RB Leipzig/Manchester City : Comment regarder le match gratuitement ?

Vous êtes fan de foot et à la recherche d’un bon plan pour regarder la Ligue des champions, et le match RB Leipzig/Manchester City gratuitement ? Suivez le guide !

En grande forme sur ses cinq derniers matchs avec une série de trois victoires consécutives, la sélection anglaise fait partie des grands favoris de cette 68e saison de la Ligue des champions. De leur côté, Leipzig peut toujours s’appuyer sur sa défense notamment avec Willi Orban et Josko Gvardiol.

D’ailleurs la sélection de Pep Guardiola s’est forgée une réputation de redoutable adversaire avec ses 1030 interceptions et 65 dégagements. Une chose est donc sûre : la prochaine confrontation entre le RB Leipzig et Manchester City s’annonce serrée. Alors, laquelle des deux équipes remportera ce match ? Découvrez sans plus attendre comment regarder RB Leipzig et Manchester City sans payer le moindre centime.

Comment regarder le match RB Leipzig/Manchester City gratuitement ? Vous pourrez suivre l’intégralité des matchs de l’UEFA Champion’s League gratuitement ainsi que la rencontre entre RB Leipzig/Manchester Cit sur RTLplay.be Voici comment y accéder gratuitement : Installez un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé en Belgique

Visionner librement les matchs sur https://www.rtlplay.be/ Essayer NordVPN gratuitement

Quelles chaînes diffusent le match RB Leipzig/Manchester City ?

Le streaming payant avec Canal+

BeIN sports et Canal+ se partagent depuis 2021 les droits de diffusion de la Ligue des champions en France. Il s’agit aujourd’hui des deux plus grands diffuseurs d’événements sportifs offrant un large éventail de programmes à ses téléspectateurs.

De ce fait, les amateurs de sport ont désormais la possibilité de suivre de nombreuses compétitions en souscrivant à un abonnement. Outre la Ligue des champions, ils peuvent accéder à la NBA, la Bundesliga allemande, la Liga espagnole, la Serie A italienne, le tournoi de tennis de Wimbledon, le championnat de France de handball ou encore les Jeux Olympiques. Les abonnés peuvent également profiter des contenus proposés sur différents supports, notamment les Smart TV et les smartphones.

En ce qui concerne le match RB Leipzig/Manchester City, c’est Canal+ qui dispose de l’exclusivité de cette rencontre. Voici les différentes formules d’abonnement avec ou sans engagement auxquelles vous pouvez souscrire sur la boutique Canal+ :

100 % UEFA Champions League Canal+ et beIN SPORTS à partir de 25.99 €/mois la première année puis 35,99 €/mois la deuxième avec engagement 2 ans

Canal+ Sport à partir de 34,99 €/mois

L’intégralité du match RB Leipzig/Manchester City gratuitement sur les chaînes étrangères

Contrairement à la France, nos voisins belges ont la possibilité de regarder le match entre le RB Leipzig et Manchester City gratuitement sur leur chaîne nationale RTLplay.be. Les amateurs de football français pourront ainsi suivre en haute qualité et avec des commentaires en français cette rencontre sans avoir à payer en passant par cette chaîne. Seulement comme elle restreint l’accès aux connexions avec une adresse IP belge, il faudra se connecter à un VPN comme NordVPN pour contourner la censure.

Mis à part la Belgique, il est également possible de visionner gratuitement la 68e édition de la Ligue des Champions en Autriche. Pour cela, il faudra accéder à Servus TV (servustv.com/sport/p/fussball) en streaming. À la différence de la RTLplay.be, les commentaires de match seront en langue étrangère. Toutefois, le jeu en vaut la chandelle puisque l’UEFA Champion’s League est très bien suivie en Autriche. Ainsi, vous allez pouvoir profiter d’une couverture de très grande qualité. À noter que la chaîne est également géolocalisée. Pour accéder à la rencontre, il vous faudra une adresse IP locale. Là encore, il faudra utiliser un VPN pour le streaming.

Les russes, eux aussi, peuvent regarder le match RB Leipzig et Manchester City en direct et gratuitement sur leur chaîne de télévision nationale. Entre autres, MatchTV.ru diffuse l’intégralité des matchs de la Ligue des champions sans accès payant. Toutefois, à l’instar de la chaîne belge et autrichienne, son accès se limite au territoire national. De ce fait, il faudra également passer par un VPN pour accéder au flux du direct depuis la France.

Les avantages d’un VPN pour regarder RB Leipzig/Manchester City gratuitement

Un VPN (Virtual Private Network) est un excellent moyen pour profiter de la rencontre entre le RB Leipzig et Manchester City gratuitement, en toute sécurité et en toute confidentialité. Les avantages de cette solution sont nombreux.

Tout d’abord, il vous permet de contourner les restrictions géographiques en vous donnant la possibilité de vous connecter à un serveur distant depuis votre ordinateur, smartphone, tablette ou Smart TV et de changer votre emplacement géographique virtuel. De manière générale, un VPN met à votre disposition un panel de serveurs avec lesquels vous pouvez vous connecter à différents pays. Ainsi, vous pourrez opter pour un serveur dédié à la Ligue des champions dans l’un des pays qui diffusent gratuitement la compétition.

Ensuite, en vous permettant de masquer votre adresse IP réelle, il vous permet de naviguer sur la toile en tout anonymat. Vous bénéficiez en plus d’une connexion plus rapide et plus sécurisée grâce aux nombreuses options de sécurité avancée.

RB Leipzig/Manchester City : FAQ sur le match

À quelle heure sera diffusée la rencontre entre le RB Leipzig et Manchester City ?

Le coup d’envoi du match entre RB Leipzig Manchester City sera donné le mercredi 22 février 2023 à 21 h.

Où se déroule cette rencontre ?

La rencontre se déroule au stade Red Bull Arena de la ville de Leipzig.

Qui est le diffuseur officiel de ce face à face entre le RB Leipzig et Manchester City ?

Vous pourrez suivre en direct le match RB Leipzig et Manchester City sur Canal+.