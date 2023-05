Comment regarder l’UFC 288 Sterling vs Cejudo gratuitement ?

L’UFC, l’Ultimate Fighting Championship, est probablement le plus grand événement de combat au monde. Des combattants venant du monde entier s’affrontent dans des combats intenses et spectaculaires qui laissent les fans de l’UFC en haleine. Et pour les fans de l’UFC, l’événement à ne pas manquer est l’UFC 287, mettant en vedette le combat entre Sterling et Cejudo. Découvrez nos astuces pour regarder l’UFC 288 gratuitement.

L’UFC, Ultimate Fighting Championship, est l’un des sports les plus excitants et les plus passionnants au monde. Les combattants se battent avec une intensité incroyable, déterminés à remporter la victoire à tout prix.

Ainsi, le samedi 6 mai, l’arène du « Prudential Center » à Newark, aux Etats-Unis, va vibrer au rythme de l’UFC ! Les deux combattants Aljamain « Funk Master » Sterling et Henry « The Messenger » Cejudo vont s’affronter pour le titre mondial dans un combat poids coqs en 5 rounds. La tension est à son comble, les fans de l’UFC sont en ébullition ! Qui remportera le titre mondial ? Suivez notre guide pour regarder l’UFC 287 gratuitement.

Comment regarder l’UFC 288 gratuitement ? Vous ne pouvez pas manquer une seule rencontre de l’UFC, c’est le sport le plus palpitant et intense du monde ! Et si vous voulez être au cœur de l’action, vous pouvez suivre l’événement sur MatchTV, y compris le face à face entre Sterling et Cejudo. Voici comment contourner ces restrictions : Installez un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancez le VPN

Sélectionner un serveur situé en Russie

Visionner librement le match sur https://matchtv.ru/channel/matchtv Essayer NordVPN gratuitement

Sterling vs Cejudo : une bataille épique pour la gloire et la ceinture !

Le moment tant attendu est enfin arrivé ! Les fans de l’UFC peuvent s’attendre à une défense de ceinture électrisante d’Aljamain Sterling ! Devinez qui est en lice pour le titre ? Rien de moins que l’ancien champion de la division, Henry Cejudo !

En effet, après sa retraite mérité suite à sa victoire contre le légende Dominick Cruz, il est de retour. D’ailleurs, il est plus que jamais déterminé à reprendre le titre qu’il n’a jamais perdu. Et qui de mieux pour le défier que le « Funkmaster » ?

En effet, Aljamain Sterling est prêt à livrer son dernier combat dans la catégorie des poids coqs avant de monter dans la catégorie des poids plume. Bien qu’il n’ait défendu sa ceinture que deux fois, il est au taquet pour affronter Henry Cejudo, l’ancien champion de la catégorie. Les amateurs de la compétition sont ainsi impatients de voir performances ces deux gladiateurs s’affronter dans un combat épique qui va faire trembler l’octogone.

Dans tous les cas, le plan de jeu d’Aljamain Sterling est toujours le même : amener ses adversaires au sol et les noyer dans les profondeurs de l’océan.

Toutefois, cette fois-ci, il va devoir affronter un adversaire de taille. En effet, Henry Cejudo est un ancien champion olympique de lutte et sa défense est tout simplement exceptionnelle, tout en ayant l’un des meilleurs striking de la catégorie.

Les experts sont ainsi convaincus que le Triple C va remporter la victoire à la décision et reprendre sa ceinture. Bien sûr, l’UFC n’est pas une science exacte. Tout peut arriver lors d’un combat et Sterling compte bien le prouver.

Vivez des moments de pure adrénaline avec l’UFC 288 sur les chaînes étrangères

Si vous êtes un fan de MMA, vous ne pouvez rater l’UFC 288 sous aucun prétexte ! Cet événement va mettre en scène un combat épique entre Sterling et Cejudo. Et bonne nouvelle, vous pouvez désormais regarder gratuitement toutes les rencontres de l’UFC ainsi que d’autres événements majeurs tels que l’UFC Fight Night en direct ou en replay sur la chaîne nationale russe MatchTV. Cette opportunité est idéale pour les passionnés de sports de combat qui souhaitent vivre l’adrénaline à fond en regardant les combats en direct. Alors, ne manquez pas cette occasion de profiter d’un spectacle de haut niveau.

Il convient de souligner que MatchTV est une chaîne de sport de premier plan en Russie. Elle est largement reconnue pour sa couverture exhaustive des événements sportifs de premier plan et est considérée comme une source fiable d’informations pour les passionnés de sport. Entre autres, le canal retransmet en direct une pléiade d’événements sportifs internationaux tels que les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde de Football et la Ligue des champions.

Toutefois, l’accès à la plateforme MatchTV peut être bloqué si vous ne disposez pas d’une adresse IP russe. Pour éviter ces restrictions, l’utilisation d’un VPN pour le streaming tel que NordVPN est vivement recommandée. Ce service vous permet de vous connecter à un serveur situé en Russie permettant ainsi de débloquer l’accès à l’ensemble des contenus de la chaîne depuis la France.

La solution panaméenne met également à votre disposition des protocoles de chiffrement et des algorithmes de niveau militaire. Le service garantit en outre une politique no-logs pour assurer votre anonymat.