Manchester City/Bayern : Comment regarder le match gratuitement ?

Ce mardi 11 avril 2023, le duel entre Manchester City et le Bayern Munich est l’un des matchs les plus attendus en Ligue des champions. Ces deux équipes de premier plan nous réserve un affrontement épique à l’occasion de ce quart de finale, suscitant une grande anticipation chez les amateurs de football du monde entier. Si vous souhaitez regarder ce match sans avoir à payer de frais supplémentaires, plusieurs options s’offrent à vous. Suivez le guide pour regarder Manchester City/Bayern en direct gratuitement.

L’Etihad Stadium sera le théâtre d’un affrontement électrisant entre Manchester City et le Bayern Munich lors de la première manche des quarts de finale de la Ligue des champions. Ce match s’annonce comme une véritable finale avant l’heure, mettant en face à face deux des favoris de la compétition.

Lors du tour précédent, les Cityzens de Josep Guardiola ont impressionné en éliminant le RB Leipzig avec une démonstration au match retour (7-0). Cette rencontre a notamment été marquée par un quintuplé d’Erling Haaland. De leur côté, les Munichois ont écarté le Paris Saint-Germain pour accéder à ce stade de la compétition. Alors qui va se hisser en demi-finale ?

Comment regarder le match Manchester City/Bayern gratuitement ? Vous pouvez visionner l’intégralité des matchs de l’UEFA Champions League ainsi que la rencontre entre Manchester City/Bayern sur RTLplay.be. Voici comment y accéder sans aucune restriction : Installez un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé en Belgique

Visionner librement le match sur https://www.rtlplay.be/ Essayer NordVPN gratuitement

Manchester City/Bayern : une finale avant l’heure

En cas de victoire de l’équipe de Pep Guardiola contre le Bayern Munich, ils affronteront en demi-finale du mois de mai, soit le Real Madrid, soit Chelsea.

Pour rappel, Manchester City a réalisé une phase de groupes impeccable en ne perdant aucun des six matchs disputés contre le Borussia Dortmund, le FC Séville et le FC Copenhague. Par la suite, les Cityzens ont éliminé le RB Leipzig en huitièmes de finale. Tout d’abord en faisant match nul 1-1 à l’aller à la Red Bull Arena, avant de s’imposer de manière éclatante 7-0 au retour. Ils remportent ainsi la confrontation avec un score cumulé de 8-1.

Quant aux hommes de Thomas Tuchel, ils trônent actuellement en tête du classement de la Bundesliga. Ceci avec une avance de deux points sur le Borussia Dortmund. Lors de la 27e journée, le Bayern Munich a remporté une victoire précieuse samedi dernier à Fribourg (1-0) grâce à un but de Matthijs de Ligt.

Mis à part l’absence du milieu de terrain anglais Phil Foden, qui a été opéré de l’appendicite, Manchester City devrait pouvoir compter sur un groupe complet pour ce quart de finale. En revanche, le Bayern Munich devra faire sans l’attaquant camerounais Eric Maxim Choupo-Moting, qui a dû déclarer forfait en raison d’une blessure au genou. Alors que la meilleure équipe gagne !

Regarder Manchester City/Bayern en direct gratuitement sur les chaînes étrangères

Si vous souhaitez suivre en direct la rencontre entre Manchester City et le Bayern Munich sans dépenser le moindre centime, direction la Belgique ! En effet, la chaîne nationale belge RTLplay.be diffuse gratuitement tous les matchs de la Ligue des champions. De plus, vous pouvez visionner cette rencontre en direct avec des commentaires en français. Toutefois, comme cette chaîne est géobloquée, vous devez vous connecter à un VPN comme NordVPN pour obtenir une adresse IP belge et accéder au contenu.

Tout comme la chaîne belge RTLplay.be, la chaîne autrichienne ServusTV (servustv.com) et la chaîne grecque Mega TV (https://www.megatv.com/) ont également prévu de diffuser cette confrontation. Cependant, il est important de noter que contrairement à la chaîne belge, les commentaires seront en langue étrangère.

Dans tous les cas, ces chaînes sont soumises à des restrictions géographiques. Là encore, vous devez vous munir d’une IP locale pour y accéder. D’où l’intérêt d’un VPN pour le streaming.

Pourquoi recourir à un VPN ?

Avec la technologie du streaming, il est devenu plus simple de regarder des matchs en direct en ligne. Toutefois, la plupart des événements sportifs, tels que le match entre Manchester City et le Bayern Munich, ne sont disponibles gratuitement que sur des chaînes étrangères. Raison pour laquelle il est nécessaire d’utiliser un VPN gratuit ou payant. En effet, cette solution vous permettra de contourner les restrictions géographiques en vous connectant à un serveur dans un autre pays où les matchs sont diffusés gratuitement.

En outre, un réseau privé virtuel vous permettra également de sécuriser votre connexion et de protéger votre confidentialité en ligne. Il est cependant important de choisir soigneusement votre fournisseur de VPN afin de profiter pleinement de ses avantages.

NordVPN est aujourd’hui reconnu comme l’une des solutions les plus sûres et fiables sur le marché. Grâce à ce service VPN, vous pouvez profiter de la Ligue des champions en toute sécurité. En effet, votre trafic web est protégé par des protocoles de chiffrement avancés et des algorithmes de niveau militaire. De plus, NordVPN applique une politique stricte de non-conservation des logs, assurant que vos données ne sont pas enregistrées. En choisissant NordVPN, vous pouvez regarder les matchs en streaming en toute tranquillité d’esprit.

En plus de cela, NordVPN offre un essai gratuit de 30 jours sans engagement pour les nouveaux abonnés.