrid/Chelsea : profiter du match direct gratuitement sur les chaînes étrangères

Pour les passionnés, chaque match est un événement qui peut changer le cours de la saison. Cette saison a été une année de feu et de mouvements audacieux pour le football, offrant des moments inoubliables pour les millions de supporters à travers le monde. Le football peut être imprévisible et c’est peut-être ce qui le rend encore plus excitant à regarder. Voilà pourquoi, le face à face entre le Real Madrid et Chelsea est un évènement à ne surtout pas manquer.

Si vous souhaitez suivre ce match en direct et gratuitement, vous pouvez vous tourner vers des chaînes étrangères. En Belgique, la chaîne RTLplay.be retransmet tous les matchs de la Ligue des champions sans frais. De plus, elle propose des commentaires en français. Toutefois, son contenu est géobloqué. Ainsi, il est nécessaire d’utiliser un VPN gratuit ou payant pour obtenir une adresse IP belge et accéder à la chaîne.

D’autres chaînes européennes offrent également la possibilité de voir le match, comme ServusTV en Autriche (servustv.com) et Mega TV en Grèce (https://www.megatv.com/). Cependant, les commentaires seront en langue étrangère.

Dans tous les cas, l’accès à ces chaînes est également limité géographiquement d’où l’intérêt d’utiliser un VPN pour le streaming.

