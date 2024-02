Comment regarder le Rallye de Suède (WRC) gratuitement ?

Pour ce mois de février 2024, la Suède accueille la deuxième manche du Championnat du Monde des Rallyes. Pour la première fois de l’année, les pilotes s’affronteront sur la neige et la glace. Découvrez comment regarder le Rallye de Suède gratuitement.

L’excitation est à son comble pour la deuxième manche du Championnat du Monde des Rallyes (WRC) prévue du 15 au 18 février 2024. Les terres enneigées et glacées de la région d’Umeå, dans le nord de la Suède, seront le théâtre des dérapages et des prouesses impressionnantes des pilotes. Kalle Rovanperä, détenteur du titre, est prêt à défendre sa couronne sur ses terres natales.

Cependant, avec des températures pouvant chuter en dessous de -20°C, la météo imprévisible ajoute un défi de taille. Préparez-vous à vivre des moments palpitants alors que les meilleurs pilotes du monde s’affrontent. Suivez le guide pour regarder le Rallye de Suède gratuitement.

Comment regarder le Rallye de Suède gratuitement ? Suivez toute l’adrénaline du Rallye de Suède grâce à la couverture passionnante de la RTBF. La chaîne publique belge vous fait vivre l’événement de l’intérieur, vous plongeant au cœur du parcours pour une expérience automobile des plus vibrantes. Voici comment y accéder sans aucune restriction : Installez à un VPN comme NordVPN

Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé en Belgique

Visionner librement les matchs sur https://auvio.rtbf.be/ Essayer NordVPN gratuitement 30j

Rallye de Suède : Glissez sur les pistes enneigées de la terre des Vikings

Les 15, 16, 17 et 18 février prochains, les moteurs vrombiront à nouveau en Suède pour la seconde manche du Championnat du Monde des Rallyes (WRC) 2024. Cette compétition palpitante vous fera vivre des sensations fortes sur les pistes enneigées du pays des Vikings. Au programme, il y aura 18 spéciales au total pour 304,44 km de course effrénée.

Parmi ces épreuves chronométrées, une inédite et trois largement remaniées viendront pimenter le parcours déjà très technique. Attendez-vous à des passages rapides à travers forêts immaculées et lacs gelés, jusqu’aux fameux sauts de « Colin’s Crest » où les voitures s’envolent littéralement.

Après des décennies dans le Varmland, le Rallye de Suède a déménagé en 2022 du côté d’Umeå, au nord du pays. Un choix dicté par des conditions météorologiques plus clémentes et un enneigement plus fiable dans cette région. Adieu les parcours bosselés, place à de larges routes bordées de murs de neige massifs. Un terrain de jeu inédit qui promet son lot de dérapages contrôlés et de trajectoires millimétrées pour les bolides ultra-puissants.

Côté favoris, tous les regards se tournent vers le tenant du titre Kalle Rovanperä, bien décidé à briller sur ses terres natales. Toutefois, la menace Ott Tänak, Thierry Neuville et Elfyn Evans rôde, prête à saisir la moindre occasion de le détrôner. Sans oublier la nouvelle génération de pilotes intrépides, à l’image d’Oliver Solberg et Jari Huttunen, qui tenteront de créer l’exploit. Qui soulèvera le trophée à l’arrivée à Umeå le 18 février ? Réponse dans quelques jours !

Suivez tous les moments forts du Rallye de Suède sur les chaînes étrangères

Plongez au cœur de l’action du Rallye de Suède sans débourser un sou en suivant les épreuves sur des chaînes étrangères renommées. La RTBF, accessible sur https://auvio.rtbf.be/, offre une couverture exhaustive avec des commentaires en français, des analyses pointues, des interviews exclusives et une immersion totale dans l’excitation des courses. Suivez chaque instant mémorable du rallye grâce à sa diffusion étendue.

Pour les polyglottes, d’autres options sont disponibles. Regardez gratuitement et en direct le WRC sur Arena Sport TV (https://www.tvarenasport.com/tv-scheme) en Croatie et en Serbie, RTVE (https://www.rtve.es/) en Espagne, O2 TV Sport (https://www.o2tvsport.cz/) en République tchèque et SVT (https://www.svt.se/) en Suède.

Cependant, ces chaînes sont soumises à des restrictions géographiques. De ce fait, elles sont uniquement accessibles aux résidents de leur pays d’origine. Pour contourner ces limites et regarder le rallye de n’importe où dans le monde, utilisez un VPN pour le streaming. NordVPN, par exemple, vous permet de masquer votre emplacement en vous connectant à un serveur dans le pays de la chaîne que vous souhaitez regarder, facilitant ainsi l’accès aux flux en direct.

Pourquoi NordVPN ?

Pour ne rien manquer du Rallye de Suède où que vous soyez dans le monde, NordVPN est votre allié idéal. Avec ses serveurs répartis dans 60 pays, ce VPN vous permet de contourner facilement les restrictions géographiques pour accéder aux chaînes suédoises diffusant l’événement en direct, et ce, gratuitement.

De plus, NordVPN offre une connexion rapide et sécurisée pour un streaming de qualité sans interruptions. Peu importe votre emplacement, vous pourrez vivre chaque moment palpitant du Rallye de Suède comme si vous étiez sur place !

Profitez également d’un essai gratuit de 30 jours avec NordVPN pour découvrir ses performances avant de vous engager.

FAQ sur la compétition

Quand aura lieu le Rallye de Suède ?

Le Rallye de Monte-Carlo se déroulera du jeudi 15 au dimanche 18 février 2024.

Où se déroulera le Rallye de Suède ?

Le Rallye de Suède 2024 se déroulera dans la région d’Umeå, dans le nord de la Suède.