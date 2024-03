MotoGP : Comment regarder le Grand Prix du Portugal gratuitement ?

Après le coup d'envoi au Qatar, le MotoGP enchaîne avec le Grand Prix du Portugal. Du 22 au 24 mars, l'Algarve accueillera la seconde manche de ce championnat palpitant. Amateurs de sensations fortes, ne ratez pas cette étape cruciale. Découvrez comment regarder le Grand Prix du Portugal gratuitement.

Après le Qatar, la saison MotoGP 2024 s'embrase sur le Circuit de Portimão. La piste portugaise, véritable joyau technique, dévoilera ses longues montées et descentes venteuses pour la deuxième manche. De plus, c'est un défi redoutable pour les pilotes et leurs montures.

En 2023, Pecco Bagnaia s'y était imposé, devançant Fabio Quartararo et Johann Zarco. Qui décrochera les lauriers cette année ? Pour ne rien manquer des prouesses sur ce tracé exigeant, voici comment suivre gratuitement le Grand Prix du Portugal.

Grand Prix du Portugal : une course spectaculaire à ne pas manquer

Du 22 au 24 mars, tous les regards seront tournés vers l'Autódromo Internacional do Algarve. Niché dans la paisible région de Portimão au Portugal, ce circuit de 4,592 kilomètres s'apprête à vivre des moments électrisants. Le Grand Prix du Portugal, deuxième manche du Championnat MotoGP 2024, promet un spectacle à couper le souffle. Avec ses 15 virages complexes et sa longue ligne droite de près d'un kilomètre, le tracé exigera le meilleur des pilotes et de leurs machines.

L'an dernier, c'est Pecco Bagnaia qui s'était imposé sur ce circuit vallonné, talonné par Quartararo et Zarco. Mais 2024 marque un virage pour la catégorie reine.

Avec le départ de Suzuki, 11 équipes seulement sont engagées, Ducati trustant près de la moitié des places avec 8 motos. L'équipe officielle aligne le champion en titre Bagnaia aux côtés du redoutable Jorge Martin. Quant à Gresini et Pramac, leurs rangs regorgent également de talents avec Bastianini, Di Giannantonio, Zarco et Marini. Un effectif de poids pour la marque italienne.

Face à l'armada rouge, Honda compte bien faire entendre sa voix. Si l'équipe satellite LCR mise sur l'expérience d'Alex Rins et Nakagami, c'est bien le duo Marquez-Mir qui cristallise les espoirs. Le récent transfert du champion 2020 auprès du nonuple vainqueur promet des étincelles. Un autre rookie à suivre de près : Pedro Acosta. Auréolé de ses titres en Moto3 et Moto2, l'Espagnol débarque en MotoGP cette saison.

Nul doute que le Grand Prix du Portugal, avec ses défis techniques inédits, sera un baptême du feu pour la nouvelle génération. Une chose est sûre, amateurs de sensations fortes, cette course au cœur de l'Algarve s'annonce spectaculaire !

Grand Prix du Portugal : chaque action sur les chaînes étrangères

Le Grand Prix du Portugal vous fait vibrer d'impatience ? Réjouissez-vous, amateurs de sensations fortes ! Vous pourrez suivre tous les virages de cette étape palpitante gratuitement. Pour une immersion totale au cœur de l'action, direction la RTBF belge. Experts chevronnés et analyses pointues vous attendent pour soutenir vos pilotes préférés.

Mais ce n'est pas tout ! D'autres options s'offrent aux passionnés de sports mécaniques. Rendez-vous sur les chaînes autrichiennes ORF (https://orf.at/) et ServusTV (https://www.servustv.com/) pour une diffusion exceptionnelle. Référence en la matière, elles vous plongeront dans l'effervescence du paddock. Chaque seconde sur la piste de Portimão deviendra une expérience haletante.

Prêt à vivre l'adrénaline de ce Grand Prix à suspense ? Choisissez votre chaîne, la belge RTBF ou les autrichiennes ORF et ServusTV. Installez-vous confortablement et laissez-vous envoûter par ce week-end de course mémorable au Portugal. Une chose est sûre, l'action sera au rendez-vous lors de cette deuxième manche explosive !

Regarder le Grand Prix du Portugal gratuitement : FAQ

Quand aura lieu le Grand Prix du Portugal ?

Le Grand Prix du Portugal aura lieu le dimanche 24 mars à 15 h 00.

Où se déroulera le Grand Prix du Portugal ?

Le Grand Prix du Portugal MotoGP 2024 se déroulera sur le circuit Autódromo Internacional do Algarve.