Comment regarder UFC Fight Night: Luque vs Dos Anjos gratuitement ?

Préparez-vous pour une soirée inoubliable de l’UFC le 12 août 2023, avec Luque vs. Dos Anjos ! Après sa série de défaites Luque est plus déterminé que jamais à remporter le titre de champion. De son côté, Dos Anjos est prêt à tout pour retrouver le sommet de l’UFC. Suivez le guide pour regarder l’UFC Fight Night: Luque vs Dos Anjos gratuitement. Une soirée explosive vous attend, remplie d’action et de moments mémorables à saisir !

Le samedi 12 août, l’Apex à Las Vegas, aux États-Unis, accueille deux combattants d’exception. Ce choc entre Vicente Luque et Rafael dos Anjos s’annonce comme un véritable événement à ne pas manquer pour tous les passionnés de sports de combat. Les fans du monde entier attendent avec impatience de voir ces deux combattants de haut niveau s’affronter dans l’arène de l’UFC.

Comment regarder l’UFC Fight Night Luque vs Dos Anjos gratuitement ? Ne manquez pas l’affrontement palpitant entre Luque et Dos Anjos sur MatchTV, une expérience sportive intense à ne pas manquer. Voici comment y accéder sans aucune restriction : I nstallez un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé en Russe

Visionner librement le match sur https://matchtv.ru Essayer NordVPN gratuitement

Luque vs Dos Anjos : un face à face explosif entre deux titans

Préparez-vous pour une confrontation épique qui mettra à l’épreuve technique, stratégie et détermination à l’extrême ! L’UFC Fight Night du 12 août promet d’enflammer vos émotions alors que « The Silent Assassin » Vicente Luque croisera le fer avec Rafael Dos Anjos, le redoutable « RDA« .

Ces gladiateurs des poids mi-moyens s’affronteront dans un combat en cinq rounds, déchaînant une tempête de passion et d’action au cœur de l’octogone.

Après 11 mois d’attente, Vicente Luque, une véritable légende avec 21 victoires, 9 défaites et 1 match nul en MMA, est prêt à rugir de nouveau. Son incroyable série de 10 victoires et 1 défaite, ponctuée de neuf finitions, le propulse vers les sommets.

Malgré deux revers en 2022 contre Belal Muhammad et Geoff Neal, sa détermination est inébranlable ! Attendez-vous à un retour en force explosif alors qu’il réaffirme sa place parmi les meilleurs dans l’octogone de l’UFC.

Face à lui, on retrouve l’implacable Rafael Dos Anjos, 38 ans, détenteur d’un palmarès imposant de 33 victoires et 14 défaites en MMA, dont 21 victoires à l’UFC !

Ancien champion des poids légers, il brille désormais dans la division des poids mi-moyens avec une polyvalence redoutable en jiu-jitsu brésilien et striking. Chaque victoire le rapproche du sommet et il est plus déterminé que jamais à décrocher un titre dans sa nouvelle catégorie de poids.

Attachez vos ceintures pour une soirée enflammée d’action, de suspens et de stratégie à couper le souffle ! Luque et Dos Anjos, deux guerriers d’élite, vont livrer un combat épique, faisant trembler l’octogone de l’UFC ! Chaque coup, chaque esquive, et chaque soumission définiront le destin de ces légendes.

Soyez témoin de l’intensité ultime alors qu’ils se battent pour la victoire. Préparez-vous pour une expérience inoubliable, car ce combat restera gravé dans les annales de l’UFC.

UFC Fight Night: Luque vs Dos Anjos en direct et gratuitement sur les chaînes étrangères

L’UFC Fight Night : Luque vs. Dos Anjos est un événement très attendu par les fans de MMA du monde entier. Et bonne nouvelles pour les téléspectateurs français, les chaînes étrangères, telles que MatchTV en Russie, prévoient de diffuser en clair et gratuitement l’intégralité de la rencontre.

MatchTV, la chaîne de sport numéro 1 en Russie, est bien connue pour ses diffusions en direct d’événements sportifs de premier plan. Entre autres, la Ligue des champions, le champion du monde de natation, le hockey sur glace… L’UFC Fight Night est un ajout passionnant à leur programmation, offrant aux fans la possibilité de regarder les affrontements palpitants sans aucun frais.

Cependant, il est à noter que cette chaîne est géo-bloquée. L’utilisation d’un VPN pour le streaming, comme NordVPN, est donc indispensable pour accéder aux contenus de la chaîne.

Avec sa présence étendue dans plusieurs pays, y compris la Russie, cette solution vous permettra d’obtenir facilement une adresse IP locale, où que vous soyez dans le monde. De plus, vous bénéficierez d’une protection optimale pour vos données personnelles et votre activité en ligne.

Vos informations resteront à l’abri de toute tentative d’accès non autorisé, vous offrant ainsi une expérience en ligne hautement sécurisée.

Optez pour la fiabilité de NordVPN et naviguez en toute tranquillité.

Regarder l’UFC Fight Night: Luque vs Dos Anjos gratuitement FAQ

Quand aura lieu le duel entre Luque vs Dos Anjos ?

La nuit de combat débutera à l’UFC Apex à Las Vegas, le samedi 12 août à 22 h pour les matchs préliminaires et le dimanche 13 août à 01 h du matin pour les matchs principaux.

Quels sont les combats prévus ?

Voici la carte de l’événement :

Matchs principaux :

Vicente Luque (Brésil) vs Rafael Dos Anjos (Brésil)

Cub Swanson (États-Unis) vs Hakeem Dawodu (Canada)

Khalil Rountree Jr (États-Unis) vs Chris Daukaus (États-Unis)

Lando Vannata (États-Unis) vs Mike Breeden (États-Unis)

Polyana Viana (Brésil) vs Iasmin Lucindo (Brésil)

Josh Parisian (États-Unis) vs Martin Buday (Slovénie)

Maths préliminaires :

Josh Fremd (États-Unis) vs Jamie Pickett (États-Unis)

Juliana Miller (États-Unis) vs Luana Santos (Brésil)

AJ Dobson (États-Unis) vs Tafon Nchukwi (Cameroun)

JP Buys (Afrique du Sud) vs Marcus McGhee (États-Unis)

Francis Marshall (États-Unis) vs Isaac Dulgarian (États-Unis)

Jaqueline Amorim (Brésil) vs Montserrat Conejo (Mexique)

Da’Mon Blackshear (États-Unis) vs Brady Hiestand (États-Unis)