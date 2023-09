F1 : Comment regarder le Grand Prix du Japon (Suzuka) gratuitement ?

Le Grand Prix du Japon est l’un des événements à ne pas manquer de la saison de course automobile. Chaque année, les passionnés du monde entier se rassemblent sur circuit de Suzuka. Du 22 au 24 septembre, cette piste légendaire sera le théâtre des affrontement épiques entre les meilleurs pilotes de F1 du monde. Découvrez comment regarder le Grand Prix du Japon (Suzuka) gratuitement.

Le Grand Prix du Japon est une étape majeure du championnat du monde de Formule 1 depuis 1976. Tout comme les autres Grands Prix, cette course suscite chaque saison un grand intérêt pour les amateurs de vitesse et de compétition automobile. Vous souhaitez regarder le Grand Prix du Japon (Suzuka) gratuitement ? Suivez le guide.

Comment regarder le Grand Prix du Japon (Suzuka) gratuitement ? Profitez du Grand Prix du Japon de Formule 1 ainsi que d’autres compétitions en direct sur RTBF, gratuitement. Ne ratez aucune des moments captivants de la course grâce à la diffusion en streaming qui vous plongera au cœur de l’action sur la piste. Voici comment y accéder sans aucune restriction : Installez à un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé en Belgique

Visionner librement les matchs sur https://www.rtbf.be/ Essayer NordVPN gratuitement

Grand Prix du Japon : Suzuka, le défi légendaire de l’Est asiatique

Le Grand Prix du Japon incarne une riche histoire au sein du championnat du monde de Formule 1, faisant partie de ce prestigieux calendrier depuis 1976. À partir de 1987, ce rendez-vous incontournable de la course automobile se tient sur le tracé légendaire de Suzuka.

Cependant, en 2007 et 2008, la compétition a fait un bref retour sur le tout nouveau Fuji Speedway, ravivant la nostalgie des éditions de 1976 et 1977. En 2009, elle est revenue à Suzuka, où perdure la tradition de l’excellence et de l’excitation propre au Grand Prix du Japon.

Situé à environ 150 kilomètres à l’est d’Osaka, le circuit de Suzuka présente une longueur de 5,807 kilomètres. Il se compose de 18 virages et accueille une course de 53 tours. Cette piste se distingue par son design unique en forme de huit. Une caractéristique qui ajoute un élément de complexité et de variété à ce tracé emblématique.

De plus, un pont traverse la piste à un point stratégique, créant une séquence de virages en « S » qui mettent à l’épreuve les compétences des pilotes. Cette combinaison de virages rapides et techniques ainsi que la célèbre chicane en « Spoon », font de Suzuka un circuit très apprécié des pilotes et des fans de Formule 1.

L’année dernière, c’est Max Verstappen qui a remporté le GP du Japon. Sa victoire à Suzuka a été le fruit d’un pilotage exceptionnel et de stratégies judicieuses orchestré par l’équipe de Red Bull Racing.

Cette saison, le jeune prodige hollandais continue de dominer le classement. Il est suivi de près par son coéquipier chez Red Bull Racing, Sergio Perez. Nous retrouvons également le vétéran Fernando Alonso. Son retour dans la Formule 1 a été spectaculaire.

Le pilote britannique Lewis Hamilton reste AUSSI une force à ne pas sous-estimer. Alors, qui va obtenir la victoire sur le tracé légendaire de Suzuka ? Une chose est sûre : cette bataille au sommet promet d’apporter encore plus de suspense et d’excitation cette saison.

Suivre le Grand Prix du Japon sur les chaînes étrangères

Si vous cherchez à regarder le Grand Prix du Japon en direct et gratuitement, plusieurs options sont à votre portée. En Belgique, la chaîne publique RTBF (rtbf.be/auvio/f1) diffuse l’intégralité des championnats de Formule 1 avec des commentaires en français. La chaîne suisse RTS (https://www.rts.ch/) propose également des commentaires dans la langue de molière. Enfin, la chaîne autrichienne ORF (orf.at) est une excellente option si vous parlez cette langue.

Toutefois, il est important de noter que pour accéder à ces chaînes, il est essentiel d’utiliser un VPN. Cette solution vous permet de vous connecter à un serveur distant et obtenir une adresse IP locale. Ainsi, vous pouvez accéder sans aucune restriction aux diffusions de la Formule 1 depuis n’importe où dans le monde.

Assurez-vous de choisir un VPN fiable pour une expérience de visionnage fluide et sécurisée.

Quel VPN pour regarder le Grand Prix du Japon ?

Si vous êtes à la recherche d’une solution pour regarder le Grand Prix du Japon en streaming gratuit, NordVPN se présente comme un choix à privilégier.

Ce VPN pour le streaming vous permet de contourner aisément les restrictions géographiques. Avec NordVPN, la modification virtuelle de votre emplacement devient un jeu d’enfant.Vous aurez la possibilité d’accéder aux chaînes étrangères diffusant la course en direct depuis Suzuka en toute sérénité.

En plus de vous garantir une liberté d’accès précieuse, service panaméen assure une connexion sécurisée et rapide. De plus, vos données restent confidentielles grâce au solide chiffrement AES-256.

Par ailleurs, NordVPN met à disposition un ensemble de fonctionnalités de sécurité avancées. Ainsi, vous pourrez savourer la course en toute sécurité et sans entrave.

Grand Prix du Japon (Suzuka) : FAQ

Quand se déroulera le Grand Prix F1 du Japon ?

Le GP se déroulera du 22 au 24 septembre 2023. La course commencera le dimanche 24 septembre à 07h.

Où se déroulera le GP F1 du Japon ?

Le GP F1 du Japon 2023 se déroulera sur le circuit de Suzuka.